Accident înfiorător la Raliul Finlandei VIDEO: Pilot francez dus cu elicopterul la spital, după ce s-a rostogolit de mai multe ori printre copaci

Liderul Raliului Finlandei și campionul mondial en titre, Sebastien Ogier, a fost implicat sâmbătă într-un accident terifiant în proba specială SS17 Vastila 2, după ce Toyota GR Yaris Rally1 pe care o pilota a ieșit în decor cu viteză mare și s-a rostogolit de mai multe ori printre copaci.

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Ogier și copilotul său, Julien Ingrassia, au reușit să iasă singuri din mașină, fiind conștienți după impact.

Din cauza violenței accidentului, francezul a fost transportat cu elicopterul la un spital din Tampere, în timp ce Ingrassia a fost dus cu ambulanța pentru investigații suplimentare.

VIDEO: Accident înfiorător. Pilot francez, dus cu elicopterul la spital

La câteva ore după accident, Toyota Gazoo Racing a transmis un comunicat liniștitor. Echipa a precizat că investigațiile medicale efectuate în spital au avut rezultate favorabile pentru ambii membri ai echipajului:

„În timpul celei de-a 17-a etape speciale, Ogier a ieșit de pe pistă într-un viraj rapid. El și copilotul său, Julien Ingrassia, au reușit să iasă singuri din mașină, fără ajutor din exterior și fără răni grave.

Au fost duși la spital pentru examinare și ambii sunt în afara pericolului. Din cauza gravității accidentului, ambii vor rămâne sub observație la spital peste noapte”.

Mașina condusă de Ogier, după accident (foto: marekonthestage/Instagram)

Imaginile accidentului au făcut rapid înconjurul lumii, impresionând prin violența impactului și prin numărul rostogolirilor suferite de Toyota GR Yaris Rally1.

Este ángulo del accidente de Ogier es brutal; el coche ya viene dando vueltas en el aire antes de impactar contra los árboles.



Seb e Ingrassia están vivos gracias a DIOS y a la altísima seguridad de los coches de rally modernos. #rallyfinland 🇫🇮 pic.twitter.com/B2JdDO6Hux — Alonso, the Racer (@alonso_theracer) August 1, 2026

Juha Kankkunen, oficial de la Toyota, declarase imediat după incident, conform motorsport.com, că primele informații indicau faptul că niciunul dintre cei doi nu suferise fracturi, însă verificările medicale erau obligatorii după un accident de asemenea amploare.

Kankkunen a adăugat că echipa nu poate spune deocamdată dacă ieșirea în decor a fost provocată de o eroare de pilotaj, de o problemă tehnică sau de un alt factor, investigația urmând să continue.

Mesajul lui Ogier din spital

După comunicatul Toyota, Sebastien Ogier a transmis un mesaj prin intermediul echipei.

„Din păcate, am ieșit de pe drum în SS17. Julien și cu mine am mers la spital pentru controale și vom rămâne peste noapte din precauție după impactul puternic. Dar amândoi ne simțim bine, iar acesta este cel mai important lucru”.

Francezul a mulțumit echipei pentru siguranța oferită de automobil și copilotului Julien Ingrassia, care l-a ajutat imediat după accident și i-a liniștit familia.

La rândul său, Ingrassia a confirmat că examenele medicale nu au evidențiat probleme și că Ogier este, de asemenea, în stare bună.

⚠️FUERTE ACCIDENTE DE OGIER



El líder del Rally de Finlandia se pegó un fuerte golpe y queda fuera de competencia.



Sébastien Ogier y Julien Ingrassia habrían salido por cuenta propia del coche tras despistarse del tramo. Toyota confirma el incidente, mientras que se habría… pic.twitter.com/jBJfr66lks — Formuleros (@formuleros_py) August 1, 2026

Schimbare de lider în Raliul Finlandei

Până în momentul accidentului, Ogier controla autoritar Raliul Finlandei și avea un avans de 20,9 secunde în fața coechipierului Sami Pajari.

Abandonul francezului i-a oferit finlandezului conducerea cursei, în timp ce Oliver Solberg a urcat pe locul al doilea, iar Elfyn Evans, care avusese și el un incident spectaculos mai devreme în cursul zilei, a revenit pe poziția a treia.

Pajari a declarat că nu și-ar fi dorit să preia conducerea în asemenea circumstanțe și că gândurile echipei sunt alături de Ogier și Ingrassia.

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