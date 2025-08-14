„Petrescu pune presiune pe arbitri”  Leo Grozavu, înainte de partida cu CFR Cluj din etapa #6 din Superligă: „Echipa s-a descurcat foarte bine și fără el” +7 foto
„Petrescu pune presiune pe arbitri” Leo Grozavu, înainte de partida cu CFR Cluj din etapa #6 din Superligă: „Echipa s-a descurcat foarte bine și fără el”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 16:07
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 16:10
  • Leo Grozavu (57 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a vorbit despre partida cu CFR Cluj, din cadrul etapei 6 din Superligă.
  • CFR Cluj și FC Botoșani vor juca duminică, 17 august, de la ora 18:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Formația lui Leo Grozavu vine după succesul din etapa trecută cu FC Argeș, scor 3-1.

CFR Cluj a amânat meciul cu Csikszereda pentru 16 octombrie, pentru a se putea pregăti de meciul cu Braga, din Europa League.

Leo Grozavu, înainte de meciul cu CFR Cluj: „Dan Petrescu pune presiune pe arbitri”

Întrebat dacă lipsa lui Dan Petrescu (suspendat 3 etape) de pe banca clujenilor va fi un avantaj pentru Botoșani, Leo Grozavu a spus:

„Nu știm sigur. Dan Petrescu este un antrenor cu multă experiență. Pune o anumită presiune în timpul jocului pe toată lumea, atât pe jucătorii proprii, cât și pe arbitri.

De atâtea ori a lipsit de pe bancă, echipa s-a descurcat foarte bine și fără el. Și asta poate fi pentru noi o problemă în plus”.

De asemenea, tehnicianul moldovenilor a vorbit și despre începutul de sezon și nivelul de pregătire al jucătorilor săi:

„Lotul a rămas în mare parte omogen, nu s-au făcut foarte multe schimbări și din punctul acesta de vedere poate a fost un avantaj.

Jucătorii se pregătesc și se antrenează foarte bine. Cine își dorește să joace și demonstrează că merită să joace va fi utilizat.

Noi nu avem anumite priorități, nu încercăm să favorizăm pe unul sau pe altul. Deci jucătorul care este în formă, care arată că merită să joace, va juca de fiecare dată”.

Leo Grozavu, despre echipa CFR-ului: „Au un lot numeros și echilibrat”

Chiar dacă nu vor fi jucătorii care vor juca la Braga, ei tot au un lot numeros și echilibrat. Cred că nu mai ai nevoie de prezentare pentru cei care nu vor juca la Braga, dar vor juca cu noi. Aici mă refer și la Cordea, și la Perianu.

Sunt jucători care au participat în competiții europene sau au jucat în campionate din străinătate, exact ca în cazul lui Cordea.

Eu mi-aș dori să joace mai mulți jucători care vor fi pe teren la Braga. Dar, important e ce facem noi, nu ce face adversarul”, a mai spus antrenorul lui FC Botoșani la conferința de presă dinainte de meci.

VIDEO Rijad Sadiku încă se recuperează după accidentarea gravă din februarie, cu Dinamo

Rijad Sadiku, stoperul de 25 de ani al Botoșaniului, ar putea reveni pe teren în această toamnă.

Sadiku a ieșit accidentat din FC Botoșani - Dinamo/ Foto: Captură ecran Prima Sport.jpg
Sadiku a ieșit accidentat din FC Botoșani - Dinamo/ Foto: Captură ecran Prima Sport.jpg

„A fost o perioadă foarte grea, recuperarea e urâtă, mușchiul atrofiat după operație… Dar am lucrat mult. Dacă joci fotbal, asta e cursul normal.

A fost cea mai grea accidentare, am avut dureri, dar asta e viața. În capul meu a fost doar să revin mult mai puternic.

Sper să fie totul ok, mai am o lună, două, depinde de picior cum o să fie, și sunt foarte bucuros. Intru ușor la antrenamente cu echipa, mișcări specifice.

Vreau să le arăt pe teren fanilor că revin mai tare, le mulțumesc celor care au fost alături de mine”, a spus bosniacul, care a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior.

