Ghinion pentru Casemiro VIDEO: Autogol al brazilianului în remiza 2-2 cu Columbus Crew, la primul meci al lui Messi, după CM 2026

Inter Miami a ratat victoria într-un meci spectaculos cu Columbus Crew, încheiat 2-2, iar Casemiro (34 de ani) a avut un meci de coșmar la echipa lui Lionel Messi: și-a înscris un autogol.

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Meciul în compania celor de la Columbus Crew a însemnat și revenirea lui Lionel Messi, aflat la primul meci după finala Cupei Mondiale din 2026, pierdută în fața Spaniei, 0-1.

Casemiro, autogol la al doilea meci pentru Inter Miami

Inter Miami a început mai bine partida și a deschis scorul prin Luis Suarez, autorul unui șut spectaculos de la distanță ('16).

Gazdele au controlat jocul în prima parte, însă Columbus Crew a profitat de un contraatac în repriza secundă.

În minutul 34, Casemiro a pasat aiurea către un adversar, acesta și-a pus colegii pe contraatac, iar în încercarea de a bloca centrarea, Casemiro a alunecat pentru a respinge mingea, însă intervenția sa a deviat balonul în propria poartă.

Inter Miami a reacționat rapid și a trecut din nou în avantaj după golul marcat cu capul de Noah Allen ('45+5), însă finalul le-a aparținut oaspeților.

Spaniolul Brais Mendez, intrat pe parcurs, a executat impecabil o lovitură liberă ('84) și a stabilit scorul final, 2-2.

Messi, primul meci după CM 2026

Lionel Messi, care nu mai jucase pentru Inter Miami după participarea cu Argentina la Cupa Mondială din 2026, a revenit pe gazon în meciul cu Columbus Crew.

Argentinianul a intrat pe teren în minutul 53, însă nu a reușit să-și ajute echipa să câștige.

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