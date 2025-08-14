Liga 3 Totul despre noul format din  sezonul 2025-2026: când începe competiția și care sunt regulile de desfășurare
Startul noii ediții de Liga 3 e programat pe data de 30 august
Liga 3

Liga 3 Totul despre noul format din sezonul 2025-2026: când începe competiția și care sunt regulile de desfășurare

Publicat: 14.08.2025, ora 14:55
Actualizat: 14.08.2025, ora 15:00
  • Startul noii ediții de Liga 3 e programat pe data de 30 august
  • Joi, 21 august, de la ora 12:00, va fi tragerea la sorți în urma căreia va fi stabilit programul în cele 8 serii

Începând din acest nou sezon, Liga 3 se va desfășura într-un nou format care își propune să transforme competiția într-una mai atractivă și mai competitivă, informează FRF.

Vor participa 96 de echipe împărțite în 8 serii de câte 12 formații și vor exista două faze:

FAZA 1 - SEZONUL REGULAR

  • Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape.
  • La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

FAZA 2 - PLAY-OFF ȘI PLAY-OUT

Play-off

  • Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off.
  • Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.
  • Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.
  • Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.
  • Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.

Play-out

  • Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații.
  • Se va juca un singur tur, adică 7 etape.
  • Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.
  • Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.

