Chivu, apreciat în vestiar Unul dintre jucătorii lui Inter spune care e diferența dintre antrenorul român și Simone Inzaghi
Piotr Zielinski. Foto: Imago
Chivu, apreciat în vestiar Unul dintre jucătorii lui Inter spune care e diferența dintre antrenorul român și Simone Inzaghi

Ionuț Cojocaru
Publicat: 05.01.2026, ora 12:34
Actualizat: 05.01.2026, ora 12:35
  • Piotr Zielinski (31 de ani), marcatorul primului gol din meciul Inter - Bologna 3-1, l-a lăudat pe tehnicianul român Cristian Chivu (45 de ani).

Nerazzurrii au reușit să-și ia revanșa în fața celor de la Bologna după eliminarea din semifinalele Supercupei Italiei, 1-1 și 2-3 la penalty-uri.

Citește și
Piotr Zielinski l-a lăudat pe Cristian Chivu: „Ne oferă libertate și dorința de a ne distra”

Chivu a stat pe banca nerazzurrilor în 25 de meciuri în acest sezon, perioadă în care echipa a înregistrat 18 victorii și 7 înfrângeri.

Înaintea lui Chivu, echipa a fost antrenată de Simone Inzaghi între 2021 și 2025. Întrebat ce s-a schimbat, Zielinski a spus:

„Situația fizică s-a îmbunătățit mult, nu mai simt durere. Antrenorul ne oferă multă încredere și libertate, dar și dorința de a ne distra. Asta mi-a permis să-mi arăt calitățile. Vreau să mă perfecționez mereu și să ofer cât mai mult echipei.

Chivu ne oferă multă libertate. Atunci când mijlocașii coboară, o fac pentru a crea spațiu pentru posesie sau pentru atacanți și ceilalți mijlocași.

În față se muncește foarte mult, iar echipa funcționează foarte bine. Suntem mulțumiți de modul cum în care ne mișcăm pe teren”, a spus Zielinski, conform tuttomercatoweb.com.

61 de meciuri
a adunat Zielinski la Inter Milano, 39 dintre ele fiind sub comanda lui Simone Inzaghi. Mijlocașul polonez a mai jucat la Napoli, Empoli și Udinese

Experimentatul mijlocaș polonez a vorbit și despre succesul cu Bologna.

„Ne-am pregătit foarte bine pentru meci și pe teren am respectat tot ce am lucrat în timpul săptămânii.

Știam că Bologna poate fi dificilă, mai ales că ne-a pus probleme în ultimele întâlniri, dar am făcut un meci mare. Suntem mulțumiți de cele trei puncte”.

Formația antrenată de Cristi Chivu e lider în Seria A, cu 39 de puncte, unul în fața marii rivale AC Milan.

FOTO: Primul gol marcat de Inter în partida cu Bologna

Reușita lui Zielinski din meciul Inter - Bologna 3-1. Foto: Captură, @seriea
Reușita lui Zielinski din meciul Inter - Bologna 3-1. Foto: Captură, @seriea

Galerie foto (9 imagini)

Reușita lui Zielinski din meciul Inter - Bologna 3-1. Foto: Captură, @seriea Reușita lui Zielinski din meciul Inter - Bologna 3-1. Foto: Captură, @seriea Reușita lui Zielinski din meciul Inter - Bologna 3-1. Foto: Captură, @seriea Reușita lui Zielinski din meciul Inter - Bologna 3-1. Foto: Captură, @seriea Reușita lui Zielinski din meciul Inter - Bologna 3-1. Foto: Captură, @seriea
+9 Foto
serie a Inter Milano Cristi Chivu Simone Inzaghi Piotr Zielinski
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share