Scandal la Londra FOTO-VIDEO. Suporterii clubului West Ham au încercat  să intre pe teren ! Chelsea i-a umilit pe „ciocănari" chiar la ei acasă
Incidente West Ham - Chelsea FOTO: IMAGO
Campionate

Scandal la Londra FOTO-VIDEO. Suporterii clubului West Ham au încercat să intre pe teren! Chelsea i-a umilit pe „ciocănari” chiar la ei acasă

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 23.08.2025, ora 15:41
Actualizat: 23.08.2025, ora 15:41
  • Fanii celor de la West Ham au provocat incidente reprobabile la finalul partidei cu Chelsea.
  • West Ham a pierdut la scor înfruntarea din etapa a doua a Premier League, scor 1-5.

După ce nu au mai suportat umilința de pe teren, mai mulți fani ai celor de la West Ham au încercat să pătrundă pe teren, fiind însă reținuți de către forțele de ordine.

Incidente la West Ham - Chelsea

Conform Daily Mail, fanii celor de la West Ham au încercat să intre pe teren în semn de protest față de umilința suferită de „ciocănari” în meciul cu Chelsea. Aceștia au fost imobilizați rapid de către oamenii responsabili cu paza, fiind scoși în afara stadionului.

Pe lângă suporterii care au fost implicați în incidentele cu stewarzii, numeroși fani au părăsit stadionul înainte de fluierul de final.

Incidente la West Ham - Chelsea FOTO Imago
Incidente la West Ham - Chelsea FOTO Imago

Galerie foto (5 imagini)

Incidente la West Ham - Chelsea FOTO Imago Incidente la West Ham - Chelsea FOTO Imago Incidente la West Ham - Chelsea FOTO Imago Incidente la West Ham - Chelsea FOTO Imago Incidente la West Ham - Chelsea FOTO Imago
+5 Foto
labels.photo-gallery

Chelsea, demonstrație de forță în meciul cu West Ham

West Ham a început bine meciul de pe London Stadium, reușind să deschidă scorul încă din minutul 6, grație golului spectaculos marcat de Lucas Paqueta.

Doar nouă minute mai târziu, Joao Pedro a punctat pentru câștigătoarea Mondialului Cluburilor, restabilind egalitatea pe tabelă. Trei minute mai târziu, West Ham trecea din nou în avantaj, însă „centralul” a anulat reușita lui Fullkrug pe motiv de ofsaid.

În minutul 23, Chelsea a reușit să intre în avantaj prin golul marcat de Pedro Neto. Enzo Fernandez a marcat și el 11 minute mai târziu, majorând avantajul formației sale. Scorul pauzei a fost 3-1 în favoarea trupei lui Enzo Maresca.

În cea de-a doua parte, Chelsea a început ca din tun, reușind să decidă rapid soarta partidei. La nici 10 minute de la reluare, Caicedo a înscris golul 4 în favoarea lui Chelsea. După alte 4 minute de joc, Chalobah a închis tabela, astfel că rezultatul final a fost stabilit. 5-1 pentru „albaștri”.

