Pol Munoz (21 de ani), fundaș dreapta, crescut în academia celor de la FC Barcelona, a semnat cu Chindia Târgoviște.

Chindia Târgoviște și FC Barcelona au încheiat un parteneriat, în cursul acestei veri, prin care beneficiază de baza de scouting a catalanilor.

Pol Munoz, crescut în La Masia, a semnat cu Chindia Târgoviște

FC Barcelona a propus jucători pe care Chindia Târgoviște să îi transfere, datorită parteneriatului încheiat, în această vară, între cele două cluburi.

Vom avea acces la baza de scouting a partenerului nostru, iar jucători care activează în cadrul clubului Barcelona ar putea ajunge în viitor la Chindia Târgoviște Marius Pavel, președinte și acționar Chindia Târgoviște

Primul jucător crescut în La Masia care ajunge la formația dâmbovițeană este fundașul dreapta Pol Munoz , prezentat deja oficial de Chindia.

Pol Munoz a jucat la toate grupele de juniori ale celor de la FC Barcelona, până la categoria sub 19 ani. Atunci, a fost transferat în academia celor de la Lecce.

În vara anului 2024, fundașul de bandă a făcut pasul la nivel de seniori, unde a jucat pentru Lleida CF, în Liga 5 din Spania, și pentru Nardo, în Liga 4 din Italia.

100.000 euro este cota de piață a lui Pol Munoz, potrivit Transfermarkt

Chindia Târgoviște beneficiază de metodologia celor de la FC Barcelona

La mijlocul lunii iulie, Chindia Târgoviște și FC Barcelona au încheiat un parteneriat, prin care dâmbovițenii au acces la metodologia de pregătire a catalanilor, dar și la schimburi de experiențe cu campioana Spaniei.

„Am semnat, la Barcelona, împreună cu prim vice-președintele FC Bacelona, Rafa Yuste, un parteneriat istoric pentru Chindia, pentru dâmbovițeni, dar și pentru întreg fotbalul românesc.

Parteneriatul constă în stabilirea unei strategii de dezvoltare a clubului pe termen lung, în implementarea metodelor de antrenament și a metodologiei clubului catalan.

De asemenea, vor fi efectuate anual vizite ale staff-ului FC Barcelona în România, iar lunar vor fi trimise rapoarte de activitate. Staff-ul de la Chindia va avea deplasări periodice la Barcelona pentru schimburi de experiență, iar câțiva tineri se vor deplasa periodic la Barcelona pentru sesiuni de antrenament”, a spus Marius Pavel, la momentul respectiv.

Președintele-acționar al celor de la Chindia Târgoviște a deschis, anul trecut, clubul de juniori Barca Academy.

