CFR Cluj - U Cluj LIVE de la 21:30. Derby încins în Cupa României

CFR Cluj și Universitatea Cluj se întâlnesc astăzi, de la ora 21:30, în etapa #2 a grupelor Cupei României.

Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cele două rivale se întâlnesc din nou la numai 20 de zile de la ultimul derby, câștigat de Universitatea Cluj cu 3-1, tot în Gruia, în Superliga.

CFR Cluj - U Cluj, live de la ora 21:30

Arbitru : Chivulete Andrei Florin. Asistenți : Ghinguleac Adrian și Ilinca Cristi Daniel. Arbitru VAR : Bîrsan Marcel. Arbitru AVAR : Artene Mihai-Ovidiu

: Chivulete Andrei Florin. : Ghinguleac Adrian și Ilinca Cristi Daniel. : Bîrsan Marcel. : Artene Mihai-Ovidiu Stadion: Dr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca

Clasamentul grupei B

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Petrolul Ploiești 2 3 2 Concordia Chiajna 1 3 3 CFR Cluj 1 3 4 U Cluj 1 3 5 Sepsi OSK 1 0 6 Progresul Spartac 2 0

CFR Cluj a început faza grupelor cu o victorie în deplasare, 3-1 cu Sepsi.

De cealaltă parte, Universitatea Cluj a învins-o pe Petrolul Ploiești cu 1-0

Marius Șumudică: „Pe mine nu mă interesează Cupa”

Antrenorul CFR-ului s-a plâns de programul încărcat al echipei și a anunțat că va face mai multe schimbări în primul „11”.

„Este Cupa României, o competiție unde este foarte dificil să folosești jucătorii care au jucat acum două zile.

Pe mine nici nu mă interesează Cupa. Dacă ne calificăm, fiind în insolvență, nu putem juca în competițiile europene. Respectăm competiția.

U Cluj e în total avantaj față de noi, au două zile mai mult de odihnă. Noi în șase zile jucăm trei meciuri. Am și accidentați. Un astfel de discurs n-ar trebui să facă parte din portofoliul unui antrenor. Eu îmi doresc să câștig fiecare meci, și mâine îmi doresc să câștig! E foarte greu.

Cred că egalul ne-ar mulțumi pe amândouă. Mi-aș dori să câștig, dar consider că ei sunt favoriți și datorită timpului avut la dispoziție, și moralului. Nu știu ce formație vor alinia, dar noi vom face foarte multe schimbări”, a spus acesta.

Cristiano Bergodi: „Vrem să mergem cât mai departe în Cupă”

De cealaltă parte, antrenorul Universității Cluj a transmis că echipa sa va juca la victorie și nu se gândește la o remiză.

„Trei puncte ne asigură, în mare măsură, calificarea din grupe. Vom juca, la fel ca ei, pentru a învinge, în primul rând pentru că e un derby, și toată lumea vrea să se impună în derby.

Nu există să ne gândim din start la o remiză. Dacă faci un joc bun, te dăruiești, dai totul și se termină la egalitate, acceptăm, dar trebuie să câștigăm meciul”, a declarat Bergodi, conform fcucluj.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport