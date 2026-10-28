Săpunaru, amenințări în direct Radu Naum a intervenit după atacul vulgar: „Poftim? Ai tu grijă cum vorbești!” +40 foto
Cristian Săpunaru, Robert Niță. Foto: Montaj GOLAZO.ro / captură Digi Sport / Sportpictures
Superliga

Săpunaru, amenințări în direct Radu Naum a intervenit după atacul vulgar: „Poftim? Ai tu grijă cum vorbești!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.10.2026, ora 10:37
alt-text Actualizat: 28.10.2026, ora 10:37
  • Cristi Săpunaru (42 de ani), fostul căpitan al Rapidului, l-a atacat dur pe Robert Niță (49 de ani).
  • Cei doi foști fotbaliști ai giuleștenilor au intrat într-un conflict după derby-ul pierdut de Rapid cu FCSB, scor 1-4, în etapa #13 din Superliga.
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Disputa a pornit de la declarațiile lui Săpunaru despre modul în care Daniel Pancu a pregătit meciul cu FCSB. Robert Niță i-a luat apărarea antrenorului Rapidului, iar schimbul de replici a continuat pe rețelele sociale.

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Cristi Săpunaru, atac la Robert Niță: „S-ar putea să vă arăt eu cine e”

Întrebat la Digi Sport despre conflictul cu Robert Niță, Săpunaru a răbufnit:

  • Cristi Săpunaru: „Să nu-l mănânce în c*r”.
  • Radu Naum: Poftim?
  • Cristi Săpunaru: „Îmi cer scuze. Să nu-l mănânce pe băiatul ăsta în funduleț, că s-ar putea să vă arăt eu cine e”
  • Radu Naum: „Poftim? Ai tu grijă cum vorbești, că nu folosim astfel de cuvinte.

După schimbul de replici cu Radu Naum, Săpunaru și-a continuat atacul la adresa lui Robert Niță.

Poate el să vorbească în fața mea? Când o să muncească și o să facă ceva pentru care să fie apreciat în fotbal, atunci să vorbească cu mine. Eu am pus o singură poză și cu asta am răspuns la tot ce era de răspuns Cristian Săpunaru, fost fotbalist

Robert Niță, ironizat de Săpunaru pe rețelele sociale

Înainte de intervenția de la Digi Sport, Cristi Săpunaru îl ironizase pe Robert Niță prin două fotografii postate pe rețelele sociale, iar fostul atacant i-a răspuns.

Mai întâi, Săpunaru a publicat imaginea unui breloc, însoțită de mesajul „Replica”, făcând aluzie la momentul în care Florin Prunea îl numise „breloc” pe Niță.

Cristi Săpunaru, cu un breloc în mână. Foto: Instagram @cristian_sapunaru22 Cristi Săpunaru, cu un breloc în mână. Foto: Instagram @cristian_sapunaru22
Cristi Săpunaru, cu un breloc în mână. Foto: Instagram @cristian_sapunaru22

Săpunaru a publicat apoi o fotografie în care Niță apărea îmbrățișându-l pe Dan Șucu, patronul Rapidului, după un gol marcat de fiul acestuia, Andrei Șucu, în victoria cu FC Argeș, scor 3-1.

Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport
Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (40 imagini)

Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei. Foto: captură Prima Sport
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Robert Niță a reacționat la ironiile fostului căpitan, dar a precizat că îl consideră în continuare unul dintre jucătorii importanți din istoria clubului.

„S-a simțit lezat, supărat. Nu știu. E dreptul lui să fie supărat. Nu cred că el găsește în arhiva internetului o declarație a mea care să îl înțepe sau pe un ton ironic.

Îmi pare rău, pentru că este o legendă a Rapidului, este un om cu priză la suporteri, dar, dacă își dorește să continuăm și să desfacem puțin ambalajul ca să vadă și suporterii despre ce este vorba nu am nicio problemă”, a declarat Niță, conform sport.ro.

De la ce a pornit conflictul dintre Săpunaru și Robert Niță

Totul a început după înfrângerea Rapidului cu FCSB, scor 1-4. Cristi Săpunaru a criticat declarațiile făcute de Daniel Pancu înaintea derby-ului, când antrenorul le-a cerut jucătorilor să evite intrările periculoase pentru a nu risca eliminarea.

„Dacă venea un antrenor și-mi spunea mie chestia asta când eram la Rapid, îl întrebam dacă vrea să piardă meciul.

A zis: «Să nu intre cu talpa, că-i schimb». Păi, eu intram pe gât”, a afirmat Săpunaru, conform digisport.ro.

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (62 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Robert Niță nu a fost de acord cu această interpretare și i-a luat apărarea lui Pancu.

„Să se facă antrenor. Să își ia licențele domnul Săpunaru și să-și implementeze filozofia de joc la o echipă care va apela la serviciile domniei sale.

N-a greșit în nicio declarație Pancu. La un meci cu o astfel de încărcătură, cu 8.000 de suporteri ai tăi, nu poți să te duci, să sari cu picioarele pe adversari și să rămâi în 10 din minutul 3”, a explicat Niță, conform sport.ro.

În intervenția de marți, Săpunaru a revenit și asupra acestei dispute.

Eu am fost uimit de o singură chestie pe care a spus-o Pancu înainte de meci. Eu am spus că mie, dacă îmi spune un antrenor așa, l-aș fi întrebat dacă vrea să piardă un meci, că e un meci important. Mai apare o talpă, mai apare o înjurătură, îl mai împingi pe unul. Cristian Săpunaru, fost fotbalist

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