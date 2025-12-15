Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras

Inițial, Sebastian Colțescu luase acceptul șefului CCA de a activa ca arbitru de centru până la finalul anului 2025

Kyros Vassaras, mulțumit de prestațiile lui, a decis să-i aprobe cererea de a oficia până la finalul sezonului, când va avea deja 49 de ani împliniți

Un arbitru care a enervat-o pe FCSB în ultima vreme și despre care Mihai Stoica a spus cu subiect și predicat că l-ar vrea pensionat cât mai repede a primit o dispensă din partea lui Kyros Vassaras de a continua să activeze și în 2026. Când va ajunge la 49 de ani!

Sebastian Colțescu trecuse încă din vară de extensia de activitate pe care o primise din partea șefului CCA, dar a primit o derogare până la finalul lui 2025. În urmă cu 3 luni, el a făcut o cerere oficială prin care a solicitat să fie lăsat să arbitreze la centru până se termină sezonul, adică mai 2026, lună în care va ajunge la 49 de ani.

Vassaras a acceptat și l-a anunțat că o să mai primească delegări pe teren, el fiind activ și ca arbitru VAR. Grecul din fruntea comisiei a fost mulțumit atât de prestațiile lui Colțescu, cât mai ales de forma fizică pe care acesta o are, în ciuda vârstei.

2003 e anul în care Colțescu a arbitrat primul lui meci de Liga 1, Oțelul - Gloria Bistrița

La finele acestui sezon, în vara lui 2026, se vor împlini fix 30 de ani de la momentul în care Colțescu a debutat în această meserie, de arbitru. Înainte să intre în arbitraj, el a jucat fotbal până la 19 ani la Electroputere, Jiul IELIF și Tractorul Craiova, la prima grupare fiind coechipier cu Dănciulescu și Claudiu Răducanu.

La începutul lui 2025, Colțescu a reușit o performanță unicat în arbitrajul românesc. Să atingă borna de 400 de meciuri la care a oficiat pe prima scenă. În afară de el, până acum, nici un alt central român nu a reușit așa ceva.

Top 5 arbitri români ca meciuri în Liga 1 în acest moment

Sebastian Colțescu - 415 Alexandru Tudor - 381 Istvan Kovacs - 372 Cristian Balaj - 341 Ovidiu Hațegan - 308

În sezonul actual, Colțescu a fost la centru în 8 partide, dar la una dintre ele a comis erori extrem de grave. La derby-ul CFR - FCSB 2-2 nu a acordat două penalty-uri oaspeților și nu l-a eliminat pe Mihai Popescu. A fost suspendat două etape după acel meci.

