Românul care a fost urmărit de Baresi   Legendarul căpitan de la AC Milan a venit în România pentru el +8 foto
Franco Baresi/ Foto: IMAGO
Superliga

Românul care a fost urmărit de Baresi Legendarul căpitan de la AC Milan a venit în România pentru el

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 21:28
  • AC Milan a anunțat vineri decesul legendarului Franco Baresi, la vârsta de 66 de ani.
  • Vestea l-a șocat pe impresarul Victor Becali (64 de ani), care a rememorat momentul în care l-a cunoscut pe fostul mare stoper italian.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Impresarul a precizat că totul s-a întâmplat în anul 1997, când Baresi a venit în România pentru a-l urmări pe Bogdan Lobonț, însă partida la care face referire s-a disputat în 1998. La acea vreme, „Pisica” evolua pentru Rapid.

Vandalizată imediat după inaugurare FOTO. Imagini de la Polivalenta de 25 de milioane € din România: „Merită aplauze, nu reparații!”
Citește și
Vandalizată imediat după inaugurare FOTO. Imagini de la Polivalenta de 25 de milioane € din România: „Merită aplauze, nu reparații!”
Citește mai mult
Vandalizată imediat după inaugurare FOTO. Imagini de la Polivalenta de 25 de milioane € din România: „Merită aplauze, nu reparații!”

Victor Becali, după decesul lui Franco Baresi: „Venise la București pentru Lobonț”

„Nu pot să cred! Nu se poate așa ceva. Eu aș vrea să fie un fake news. L-am cunoscut personal la București, în 1997, atunci când s-a lăsat de fotbal. Avea 37 ani.

Era o finală de Cupă, iar Lobonț era la Rapid. Rapid – Universitatea Craiova, 1-0 pentru giuleșteni. Un imens fotbalist, atunci se retrăsese. Chiar atunci.

Era la AC Milan în conducere, a venit cu doi avocați cu un manager. Un om de modestie incredibilă.

A stat două zile, pe aici, la București, a prins chiar și ziua lui de naștere. Am fost la restaurant, nu știam de aniversare, am aflat acolo și am improvizat ceva.

Un om de o modestie incredibilă. Nu credeai că e Franco Baresi, atât de modest, la ce fotbalist imens a fost.

Venise să vadă meciul de pe fostul stadion 23 August, a venit să-l vadă și pe Bogdan Lobonț. Era în vederile celor de la AC Milan. Fratele meu (n.r. Ioan Becali) a ținut legătura cu el mereu”, a declarat Victor Becali, citat de prosport.ro.

  • Lobonț a mai stat trei ani la Rapid, iar apoi a semnat cu Ajax.
Bogdan Lobonț, în perioada Ajax/ Foto: IMAGO Bogdan Lobonț, în perioada Ajax/ Foto: IMAGO
Bogdan Lobonț, în perioada Ajax/ Foto: IMAGO

Franco Baresi a murit la 66 de ani

„Întreaga istorie a lui AC Milan este în lacrimi după dispariția lui Franco Baresi. Exemplul, caracterul și integritatea sa vor rămâne pentru totdeauna înscrise în ADN-ul clubului, la fel cum tricoul său emblematic cu numărul 6 va face mereu parte din identitatea acestuia.

Condoleanțele pe care AC Milan le transmite întregii familii a lui Franco Baresi, într-un moment atât de dificil, sunt împărtășite de fiecare suporter rossonero, care simte această pierdere ca pe una personală”, a anunțat vineri AC Milan.

Baresi ocupa funcția de de vicepreședinte onorific al lui AC Milan.

Fostul fundaș central și căpitan al echipei a evoluat întreaga carieră la clubul lombard, între 1977 și 1997, cucerind 19 trofee în cele 719 meciuri disputate.

33
de goluri a marcat Baresi pentru AC Milan

La sfârșitul carierei sale, AC Milan i-a retras tricoul cu numărul șase, Baresi devenind astfel primul jucător din istoria clubului care a primit această onoare.

