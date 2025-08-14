„Au venit din tura de noapte”  Fostul dinamovist Vali Lazăr a eliminat Chindia din Cupă: „Doi jucători lucrează la Digi și altul este taximetrist”

CSO Băicoi (L3), unde este antrenor Valentin Lazăr (35 de ani), a eliminat Chindia Târgoviște (L2) din turul 3 al Cupei României.

Vali Lazăr, fost jucător la Dinamo, este antrenorul echipei din liga a treia CSO Băicoi. Echipa sa a reușit performanța de a elimina Chindia Târgoviște din Cupa României, 3-2.

Echipa lui Vali Lazăr a eliminat Chindia Târgoviște: „Un jucător e taximetrist, trei au venit din tura de noapte”

La finalul partidei câștigate de CSO Băicoi, Vali Lazăr a spus că și-ar dori un adversar și mai puternic în faza următoare.

„Nu știu dacă calificarea este una incredibilă, având în vedere că ei au jucat cu o echipă mixtă. Au 3 meciuri în 6 zile și cred că e mult mai important campionatul pentru ei.

Mă bucur că am eliminat o echipă de tradiție și acum aș vrea să jucăm tot cu o echipă de Liga 2 sau chiar de Liga 1”, a declarat Valentin Lazăr.

De asemenea, fostul dinamovist a mai precizat că jucătorii echipei sale au și alte joburi în afara vieții sportive:

„Trei jucători de la echipa mea au venit din tura de noapte, iar doi au lucrat de la ora 7 dimineața. Încă doi jucători lucrează la Digi și altul este taximetrist”.

Valentin Lazăr a jucat 130 de meciuri în tricoul lui Dinamo, a marcat 21 de goluri și a oferit 24 de pase decisive.

De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat la Sportul Studențesc, Concordia Chiajna, Al-Shahania, Al-Sailiya sau Umraniyespor.

