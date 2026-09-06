La US Open ca pe catwalk VIDEO + FOTO:  Townsend îi face concurență lui Osaka cu outfitul nonconformist purtat înaintea meciului cu Sabalenka

Taylor Townsend (30 de ani, #96 WTA) a apărut duminică, pe „Arthur Ashe Stadium” pentru meciul din optimile US Open, împotriva liderului mondial Aryna Sabalenka (28 de ani), într-o ținută integral neagră: o haină lungă, cu glugă și franjuri strălucitori.

Sabalenka s-a impus, scor 6-4, 6-3. Townsend a condus cu 3-1 în setul secund, însă jucătoarea din Belarus a câștigat ultimele 4 game-uri și s-a calificat în sferturile de finală de la US Open.

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În imaginile dinaintea partidei, Townsend poate fi văzută mergând spre teren în outfitul negru, care ajunge până aproape de podea.

Piesa a fost purtată peste echipamentul propriu-zis de joc.

US Open sau catwalk? Townsend îi face concurență lui Osaka

Potrivit US Open, haina este realizată dintr-un material ușor. Elementul vizual principal îl reprezintă franjurile strălucitoare aplicate pe suprafața neagră.

Townsend a explicat, într-o postare pe Instagram, că materialul a fost ales astfel încât piesa să aibă un aspect impunător fără să fie grea.

Sub haina neagră a purtat echipamentul de meci. Aceasta are un corsaj din mesh, fermoar frontal și detalii cu strasuri în jurul fermoarului. Fusta plisată include, la rândul ei, elemente decorative strălucitoare.

A fost doar unul dintre outfiturile personalizate pregătite de Townsend pentru actuala ediție a US Open. Potrivit publicațiilor care au urmărit garderoba jucătoarei, ținutele sunt realizate de designerul Anthony Lattimore, cu styling semnat de J. Bolin.

Apariția a fost remarcată de Sky Sports, care a inclus intrarea lui Townsend într-un material alături de apariția lui Naomi Osaka, sub titlul „Who wore it better: Townsend or Osaka?”.

Înaintea meciului din primul tur cu Anastasia Zakharova, Osaka a intrat pe teren într-un hanorac gri și o fustă albă.

Jucătoarea din Japonia i-a adus un omagiu fostului star NBA Allen Iverson (51 de ani), unul dintre sportivii pe care îi admiră pentru influența avută asupra modei.

Sportiva și-a purtat părul împletit, în stilul lui Allen Iverson, și a avut manșete de compresie pe ambele brațe, una neagră și una roșie.

Townsend, pasionată de modă

Townsend a purtat câte un echipament diferit în fiecare dintre meciurile de simplu disputate la turneu. Primele ținute au inclus mai multă culoare și elemente precum catarame, franjuri și combinații de culori.

Townsend a explicat că își folosește ținutele și ca formă de exprimare personală și a asociat această abordare cu propria formulă: „look good, feel good, play good”.

Apariția a generat reacții variate pe rețelele sociale. Unele comentarii au remarcat caracterul neobișnuit al hainei pentru o intrare pe terenul de tenis, în timp ce alți utilizatori au apreciat combinația dintre negru, volum și franjuri.

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