Transmisiunea partidei dintre Mexic U17 și România U17, de la Campionatul Mondial din Qatar, a fost întreruptă în minutul 37, din cauza unor probleme tehnice.

Transmisiunea și-a revenit complet abia cu puțin timp înainte de pauză, în minutul 43.

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Spectatorii care urmăreau întâlnirea pe platforma AntenaPLAY nu au mai putut vedea imaginile din Doha timp de câteva minute.

Transmisiunea meciului Mexic - România U17, întreruptă timp de câteva minute

Problemele au apărut în minutul 37, la scurt timp după o ocazie importantă a lui Alexandru Goncear, fotbalistul celor de la Farul Constanța.

Imaginile au început să sacadeze, iar ulterior transmisiunea s-a întrerupt complet. În minutul 41, imaginile au reapărut, însă problemele au continuat.

Comentatorii AntenaPLAY au explicat că întreruperile erau cauzate de probleme cu transmisia prin satelit din Doha.

Situația a revenit la normal în minutul 43, după aproximativ șase minute de dificultăți tehnice.

Partida reprezintă debutul României la un Campionat Mondial U17. La meci sunt prezenți și Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de seniori, și antrenorul Răzvan Lucescu.

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