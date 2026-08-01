Drăgușin, integralist cu Real Madrid  VIDEO. Fiorentina a revenit de la 0-2! Cum s-a descurcat internaționalul român + Mourinho a fost supărat la final
Radu Drăgușin/ Foto: IMAGO
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Drăgușin, integralist cu Real Madrid VIDEO. Fiorentina a revenit de la 0-2! Cum s-a descurcat internaționalul român + Mourinho a fost supărat la final

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 22:18
alt-text Actualizat: 01.08.2026, ora 22:42
  • Radu Drăgușin (24 de ani) a fost integralist la Fiorentina în amicalul cu Real Madrid, scor 2-2.
  • Partida s-a desfășurat în Austria, la Klagenfurt.
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Radu Drăgușin a revenit în această vară în Italia, după ce Fiorentina l-a împrumutat de la Tottenham.

Fabio Grosso vede în internaționalul român un om de bază și a decis să-l mențină în primul „11” și pentru duelul de gală cu Real Madrid, după ce a fost titular și în precedentele trei amicale: cu Gubbio (1-0), QPR (2-3) și Watford (1-0).

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Radu Drăgușin, integralist pentru Fiorentina în amicalul cu Real Madrid

Formația antrenată de Jose Mourinho a deschis scorul în minutul 12 al partidei de la Klagenfurt, prin Endrick (20 de ani).

Alexis Ciria (18 ani) a „dublat” avantajul lui Real Madrid în minutul 24, dar Fiorentina nu a cedat. Roberto Piccoli (25 de ani) a redus din diferență până la pauză.

Trupa „viola” a restabilit egalitatea în minutul 58, prin Moise Kean (26 de ani), care a stabilit și scorul final al partidei.

Radu Drăgușin, prestație solidă în meciul cu Real Madrid

  • 4/5 dueluri câștigate
  • 1/1 dueluri aeriene câștigate
  • 3/4 dueluri la nivelul gazonului câștigate
  • 4 respingeri
  • 6 recuperări
  • 41/46 pase reușite
  • 2/5 pase lungi reușite
  • 58 atingeri, potrivit sofascore.com

Jose Mourinho a fost supărat la final

Portughezul de pe banca lui Real Madrid nu a dat mâna cu nimeni și a plecat nervos la vestiare.

La interviuri, a declarat: „Mi-a plăcut totul. Am ajuns la vestiar și am văzut pe telefon o notificare, «Un Madrid cu două fețe». Era un Madrid cu trei fețe de fapt: proaspătă, obosită și extrem de obosită.

Echipa proaspătă a jucat foarte bine. Scorul de 2-1 la pauză este un scor foarte mic. A fost o primă repriză de o calitate excepțională.

A doua repriză a devenit mai fizică, împotriva unei echipe italiene tipice. Ne-au pus sub presiune.

Apoi, în fața lui Moise Kean au jucat doi tineri de 18 ani care au făcut un meci fantastic, deși nu sunt la nivelul unei bestii precum Kean.

Mi-a plăcut și echipa extrem de obosită, care a știut să controleze jocul. Dumfries și Endrick s-au antrenat trei zile și au jucat mai mult de 70 de minute. Un efort fantastic, care arată ceva. Mi-a plăcut totul. I-am mulțumit lui Grosso”.

Înaintea meciului s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Franco Baresi:

Ce urmează pentru Drăgușin și Fiorentina

Până la startul noului sezon din Serie A, Fiorentina mai are de disputat două meciuri amicale: pe 6 august, cu Deportivo La Coruna, și pe 8 august, cu Modena.

Radu Drăgușin și colegii săi vor avea parte de un start dificil în noul sezon din Serie A. Fiorentina va debuta în stagiunea 2026-2027 pe Olimpico, pentru duelul cu AS Roma.

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