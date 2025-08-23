E oficial CFR Cluj a anunțat plecarea lui Dan Petrescu » Ce mesaj i-a transmis
Dan Petrescu FOTO: Sport Pictures
Superliga

E oficial CFR Cluj a anunțat plecarea lui Dan Petrescu » Ce mesaj i-a transmis

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 14:33
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 14:35
  • Dan Petrescu (57 de ani) și CFR Cluj s-au despărțit în mod oficial sâmbătă, 23 august.

Tehnicianul și-a anunțat demisia după eșecul umilitor pe care CFR l-a suferit în Suedia, cu Hacken, scor 2-7.

Dan Petrescu și CFR Cluj s-au despărțit în mod oficial

După ce Petrescu și-a anunțat demisia de la echipă la finalul partidei cu Hacken, CFR a făcut anunțul oficial cu privire la plecarea sa.

Astfel, tehnicianul o părăsește pe CFR după aproape un an și jumătate de la revenirea în Ardeal.

„Mulțumim pentru tot, Dan Petrescu!

În urma rezultatului de joi seară, tehnicianul Dan Petrescu și-a înaintat demisia din funcția de antrenor principal al echipei noastre, aceasta fiind acceptată de conducerea clubului CFR 1907 Cluj.

Revenit în Gruia în primăvara anului 2024, tehnicianul a stat pe banca echipei noastre pentru 68 de partide, perioadă în care a bifat 33 de victorii, 22 de egaluri și 13 înfrângeri, reușind să readucă Cupa României la Cluj după 9 ani - cel de-al șaselea trofeu câștigat alături de CFR.

Îți mulțumim, Mister, pentru munca depusă de-a lungul celor patru mandate în calitate de antrenor al CFR-ului și îți dorim multă sănătate!”, au transmis clujenii.

Pe banca CFR-ului, Dan Petrescu va fi înlocuit de Andrea Mandorlini, tehnician care a mai antrenat formația feroviară în două mandate.

Dan Petrescu, antrenor emblematic pentru CFR Cluj

Petrescu se afla la CFR Cluj de pe 15 aprilie 2024, când a început cel de-al patrulea mandat pe banca ardelenilor. Alături de „feroviari” a câștigat 5 titluri și o Cupă, fiind de departe cel mai titrat antrenor din istoria clubului.

