Infractorul sexual Jeffrey Epstein a aranjat două întâlniri de afaceri cu Todd Boehly (52 de ani), coproprietarul echipei Chelsea, după prima sa perioadă petrecută în închisoare.

Recent, Departamentul de Justiție al SUA a publicat milioane de noi documente din dosarele lui Jeffrey Epstein, cel care s-a sinucis în închisoare în 2019 după ce a fost acuzat de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale.

Jeffrey Epstein a organizat întâlniri de afaceri cu Todd Boehly, coproprietarul echipei Chelsea

În aceste noi documente, apar schimburi de emailuri în care a fost implicat și Todd Boehly, în prezent coproprietarul al clubului Chelsea și al echipelor LA Dodgers, LA Lakers și LA Sparks.

Totul s-a întâmplat în ianuarie 2011, la aproape 3 ani distanță, după ce Jeffrey fusese închis într-o închisoare din Florida pentru infracțiuni sexuale , scrie dailymail.co.uk.

Boehly, i-a fost prezentat lui Epstein prin intermediul lui David Mitchell, un dezvoltator imobiliar din New York.

Todd Boehly / Foto: IMAGO

La acea vreme, Todd era partener-manager la compania de servicii financiare Guggenheim Partners, care era responsabilă de gestionarea unor active în valoare de peste 100 de miliarde de dolari.

Potrivit sursei citate, cea care l-a contactat pe Mitchell pentru a stabili întâlnirea a fost chiar asistenta de atunci a lui Epstein.

O a doua întâlnire a fost propusă de dezvoltatorul imobiliar în luna septembrie a aceluiași an.

În e-mailuri făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA nu există dovezi că relația dintre Boehly și Epstein ar fi depășit sfera afacerilor.

Contactat de Daily Mail Sport pentru a oferi o reacție cu privire la acest subiect, Boehly a refuzat să comenteze.

