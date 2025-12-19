Șansă uriașă ratată de Chivu! Inter, eliminată dramatic în semifinalele Supercupei Italiei
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Șansă uriașă ratată de Chivu! Inter, eliminată dramatic în semifinalele Supercupei Italiei

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.12.2025, ora 23:29
alt-text Actualizat: 19.12.2025, ora 23:38
  • Inter, formație antrenată de Cristi Chivu, a fost eliminată de Bologna, scor 1-1 (2-3 pen.), în semifinalele Supercupei Italiei.
  • În prima semifinală, Napoli a trecut de AC Milan, scor 2-0.

Chivu a ratat șansa de a lupta pentru primul trofeu important al carierei de antrenor, după ce Inter începuse în forță partida desfășurată la Riyadh.

Marcus Thuram a deschis scorul în minutul 2, cu o execuție acrobatică. „Nerazzurii” nu au reușit să intre în avantaj la cabine, după ce Bisseck a comis un henț în propriul careu. Orsolini a transformat lovitura de pedeapsă, iar tabelă arăta 1-1.

Inter, eliminată dramatic la loviturile de departajare de Bologna

Până la final, formația antrenată de Cristi Chivu a încercat să dea lovitura în mai multe rânduri, dar de fiecare dată ultima pasă și lipsa de eficacitate în fața porții și-au spus cuvântul.

În schimb, Bologna a ratat o ocazie imensă în primul minut al prelungirilor. Josep Martinez a fost întins serios de șutul lui Giovanni Fabbiani.

A rămas 1-1 după cele 90 de minute și s-a trecut direct la loviturile de departajare.

După ce Lautaro Martinez și Ferguson au transformat primele două execuții, pe teren a urmat un festival al ratărilor.

Pentru Inter au ratat, pe rând, Bastoni, Barella și Bonny, în timp ce Moro și Miranda nu au reușit să-l învingă nici ei pe Josep Martinez.

Ulterior, Rowe a spart gheața, iar Bologna avea prima șansă la calificare. De Vrij a mai redat speranțele echipei lui Chivu, cu o execuție imparabilă.

Cu toate acestea, Ciro Immobile, veteranul formației conduse de Vincenzo Italiano, a transformat penalty-ul cu care a calificat-o pe Bologna într-o nouă finală, după cea câștigată în Cupa Italiei.

Pentru trofeu, Bologna va da piept cu Napoli, într-o partidă programată luni, cu începere de la ora 21:00.

Bologna - Inter 1-1 (3-2 pen.)

FINAL! Bologna se califică în finală, acolo unde o va întâlni pe Napoli.

  • 3-2 Bologna! Immobile transformă, iar Inter este eliminată.
  • 2-2! De Vrij șutează în forță, mingea izbește transversala și intră în poartă, dar Inter are nevoie de o ratare.
  • 2-1 Bologna! Rowe transformă, iar Bologna are prima șansă la calificare.
  • Uluitor! Încă un penalty ratat: Bony trage slab la firul ierbii, iar Ravaglia intervine.
  • Miranda trage și el identic cu Barella.
  • Barella șutează mult peste poartă.
  • J.Martinez parează și el execuția lui Moro.
  • Bastoni este primul care ratează de la punctul cu var. Ravaglia ghicește colțul.
  • 1-1 - Ferguson îl învinge și el pe J. Martinez.
  • 1-0 Inter! Lautaro Martinez transformă fără emoții, după ce șutează în colțul din dreapta lui Ravaglia.

Min.90+5 - Final de timp regulamentar, 1-1. Calificarea se decide la loviturile de departajare!

Min.57 - Centralul a dictat penalty după o intervenție asupra lui Bonny, dar a întors decizia după ce revăzut faza.

Min.35 - GOL Bologna, 1-1! Osolini transformă o lovitură de la 11 metri, după un henț comis de Bisseck, în propriul careu. Inițial, centralul a lăsat jocul să continue, dar a revăzut faza pe monitorul VAR și și-a schimbat rapid decizia.

Min.2 - GOL Inter, 0-1! Bastoni centrează de pe partea stângă, iar Thuram reia acrobatic din doar câțiva metri.

Echipele de start:

  • Bologna: Ravaglia - Holm, Heggem, Lucumi, Miranda - Pobega, Moro - Orsolini, Odgaard, Bernardeschi - Castro.
  • Rezerve: Pessina, Franceschelli, Rowe, Tomasevic, Immobile, Ferguson, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana, Fabbian.
  • Antrenor: Vincenzo Italiano
  • Inter: J. Martinez - Bisseck, De Vrij, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - Bonny, Thuram
  • Rezerve: Sommer, Taho, Sucic, Lautaro, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Akanji, Carlos Augusto, Cocchi, Cinquegrano, Kaczmarski, Esposito
  • Antrenor: Cristian Chivu
  • Stadion: King Saud University Stadium (Riyadh, Arabia Saudită)

Inter se poate alege cu 11 milioane de euro

Potrivit calcioefinanza.it, ediția din acest an a Supercupei Italiei va avea un fond total de premii de peste 23 de milioane de euro, care va fi distribuit între cluburile participante și nu numai.

Astfel, echipele eliminate în semifinale vor primi câte 2,4 milioane de euro, în timp ce finalista va încasa 6,7 milioane de euro.

Marele premiu, rezervat câștigătoarei trofeului, se ridică la 9,5 milioane de euro la care se adăuga încă 1,5 milioane de euro, pentru un total de 11 milioane de euro.

Bonusul de 1,5 milioane este condiționat de un amical pe care câștigătoarea îl va avea de disputat cu câștigătoarea Arabiei Saudite, Al Ahli.

În plus, celelalte 16 formații din Serie A vor împărți și ele suma de două milioane de euro.

8
Supercupe ale Italiei are Inter în palmaresul

Sezonul trecut, „nerazzuri” au ajuns până în finala Supercupei Italiei, dar au fost învinși de rivala AC Milan, scor 2-3, după ce la un moment dat a condus chiar cu 2-0.

Inter Milano Cristi Chivu LIVE Supercupa Italiei bologna
