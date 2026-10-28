O cerere depusă de CS Dinamo la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) a atras atenția după ce denumirea publicată oficial a inclus anul 1948, asociat cu societatea care administrează echipa de fotbal din prima ligă, FC Dinamo 1948 București.

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În Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, cererea depusă la 30 septembrie 2026 figurează sub denumirea „D CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREȘTI 1948”.

Dinamo 1948, în cererea CS Dinamo publicată de OSIM: „Eroare materială”

Anul 1948 apare și pe sigla CS Dinamo, iar includerea sa în denumirea publicată de OSIM ridică întrebări privind drepturile asupra mărcii.

GOLAZO.ro a solicitat explicații conducerii Clubului Sportiv Dinamo, în contextul disputelor privind mărcile și drepturile comerciale legate de numele Dinamo.

În răspunsul transmis redacției, semnat de președintele clubului, chestorul de poliție Ionuț-Adrian Popa, și de șeful Biroului de Informare și Relații Publice, comisarul Alexandru Enciu, CS Dinamo a precizat că denumirea solicitată nu conținea anul 1948.

„Denumirea mărcii solicitate spre înscriere a fost «D CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREȘTI», cu noile clase NISA corespunzătoare.

Denumirea publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală «D CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREȘTI 1948» reprezintă o eroare materială, cu privire la care am solicitat deja îndreptarea acesteia”, a transmis clubul pentru GOLAZO.ro.

Facsimil din Buletinul Oficial de Proprietate Industrială: cererea CS Dinamo apare la OSIM cu denumirea „D CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREȘTI 1948”

De ce vrea CS Dinamo un nou certificat de marcă

CS Dinamo explică demersul prin intenția de a dezvolta activități comerciale care să genereze venituri pentru susținerea activității sportive.

Clubul MAI invocă prevederile care îi permit să organizeze fan shop-uri, magazin online, precum și activități de reclamă și publicitate. În acest scop, solicită un nou certificat de marcă pentru clase suplimentare de produse.

Cererea vizează nouă clase de produse, printre care se numără gadgeturile, îmbrăcămintea, bijuteriile, articolele pentru casă, cafeaua și băuturile.

„Precizăm că marca «D Clubul Sportiv Dinamo București» a fost înregistrată la 4 februarie 2016, pentru zece ani, și reînnoită la 4 februarie 2026, până la 4 februarie 2036”, se menționează în comunicat.

CS Dinamo neagă o legătură cu litigiile privind mărcile istorice

GOLAZO.ro a cerut clarificări CS Dinamo privind o eventuală legătură între noua solicitare și litigiile referitoare la mărcile istorice ale clubului.

„Înscrierea mărcii «D CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREȘTI» cu noile clase NISA nu influențează cu nimic și nu este influențată de litigiile și disputele juridice legate de mărcile istorice”, a precizat CS Dinamo.

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