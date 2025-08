„Vă iubesc pe toți” Ioan Varga, în extaz după calificarea în fața lui Lugano, în Europa League: „ADN de campioană”

CFR Cluj - Lugano 1-0 d. prel. Ioan Varga a fost impresionat de prestația echipei sale în Europa League.

Patronul clujenilor a fost fascinat atât de tactica lui Dan Petrescu, cât și de atitudinea jucătorilor, care au dat totul pentru calificare.

CFR Cluj a obținut o calificare importantă în turul trei preliminar din Europa League, în fața unei echipe mult mai bine cotate, iar acum va întâlni Braga.

CFR Cluj - Lugano 1-0 . Ioan Varga: „Asta înseamnă să ai ADN de campioană”

Patronul clujenilor a fost în extaz la finalul partidei și le-a transmis numai cuvinte de laudă jucătorilor și celor din staff.

„Cred că am băgat 30 și ceva de rugăciuni! S-a văzut încă o dată că, dacă Dumnezeu vrea, te ajută dacă ești curajos. Vreau să transmiteți mesajul meu către echipă: vă iubesc pe toți, ați fost lei și ați avut inimă de lei!

Ați dovedit încă o dată că sunteți campioni. Strategia lui Dan Petrescu a fost genială! Genială! Am stat și am suferit, ne-am apărat în tranșee și am învins. Asta înseamnă să ai ADN de campioană.

Sunt fericit și nu pot exprima exact în cuvinte ce mândru sunt. CFR a arătat că are stofă de mare echipă. Leii neîmblânziți au învins! Mare victorie”, a spus Ioan Varga, potrivit gsp.ro.

Duelul de foc cu Braga va avea loc joia viitoare, în manșa tur, dar până atunci CFR primește vizita Craiovei în campionat, duminică, de la 21:30.

