„Visul ei s-a încheiat înainte să înceapă” O tânără fotbalistă din Maroc a murit încercând să treacă înot în enclava spaniolă Ceuta
Faten Ben Amar El Azizi. Foto: „X”, @AtleticoBis
Fotbal feminin

„Visul ei s-a încheiat înainte să înceapă” O tânără fotbalistă din Maroc a murit încercând să treacă înot în enclava spaniolă Ceuta

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 10:20
alt-text Actualizat: 02.08.2026, ora 10:40
  • Faten Ben Amar El Azizi, jucătoare a clubului de fotbal Maghreb Atletico Tetuan, a murit în timp ce încerca să ajungă înot în Ceuta, o enclavă spaniolă din Africa de Nord aflată la granița cu Marocul.
  • În ultimele zile, orașul Ceuta a devenit scena uneia dintre cele mai mari crize de migrație din ultimii ani.
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Tânăra fotbalistă se numără printre victimele crizei de la frontieră, în timpul căreia aproximativ 60.000 de persoane au încercat să treacă din Maroc în Ceuta în ultimele 72 de ore.

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O tânără fotbalistă a murit încercând să ajungă înot în Ceuta

Potrivit autorităților spaniole, bilanțul a ajuns la 67 de morți.

Maghreb Atletico Tetuan a anunțat decesul sportivei printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Clubul a transmis că Faten își dorea o viață mai bună, conform marca.com.

„Nu căuta faimă și nici aventură, ci o viață mai bună și un viitor despre care credea că o așteaptă dincolo de graniță.

Visul ei s-a încheiat înainte să înceapă. Și-a pierdut viața în timpul unei încercări de a ajunge în orașul Ceuta”, a transmis clubul.

Locul în care se află orașele Tetouan și Ceuta. Foto: captură Google Maps Locul în care se află orașele Tetouan și Ceuta. Foto: captură Google Maps
Locul în care se află orașele Tetouan și Ceuta. Foto: captură Google Maps

Ceuta este un teritoriu spaniol aflat în nordul Africii și reprezintă una dintre puținele frontiere terestre dintre Africa și UE.

Autoritățile marocane nu au prezentat până acum un bilanț oficial complet al victimelor, răniților sau persoanelor dispărute pe teritoriul țării.

Criza de la granița dintre Maroc și Ceuta a fost alimentată de informațiile false răspândite pe rețelele sociale, conform reuters.com.

O decizie a Tribunalului Suprem din Spania, care prevedea că migranții interceptați pe mare nu pot fi trimiși imediat înapoi fără o procedură legală, a fost prezentată în mod eronat drept o garanție că aceștia vor putea rămâne în Spania.

În realitate, hotărârea nu le oferea automat drept de ședere. Cu toate acestea, mesajele răspândite de rețelele de traficanți de persoane au convins zeci de mii de oameni să se îndrepte spre frontieră și să încerce să ajungă în Ceuta, inclusiv înot.

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