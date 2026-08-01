Românul care a fost urmărit de Baresi Legendarul căpitan de la AC Milan a venit în România pentru el

- AC Milan a anunțat vineri decesul legendarului Franco Baresi, la vârsta de 66 de ani.
- Vestea l-a șocat pe impresarul Victor Becali (64 de ani), care a rememorat momentul în care l-a cunoscut pe fostul mare stoper italian.
Impresarul a precizat că totul s-a întâmplat în anul 1997, când Baresi a venit în România pentru a-l urmări pe Bogdan Lobonț, însă partida la care face referire s-a disputat în 1998. La acea vreme, „Pisica” evolua pentru Rapid.
Victor Becali, după decesul lui Franco Baresi: „Venise la București pentru Lobonț”
„Nu pot să cred! Nu se poate așa ceva. Eu aș vrea să fie un fake news. L-am cunoscut personal la București, în 1997, atunci când s-a lăsat de fotbal. Avea 37 ani.
Era o finală de Cupă, iar Lobonț era la Rapid. Rapid – Universitatea Craiova, 1-0 pentru giuleșteni. Un imens fotbalist, atunci se retrăsese. Chiar atunci.
Era la AC Milan în conducere, a venit cu doi avocați cu un manager. Un om de modestie incredibilă.
A stat două zile, pe aici, la București, a prins chiar și ziua lui de naștere. Am fost la restaurant, nu știam de aniversare, am aflat acolo și am improvizat ceva.
Un om de o modestie incredibilă. Nu credeai că e Franco Baresi, atât de modest, la ce fotbalist imens a fost.
Venise să vadă meciul de pe fostul stadion 23 August, a venit să-l vadă și pe Bogdan Lobonț. Era în vederile celor de la AC Milan. Fratele meu (n.r. Ioan Becali) a ținut legătura cu el mereu”, a declarat Victor Becali, citat de prosport.ro.
- Lobonț a mai stat trei ani la Rapid, iar apoi a semnat cu Ajax.
Franco Baresi a murit la 66 de ani
„Întreaga istorie a lui AC Milan este în lacrimi după dispariția lui Franco Baresi. Exemplul, caracterul și integritatea sa vor rămâne pentru totdeauna înscrise în ADN-ul clubului, la fel cum tricoul său emblematic cu numărul 6 va face mereu parte din identitatea acestuia.
Condoleanțele pe care AC Milan le transmite întregii familii a lui Franco Baresi, într-un moment atât de dificil, sunt împărtășite de fiecare suporter rossonero, care simte această pierdere ca pe una personală”, a anunțat vineri AC Milan.
Baresi ocupa funcția de de vicepreședinte onorific al lui AC Milan.
Fostul fundaș central și căpitan al echipei a evoluat întreaga carieră la clubul lombard, între 1977 și 1997, cucerind 19 trofee în cele 719 meciuri disputate.
La sfârșitul carierei sale, AC Milan i-a retras tricoul cu numărul șase, Baresi devenind astfel primul jucător din istoria clubului care a primit această onoare.
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Cu naționala Italiei, Baresi a cucerit Cupa Mondială în 1982, a obținut locul al treilea la ediția din 1990, iar în 1994 a devenit vicecampion mondial.
Trofeele câștigate de Franco Baresi de-a lungul carierei sale:
- 6 x titluri de campion al Italiei
- 4 x Supercupa Italiei
- 3 x Cupa Campionilor Europeni/Liga Campionilor
- 2 x Supercupa Europei
- 2 x Cupa Intercontinentală
- 1 x Cupa Mondială