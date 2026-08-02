Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a anunțat că Oleksandr Romanchuk (26 de ani) și Assad Al-Hamlawi (25 de ani) sunt incerți pentru prima manșă cu KuPS Kuopio, din turul al treilea preliminar al Europa League.

Meciul tur cu KuPS se joacă pe 6 august, de la ora 18:00.

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Tehnicianul portughez a vorbit despre situația celor doi după victoria clară obținută de olteni în fața Petrolului, scor 4-0, în etapa a treia din Liga 1.

Coelho, vești proaste despre Romanchuk și Al-Hamlawi înainte de duelul cu KuPS

Romanchuk este o piesă importantă în defensiva oltenilor, pentru care a adunat deja 53 de apariții de la venirea la U Craiova.

Assad Al-Hamlawi este unul dintre atacanții principali ai echipei, marcând 18 goluri în 51 de meciuri.

„În acest moment, cred că nu (n.r. - vor juca). Vom vedea mâine. Dar, până acum, nu sunt disponibili.

Vom vedea. În acest moment, încă nu se antrenează alături de grup, așa că rămâne de văzut”, a spus tehnicianul la Prima Sport.

Universitatea Craiova a ajuns în turul al treilea preliminar al Europa League după ce a fost eliminată de Levski Sofia din Liga Campionilor.

Oltenii au pierdut prima manșă cu 0-1, în Bulgaria, iar returul din Bănie s-a încheiat la egalitate, 2-2.

FOTO. Levski - U Craiova 2-2

Universitatea Craiova are un lot evaluat la 38,8 milioane de euro, de peste șase ori mai mult decât KuPS, cotată la 6,3 milioane de euro

„Deja am început să analizăm pe cei de la KuPS. Vom vedea mai multe mâine. Până acum m-am concentrat pe meciul cu Petrolul. Eu cred că toate echipele sunt bune. Toate țările au echipe bune și antrenori buni.

Singura mea preocupare este să pregătesc echipa cât mai bine și să încercăm să mergem mai departe. Cu siguranță, vom întâlni o formație bună. Așa cum ați spus, este campioana țării și vine, la rândul ei, din Liga Campionilor.

Cu siguranță este o echipă bună. Joacă și pe gazon artificial, așa că avem multe lucruri de luat în calcul. Trebuie să pregătim meciul cât mai bine și să încercăm să ne calificăm”, a mai spus Coelho.

Chiar și atunci când câștigăm, mai avem anumite lucruri de îmbunătățit. Când pierdem, nu înseamnă că totul este rău, iar când câștigăm, nu înseamnă că totul este bine. Este un proces și continuăm să muncim. În fotbal există momente bune, dar și momente din care trebuie să învățăm. Uneori pierdem pentru că adversarii sunt mai buni decât noi. Filipe Coelho, antrenor U Craiova

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