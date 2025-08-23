Ce găsește Ianis Hagi în Turcia Atmosferă sumbră la Karagumruk înainte de transferul românului: „Dezastru!”
Ianis Hagi, la 0-1 cu Bosnia, în primul meci al naționalei în preliminariile CM 2026 Foto: Imago
Ce găsește Ianis Hagi în Turcia Atmosferă sumbră la Karagumruk înainte de transferul românului: „Dezastru!"

Theodor Jumătate
Publicat: 23.08.2025, ora 13:54
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 13:54
  • Ianis Hagi ar fi ajuns la un acord cu Fatih Karagumruk, echipă nou promovată în Super Lig. 
  • Karagumruk a pierdut însă primele două meciuri, fără gol marcat, iar antrenorul se plânge de joc și că trebuie să evolueze acasă pe stadionul „Olimpic” din Istanbul.

După o lungă pauză, o vară în care a refuzat mai multe oferte, Ianis Hagi ar avea acord cu Fatih Karagumruk, anunță presa turcă.

Ianis Hagi, în Turcia? Internaționalul român ar fi bătut palma cu o formație din prima ligă » Ce salariu ar încasa
Ianis Hagi, în Turcia? Internaționalul român ar fi bătut palma cu o formație din prima ligă » Ce salariu ar încasa
Ianis Hagi, în Turcia? Internaționalul român ar fi bătut palma cu o formație din prima ligă » Ce salariu ar încasa

Clauza care-i asigură lui Hagi un procent la vânzarea sa

Decarul în vârstă de 26 de ani, ultima oară la Glasgow Rangers, a acceptat propunerea clubului roș-negru, susțin jurnaliștii de la Istanbul.

„Tricolorul” ar urma să câștige un milion de euro salariu anual.

Mai mult, ar avea o clauză care să-i asigure un procent din suma primită de Karagumruk la vânzarea jucătorului.

1,5 milioane de euro
este cota actuală a lui Ianis Hagi (Transfermarkt), care a atins valoarea maximă în 2022: 7 milioane

Ce găsește Hagi la Karagumruk: două meciuri jucate, două eșecuri

Deocamdată, atmosfera nu e deloc bună la Karagumruk.

Echipa, revenită în Super Lig după ce retrogradase în 2024, nu a jucat în prima etapă, meciul cu Bașakșehir fiind amânat pentru a-i permite adversarei să se pregătească pentru cupele europene.

A pierdut însă ambele partide disputate la startul sezonului în campionat, nereușind să înscrie niciun gol:

  • 0-3 cu Galatasaray, în deplasare, pe 15 august. 
  • 0-2 cu Goztepe, acasă, pe 22 august. 

Antrenorul lui Karagumruk, după a doua înfrângere: „Greșeala mea”

Cehul Marcel Licka, 48 de ani, venit în această vară la Istanbul după două sezoane petrecute în Rusia, la Dinamo Moscova, e total dezamăgit de ultimul rezultat.

Antrenorul lui Karagumruk, cehul Licka Foto: Imago Antrenorul lui Karagumruk, cehul Licka Foto: Imago
Antrenorul lui Karagumruk, cehul Licka Foto: Imago

„Sunt singurul responsabil pentru acest eșec. A fost greșeala mea. Ca să rezum meciul într-un singur cuvânt: dezastru!”, a declarat tehnicianul vineri seară, potrivit cotidianului Milliyet.

Nemulțumire la Karagumruk. Joacă pe un stadion uriaș aproape gol

Antrenorul mai are o nemulțumire. Că Fatih evoluează acasă pe stadionul Olimpic.

O arenă uriașă, de 77.000 de locuri, care de cele mai multe ori rămâne aproape goală la duelurile lui Karagumruk.

Aici joacă meciurile de pe teren propriu Karagumruk Foto: Imago Aici joacă meciurile de pe teren propriu Karagumruk Foto: Imago
Aici joacă meciurile de pe teren propriu Karagumruk Foto: Imago

„Aș prefera să jucăm pe un stadion mai mic, pe care să putem crea o atmosferă plină de pasiune”, a spus Licka.

Vechiul „Vefa” (12.500 de locuri), din cartierul Fatih, nu îndeplinește condițiile impuse de liga turcă, deși a fost renovat în 2007-2008. De aceea roș-negrii vin pe „Ataturk”.

Unde ajunge Hagi: de la Pirlo și locul 7 la retrogradarea din Super Lig

Karagumruk, care va sărbători centenarul în 2026, a avut o perioadă foarte bună la începutul anilor 2020.

Mai ales în sezonul 2022-2023. Pregătită de legenda Andrea Pirlo, campion mondial în 2006 cu Italia, și cu mulți străini pe teren (inclusiv algerianul Feghouli, italianul Borini și sârbul Ljajic), a încheiat Super Lig pe locul 7.

13,43 milioane de euro
valorează întreg lotul lui Fatih Karagumruk

Următoarea stagiune a fost teribilă. Fatih a retrogradat și antrenorul Shota Arveladze, un nume mare al Georgiei, a fost concediat.

Acum, are doar doi jucători care ies în evidență, internaționalii jamaicani Andre Gray și Daniel Johnson.

Primul, 34 de ani, vârf, a fost în trecut la Luton Town, Burnley, Brentford, Watford și QPR.

Al doilea, 32 de ani, mijlocaș ofensiv, a purtat tricoul lui Preston și Stoke City.

Plus portarul croat Ivo Grbic, 29 de ani, împrumutat de la Sheffield United.

Stranieri
Stranieri
Stranieri
