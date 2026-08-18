Schimbare de impact în Premier League Vor să-și vândă pachetele de acțiuni. Suma uriașă la care s-ar ridica tranzacția

Todd Boehly și Mark Walter, acționarii clubului Chelsea, și-ar putea vinde pachetele de acțiuni pentru o sumă de ordinul miliardelor de euro.

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Aflat la cârma la cârma londonezilor încă din 2022, Boehly a fost un personaj adesea contestat de fani, atât pentru activitățile extrasportive, cât și pentru rezultatele modeste ale echipei din ultimii 4 ani.

Todd Boehly și Mark Walter intenționează să-și vândă acțiunile de la Chelsea

Cei doi acționari plănuiesc să-și vândă deținerile pe care le au la clubul Chelsea către acționarul majoritar, Clearlake Capital.

Procentele deținute de cei doi coproprietari însumează peste 25% din acțiunile totale ale clubului.

Astfel, tranzacția s-ar putea ridica la o sumă totală de peste 5,85 miliarde de euro, scrie The Telegraph, potrivit skysports.com.

Cum este împărțit acționariatul la Chelsea:

Clearlake Capital - 61,6%

Todd Boehly - 12,8%

Mark Walter - 12,8%

Hansjorg Wyss - 12,8%

La începutul acestui an, Boehly intra într-un scandal după dezvăluirile din dosarele lui Jeffrey Epstein, unde s-a prezentat faptul că acesta ar fi avut două întâlniri cu infractorul sexual, în 2011.

În 2025, suporterii lui Chelsea au făcut o plângere împotriva proprietarului, după ce s-a aflat că acesta este acționar al unui site pe care se revindeau bilete la suprapreț, aceștia susținând că este vorba de un conflict de interese.

2 trofee a cucerit Chelsea cu Todd Boehly în conducere: Conference League și Mondialul Cluburilor, ambele în 2025

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