Andrei Nicolescu propune ca partidele granzilor să se joace de la 17:00, însă adevărata dezbatere ar trebui să fie pe nivelul jocurilor tot mai scăzut din campionat

O explicație și pentru modul în care anumite jocuri din campionatul intern sunt programate în funcție de orele la care joacă Barcelona sau Real Madrid

Audiența TV a partidei Betis - Barcelona 2-5 a fost, sâmbătă, mai mare decât cea a meciului Rapid - Corvinul 2-0

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Cea mai nouă problemă din fotbalul românesc pare că a devenit programarea meciurilor. De ce se joacă de la 21:30, de ce anumite partide din Liga 1 sunt sincronizate și în funcție de alte meciuri din campionatele tari de afară, aflate și ele în portofoliul televiziunilor care transmit Superliga.

Sâmbătă seara, Rapid - Corvinul a început cu o întârziere de 10 minute din cauza faptului că Betis - Barcelona, care rula pe Digi și pe Prima, se prelungise și nu s-a terminat la timp.

Mărturisesc că nici eu nu aplaud decizia televiziunilor de a fixa anumite jocuri interne în funcție de cele din alte campionate. Dar pentru cine acceptă dezbaterea bazată pe argumente va înțelege rațiunea care stă în spatele acestor decizii.

Nu l-am crezut pe Cosmin Băleanu, dar a avut dreptate

De câțiva ani buni, fotbalul românesc nu mai are monopol pe audiențele bune făcute la TV. Colegul Cosmin Băleanu mi-a spus demult că acesta e trendul și aici se va ajunge. Atunci l-am contrazis și nu l-am crezut, dar el a avut dreptate.

Fotbalul internațional a câștigat teren, iar echipe precum Barcelona și Real Madrid au ajuns aproape să se bată de la egal la egal, chiar și să se impună, în duelul cu unele jocuri din campionatul intern.

Și atunci e logic că televiziunile nu vor să pună un meci de Liga 1 peste un meci al Barcelonei. Spre deosebire de trecut, acum ai două meciuri care îți asigură rating asemănător, deci e logic să nu le „încaleci”. Pentru că, difuzate în paralel, pe canale diferite, s-ar canibaliza.

Ca audiență, Betis - Barca a fost peste Rapid - Corvinul

Iar cel mai bun exemplu e chiar ziua de sâmbătă seara. Betis - Barcelona s-a jucat de la 19:30. Rapid - Corvinul de la 21:40.

Audiența TV a fost mai mare pentru meciul din Spania, în mare contrast cu ceea ce exista în trecut, când ratingul unui joc intern era de 3-4-5 ori mai mare. Acum, Barcelona a făcut aproape 2,6% rating, iar Rapid 2,1%. Față de Petrolul - Sepsi 1-1, disputat tot sâmbătă, dar de la 17:15, Betis - Barca a avut de peste două ori mai mulți telespectatori.

Suporterii se pot considera nedreptățiți. Un meci care se termină aproape de miezul nopții creează dificultăți majore de mobilitate - nu te mai poți întoarce acasă repede sau ieftin.

Pe de altă parte, fotbalul e business, iar drepturile TV sunt la rândul lor o afacere. Andrei Nicolescu propune ca Dinamo, FCSB și Rapid să joace de la 17:00. Șeful lui Dinamo gândește doar din perspectiva clubului pe care îl conduce, nu și gândindu-se la partenerul media pe care îl are.

Aș fi curios, dacă Dinamo va ajunge în toamna lui 2027 pe tabloul principal al unei competiții europene, Nicolescu va contesta oare faptul că roș-albii vor fi nevoiți să înceapă unele partide la ora 22:00, cea clasică impusă de UEFA?

Și dacă nu-ți place fotbalul, te uită Dumnezeu privind faza golului lui Mbappe

Nu orele sunt principala problemă a fotbalului nostru, ci ceea ce se joacă. Indiferent că sunt de la 14:00, de la 17:00, 20:00 au 21:30, partidele din campionatul nostru au un nivel slab.

Statisticile spun și ele același lucru. Suntem mult sub standardele fotbalului mare la timpul de joc efectiv, intensitatea e și ea extrem de redusă. Iar dacă un meci de Liga 1 e urmărit imediat după ce ai văzut ceva în Bundesliga sau La Liga, atunci pare un cu totul alt sport.

Poate e și acesta un motiv pentru care publicul tânăr a început să fie mai interesat de ce vede în fotbalul internațional.

Faze precum golurile marcate de Lamine Yamal și mai ales Mbappe, în ultima rundă din Spania, sunt atractive chiar și pentru cei care nu sunt pasionați de fotbal!

Secvența reușită de Mbappe la golul de 2-0 al Realului în confruntarea cu Sevilla e artă pură, nu mai e fotbal. Vezi și revezi reluările chiar și de zeci de ori și tot nu te saturi. Gol pentru istoria fotbalului!

Comparația cu Cehia și Polonia

Nivelul campionatului nostru intern e slab. Faptul că Liga 1 încasează peste 36 de milioane de euro pe sezon din drepturile TV e un bonus raportat la calitatea fotbalului.

Adăugați la această sumă și costurile de producție ale fiecărui meci, peste 300 într-un sezon. E un efort financiar care vine la pachet cu dreptul, cumpărat, al televiziunilor de a programa jocurile la orele pe care le doresc. Exact cum procedează și UEFA, dar și FIFA!

Și țările din jurul nostru, care aduc mai mulți spectatori la stadion, au jocuri care se dispută inclusiv la 21:00 sau 21:30, exemple Cehia și Polonia. Fotbalul însă e net superior, dovadă și unde sunt acestea în clasamentul la zi al coeficienților europeni: primele sub linia din Top 10. Noi nu mai suntem între primele 20!

Ideal versus realitate

Pentru cine se grăbește să mă acuze că sunt subiectiv și țin partea televiziunilor, din moment ce realizez emisiuni la Prima Sport, să știți că și pentru noi ar fi mai confortabil să se joace devreme. Un meci programat la 21:30, cu o emisiune de analiză și reacții după joc, care durează o oră și jumătate, înseamnă că toți cei implicați în producție - jurnaliști, invitați, tehnicieni etc. - ajung acasă undeva spre ora 01:30 dimineața.

Da, ar fi ideal, inclusiv pentru mass-media, să se joace toate meciurile de la 17:00, cum își dorește Andrei Nicolescu. Iar drepturile TV în Liga 1 să fie peste 70 de milioane de euro, nu 36 cum sunt azi.