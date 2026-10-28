Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Reacția Chinei la postarea lui Kylian Mbappe reprezintă cel mai bun motiv pentru care trebuie mereu să alegem cealaltă tabără, cea în care libertatea de exprimare încă există.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Nu-l suport pe Donald Trump, dar despre el poți spune cam orice fără o mare teamă de repercusiuni. Emisiunile de satiră de peste Ocean îi dedică săptămânal spațiu generos, glumele depășesc de multe ori limitele bunului simț, președintele se supără, răspunde agresiv, poate că pune presiune ca moderatorii nealiniați politicilor lui să fie cenzurați, dar sistemul american încă protejează în procente semnificative libertatea de exprimare.

Mbappe, China și libertatea de exprimare

Da, au scăzut îngrijorător acele procente față de acum 15-20 de ani, dar după decenii de Război Rece, în care respectarea primului amendament al Constituției lor a reprezentat poate cea mai mare palmă pe care au dat-o blocului comunist. În ADN-ul societății americane a rămas sădit un mecanism sănătos de respingere a oricărei forme de totalitarism.

Cum bine știm, în vară s-a jucat Cupa Mondială chiar în SUA, iar Trump a produs unul dintre cele mai mizerabile momente din istoria competiției, reușind cu complicitatea unui alt personaj dubios, Giani Infantino, să-i anuleze suspendarea americanului Balogoun.

S-a discutat zile în șir pe tema intervenției sale, președintele american fiind pur și simplu călcat în picioare pentru cum a înțeles să trateze chestiunea. Într-atât de detestat ajunsese Trump pe parcursul turneului final, încât la ceremonia de decernare a medaliilor a existat un fotbalist care a refuzat să îi întindă mâna.

Și totuși Cristian Romero joacă bine mersi la Atletico Madrid, iar meciurile din La Liga sunt preluate de televiziunile americane.

Credeți că și-a pus cineva problema să îi ceară lui Romero să se scuze pentru gestul său? Sau Atletico Madrid să fie nevoită să ceară iertare poporului american pentru insulta adusă de fotbalistul său? Nu, contestarea face parte din cultura noastră, iar critica de asemenea.

Nu însă și din cea a culturii chineze, iar asiaticii încearcă și reușesc acum să ne cumpere tăcerea și să ne forțeze să reinterpretăm, după cum vor ei, istoria.

Mbappe l-a făcut dictator pe Mao. Prima întrebare care se naște e dacă a avut sau nu dreptate? Puneți mâna pe cărți de istorie sau, dacă sunteți mai comozi, dați un google după Mao Zedong, Gărzile Roșii, Revoluția Culturală și mai ales după milioane de morți, fie prin înfometare, fie prin eliminare directă.

Sunt adevăruri pe care chinezii nu vor să le audă de la un fotbalist căruia îi varsă în conturi sume cu nenumărate zerouri în coadă și care evoluează într-un campionat care beneficiază de alte zeci de milioane de euro din partea statului condus de Xi Jinping.

Sunt convins că nici Mbappe nu îi cunoaște istoria lui Mao Zedong, dar a preluat un binemeritat clișeu cu dictatorul Mao, iar asta i-a înfuriat pe chinezi, ajungându-se ca scuzele jenante formulate de fotbalist și de clubul său, Real Madrid, să nu fie suficiente.

La Liga nu va fi transmisă în China în acest week-end dacă Mbappe nu va fi pus pe coji de nuci. Să se învețe minte să mai vorbească despre tătucul fondator al Chinei moderne.