Franco Baresi a murit FOTO Imago
Franco Baresi a murit FOTO Imago

Galerie foto (8 imagini)

Franco Baresi a murit FOTO Imago Franco Baresi a murit FOTO Imago Franco Baresi a murit FOTO Imago Franco Baresi a murit FOTO Imago Franco Baresi a murit FOTO Imago
+8 Foto
labels.photo-gallery

Cu naționala Italiei, Baresi a cucerit Cupa Mondială în 1982, a obținut locul al treilea la ediția din 1990, iar în 1994 a devenit vicecampion mondial.

81
de selecții a bifat Baresi pentru naționala Italiei: a marcat un singur gol

Trofeele câștigate de Franco Baresi de-a lungul carierei sale:

  • 6 x titluri de campion al Italiei
  • 4 x Supercupa Italiei
  • 3 x Cupa Campionilor Europeni/Liga Campionilor
  • 2 x Supercupa Europei
  • 2 x Cupa Intercontinentală
  • 1 x Cupa Mondială

Citește și

Hagi, mesaj după moartea lui Baresi Selecționerul, omagiu în memoria legendei Italiei + Cum îl lăuda „Il Capitano” pe „Regele” României
Diverse
13:53
Hagi, mesaj după moartea lui Baresi Selecționerul, omagiu în memoria legendei Italiei + Cum îl lăuda „Il Capitano” pe „Regele” României
Citește mai mult
Hagi, mesaj după moartea lui Baresi Selecționerul, omagiu în memoria legendei Italiei + Cum îl lăuda „Il Capitano” pe „Regele” României
A murit Franco Baresi Legendarul căpitan de la AC Milan avea 66 de ani
Campionate
09:29
A murit Franco Baresi Legendarul căpitan de la AC Milan avea 66 de ani
Citește mai mult
A murit Franco Baresi Legendarul căpitan de la AC Milan avea 66 de ani

