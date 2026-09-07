Vin întăririle la CFR Cluj Șumudică anunță: „Încă 3 transferuri” » Ofertă importantă pentru Biliboc

Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a anunțat noi transferuri la echipa sa, după ce 6 jucători au fost deja legitimați.

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CFR Cluj a intrat în insolvență în această vară și a fost părăsită de mai mulți jucători importanți, printre care se numără Meriton Korenica, Karlo Muhar, plecați la FCSB, și Damjan Djokovic.

Ulterior, ardelenii au primit o veste bună. Interdicția la transferuri a fost ridicată, iar Marius Șumudică a putut primi întăriri în lot.

Marius Șumudică anunță noi transferuri: „Vor mai fi legitimați încă trei”

Până acum, 6 jucători au fost legitimați de CFR Cluj după ridicarea interdicției la transferuri. Iar clujenii nu se opresc aici.

Antrenorul Marius Șumudică a dezvăluit că, în afară de aceștia, alți trei fotbaliști vor mai fi aduși la echipă.

„În afară de aceștia, vor mai fi legitimați încă trei. Vor mai veni luni și marți încă trei jucători, pe care eu i-am văzut și-i vom aduce.

Un mijlocaș box-to-box, o bandă, un fundaș lateral și un fundaș central. Avem nevoie de puncte. Vom schimba pe parcurs doar dacă o cere jocul”, a declarat tehnicianul, conform fanatik.ro.

Jucătorii care au fost legitimați până acum de la CFR Cluj:

Arpad Tordai (29 de ani), portar, ultima dată la UTA Arad

(29 de ani), portar, ultima dată la UTA Arad Adi Nalic (29 de ani), mijlocaș, ultima dată la Zrinjski

(29 de ani), mijlocaș, ultima dată la Zrinjski Sergiu Buș (33 de ani), atacant, ultima dată la Hermannstadt

(33 de ani), atacant, ultima dată la Hermannstadt Leo Saca (19 ani), fundaș, ultima dată la academia Barcelonei, La Masia

(19 ani), fundaș, ultima dată la academia Barcelonei, La Masia Iva Gelashvili (25 de ani), fundaș, ultima dată la Panserraikos

(25 de ani), fundaș, ultima dată la Panserraikos Billel Omrani (33 de ani), atacant, ultima dată la Concordia Chiajna

CFR Cluj are un parcurs bun sub comanda lui Marius Șumudică. Deși a început cu stângul în noul său mandat, 0-3 cu Corvinul, antrenorul a redresat echipa din Gruia.

Clujenii au învins mai apoi FCSB (1-0), Csikszereda (3-2), Sepsi (3-1, în Cupă) și au remizat cu Farul (0-0).

Marius Șumudică, despre Biliboc: „Era o ofertă foarte bună”

Marius Șumudică a confirmat faptul că Lorenzo Biliboc (19 ani) a primit o ofertă consistentă de la Lechia Gdansk, din liga a doua din Polonia.

„Da, era o ofertă foarte bună, peste un milion de euro și pentru el un salariu foarte bun, dar copilul a refuzat. A zis că nu ia în calcul să meargă în liga a doua în Polonia.

Imaginați-vă ce bani investesc în liga a doua în Polonia. Să dai 30.000 de euro salariu și un milion de euro sumă de transfer este incredibil”, a mai adăugat antrenorul.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Lorenzo Biliboc, conform Transfermarkt

Biliboc este unul dintre cei mai importanți jucători de la CFR Cluj, cu evoluții constante pentru formația din Gruia. În acest sezon, aripa dreaptă a jucat 12 meciuri, reușind un singur gol.

În stagiunea trecută, Biliboc a bifat 39 de apariții, în care a marcat 8 goluri și a livrat 4 pase decisive.

Pentru CFR urmează meciul cu Sepsi de sâmbătă, de la ora 18:30, din etapa #9 a Superligii. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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