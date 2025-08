„Vom pierde” Semnalul de alarmă tras de Charles Leclerc , prin radio, la Marele Premiu al Ungariei la Formula 1

Charles Leclerc (27 de ani) a anunțat în mai multe rânduri, prin radio, probleme pe care le avea cu monopostul, în Marele Premiu al Ungariei.

Pilotul nu a știut despre ce defecțiune e vorba, până la finalul cursei.

Marele Premiu al Ungariei a fost câștigat de Lando Norris, cu 1:35:21.

Charles Leclerc, semnal de alarmă, la Marele Premiu al Ungariei

Deși a plecat din postura de favorit în Marele Premiu al Ungariei, Charles Leclerc a ratat podiumul. Pilotul a avut probleme la șasiu, iar prestația sa a fost sub așteptări.

Monegascul a tras un semnal de alarmă, la mijlocul cursei, prin radio: „Vom pierde această cursă, pierdem atât de mult timp”, potrivit gazzetta.it.

După a doua oprire la boxe, Charles Leclerc a fost depășit cu ușurință de Oscar Piastri și a explodat: „Este incredibil de frustrant! Ne-am pierdut toată competitivitatea.

Trebuie să mă ascultați! Aș fi găsit o modalitate de a rezolva aceste dificultăți. Acum mașina este de necondus. Pur și simplu de necondus. Va fi un miracol dacă vom termina pe podium ”.

Miracolul invocat de Leclerc nu s-a produs și a încheiat cursa pe poziția a patra.

Marele Premiu al Ungariei a fost câștigat de Lando Norris. Celelalte poziții de pe podium au fost ocupate de Oscar Piastri și George Russell.

Charles Leclerc a explicat ce s-a întâmplat la Marele Premiu al Ungariei

La sfârșitul Marelui Premiu al Ungariei, Charles Leclerc a oferit clarificări despre problemele pe care le-a întâmpinat în timpul cursei.

Pilotul nu a știut ce s-a întâmplat cu monopostul, până la sfârșitul Grand Prix-ului.

„După ce am coborât din mașină, am aflat mai multe despre ce s-a întâmplat. Inițial am crezut că problema era cu totul alta, dar s-a dovedit că avem o problemă cu șasiul.

Vom analiza ce s-a întâmplat pentru a nu se repeta. Acest lucru nu mă face să mă simt mai bine, pentru că atunci când te lupți pentru victorie, astfel de probleme nu sunt o scuză.

Dar a fost grav, deoarece mașina mea a devenit incontrolabilă. Până acum nu s-a mai întâmplat așa ceva, problema a apărut în jurul turului 40 și de atunci a devenit din ce în ce mai rău.

Foarte neplăcut, deoarece aveam ritmul să ne luptăm pentru victorie, dar nici măcar nu am putut urca pe podium, nici măcar în top 5 nu am reușit să ne batem”, a declarat Charles Leclerc.

Clasamentul piloților după Marele Premiu al Ungariei

La sfârșitul Grand Prix-ului din vecinătatea Budapestei, lider în clasamentul piloțuilor este Oscar Piastri.

Charles Leclerc, cel care a avut probleme cu șasiul, se află la 133 de puncte distanță de prima poziție.

Aceștia sunt primii cinci piloți din clasamentul Formula 1:

Loc Pilot Punctaj 1. Oscar Piastri 284 2. Lando Norris 275 3. Max Verstappen 187 4. George Russell 172 5. Charles Leclerc 151