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Când visul facultății în străinătate se destramă. Abandonul și întoarcerea acasă: momentul despre care se vorbește prea puțin. Mărturia tinerilor români din Olanda, Italia și Franța
Când visul facultății în străinătate se destramă. Abandonul și întoarcerea acasă: momentul despre care se vorbește prea puțin. Mărturia tinerilor români din Olanda, Italia și Franța
Când visul facultății în străinătate se destramă. Abandonul și întoarcerea acasă: momentul despre care se vorbește prea puțin. Mărturia tinerilor români din Olanda, Italia și Franța
Bogdan Lobont Victor Becali Franco Baresi romania deces
Știrile zilei din sport
Ce s-a întâmplat cu Bianca Andreescu Campioana de la US Open 2019 a ajuns pe locul 174 în WTA: „Nu mai sunt aceeași persoană”
Tenis
02.08
Ce s-a întâmplat cu Bianca Andreescu Campioana de la US Open 2019 a ajuns pe locul 174 în WTA: „Nu mai sunt aceeași persoană”
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat cu Bianca Andreescu Campioana de la US Open 2019 a ajuns pe locul 174 în WTA: „Nu mai sunt aceeași persoană”
Rapid a rupt blestemul VIDEO Giuleștenii câștigă  după 10 partide în fața celor de la CFR Cluj. Spectacol în derby-ul feroviar
Superliga
02.08
Rapid a rupt blestemul VIDEO Giuleștenii câștigă după 10 partide în fața celor de la CFR Cluj. Spectacol în derby-ul feroviar
Citește mai mult
Rapid a rupt blestemul VIDEO Giuleștenii câștigă  după 10 partide în fața celor de la CFR Cluj. Spectacol în derby-ul feroviar
Dispariție misterioasă, final fericit FOTO+VIDEO. După 44 de zile de căutări, cel mai rapid maratonist din America de Sud  a fost găsit în viață
Atletism
02.08
Dispariție misterioasă, final fericit FOTO+VIDEO. După 44 de zile de căutări, cel mai rapid maratonist din America de Sud a fost găsit în viață
Citește mai mult
Dispariție misterioasă, final fericit FOTO+VIDEO. După 44 de zile de căutări, cel mai rapid maratonist din America de Sud  a fost găsit în viață
Tensiuni în Ghencea! Jucătorul înjurat de fani: numărul pe care l-a ales i-a inflamat! Reacția fotbalistului + ce a zis Oprița
Liga 2
02.08
Tensiuni în Ghencea! Jucătorul înjurat de fani: numărul pe care l-a ales i-a inflamat! Reacția fotbalistului + ce a zis Oprița
Citește mai mult
Tensiuni în Ghencea! Jucătorul înjurat de fani: numărul pe care l-a ales i-a inflamat! Reacția fotbalistului + ce a zis Oprița
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:46
„I-am spus înainte de meci” Daniel Pancu, despre avantajul care a făcut diferența cu CFR Cluj: „Am spus că așa va fi” + Atrage atenția clubului
„I-am spus înainte de meci”  Daniel Pancu, despre avantajul care a făcut diferența cu CFR Cluj: „Am spus că așa va fi” + Atrage atenția clubului
01:09
„Nu înțeleg” Cristi Săpunaru, derutat de afirmațiile lui Daniel Pancu: „Nu e clubul pe teren”
„Nu înțeleg” Cristi Săpunaru, derutat de afirmațiile lui Daniel Pancu: „Nu e clubul pe teren”
00:02
Pleacă Dobre în Turcia? Răspunsul fotbalistului de la Rapid după „dubla” cu CFR Cluj: „Echipa pe care o iubesc”
Pleacă Dobre în Turcia? Răspunsul fotbalistului de la Rapid după „dubla” cu CFR Cluj: „Echipa pe care o iubesc”
23:42
Cristian Geambașu Teatralul și emotivul
Cristian Geambașu Teatralul și emotivul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Top stiri
„Nu se poate stăpâni” Reacții după  gestul controversat al lui Nsimba din meciul cu Petrolul + Ce a spus atacantul Craiovei
Superliga
02.08
„Nu se poate stăpâni” Reacții după gestul controversat al lui Nsimba din meciul cu Petrolul + Ce a spus atacantul Craiovei
Citește mai mult
„Nu se poate stăpâni” Reacții după  gestul controversat al lui Nsimba din meciul cu Petrolul + Ce a spus atacantul Craiovei
„Nu a murit de leucemie” Nepotul lui Mircea Lucescu explică ce a dus la decesul marelui antrenor: „Ăsta este adevărul”
Diverse
02.08
„Nu a murit de leucemie” Nepotul lui Mircea Lucescu explică ce a dus la decesul marelui antrenor: „Ăsta este adevărul”
Citește mai mult
„Nu a murit de leucemie” Nepotul lui Mircea Lucescu explică ce a dus la decesul marelui antrenor: „Ăsta este adevărul”
Infantino, salariu șocant Planul de 20 de miliarde de dolari i-ar fi adus președintelui FIFA încasări istorice în fiecare an
Campionate
02.08
Infantino, salariu șocant Planul de 20 de miliarde de dolari i-ar fi adus președintelui FIFA încasări istorice în fiecare an
Citește mai mult
Infantino, salariu șocant Planul de 20 de miliarde de dolari i-ar fi adus președintelui FIFA încasări istorice în fiecare an
FOTO | Cum va arăta Parcul Herăstrău, după reparații. PMB a întrebat 10.000 de bucureșteni, iar primul răspuns de pe tabelă cere toalete
B365
31.07
FOTO | Cum va arăta Parcul Herăstrău, după reparații. PMB a întrebat 10.000 de bucureșteni, iar primul răspuns de pe tabelă cere toalete
Citește mai mult
FOTO | Cum va arăta Parcul Herăstrău, după reparații. PMB a întrebat 10.000 de bucureșteni, iar primul răspuns de pe tabelă cere toalete

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 18 rapid 16 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share