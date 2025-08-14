Çağdaş Atan (45 de ani), antrenorul celor de la Bașakșehir, a vorbit despre un posibil duel cu Universitatea Craiova, în play-off-ul Conference League.

Bașakșehir a obținut calificarea în play-off-ul Conference League, după 4-1, la general cu norvegienii de la Viking.

Acolo, formația din Turcia va întâlni în proporție de 99% Universitatea Craiova. Oltenii au învins-o pe Spartak Trnava în meciul tur, scor 3-0, și o răsturnare uriașă de situație ar face ca oltenii să nu meargă mai departe.

Çağdaş Atan: „Craiova este o echipă bună”

Imediat după victoria cu Viking, Çağdaş Atan a oferit și o primă reacție cu privire la Universitatea Craiova.

„Echipa din Craiova a câștigat primul meci cu 3-0. Spartak Trnava a început foarte bine meciul. Se pare că vom juca împotriva echipei din România.

Este o echipă bună, au un stadion frumos, iar suporterii lor fac o atmosferă excelentă la meciurile de acasă.

Noi suntem obișnuiți să luptăm cu astfel de echipe, pentru că am parcurs un drum dificil până aici”, a declarat Çağdaş Ata, citat de sporx.com.

Mirel Rădoi, mesaj dur pentru jucătorii săi: „Cine vorbește de Bașakșehir nu va fi pe teren!”

În ciuda diferenței de 3 goluri, antrenorul Universității rămâne precaut înainte de returul din Slovacia.

De asemenea, acesta a spus că nimeni nu se gândește la posibilul adversar din play-off-ul Conference League.

„Dacă venim după o primă repriză câștigată de noi nu înseamnă că suntem deja calificați. Am face o mare greșeală să considerăm asta. Ne așteaptă o atmosferă incendiară.

Ne așteptăm la un meci mai greu decât în tur, dar asta nu înseamnă că nu suntem pregătiți. Facem o mare greșeală dacă subestimăm adversarul.

Dacă vom aborda partida cu gândul că avem un avantaj de 3 goluri, vom face o greșeală. Trebuie să credem că începem de la 0-0”, a declarat Mirel Rădoi.

Întrebat dacă elevii săi se gândesc deja la duelul cu Bașakșehir, adversara din play-off-ul Conference League, tehnicianul a transmis un mesaj dur pentru elevii săi:

„N-am auzit pe nimeni să vorbească despre Bașakșehir. Dacă s-a vorbit, n-am auzit. Dacă aș auzi, cu siguranță că acel jucător n-ar mai fi pe teren joi”.

Bașakșehir, mai bine cotată decât Universitatea Craiova

Lotul lui Bașakșehir este aproape de trei ori mai valoros decât cel al Universității Craiova.

Echipa de pe stadionul „Fatih Terim” are o cotă totală de piață de 61 de milioane de euro, în timp ce lotul întreg al oltenilor valorează 23 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Cei mai valoroși jucători ai turcilor vin din Uzbekistan. Mijlocașul ofensiv Abbosbek Fayzullaev este cotat la 8 milioane de euro, în timp ce atacantul Eldor Shomurodov valorează 5 milioane de euro.

