„Chivu pare calm, dar nu e” Antrenorul lui Inter și-a trimis „secundul” la interviu, după victoria cu Bologna: „Face asta mai mult decât Inzaghi”

Inter - Bologna 3-1. Aleksandar Kolarov (40 de ani), „secundul” lui Inter, a vorbit în locul tehnicianului Cristian Chivu (45 de ani) la finalul partidei.

Nerazzurrii au reușit să-și ia revanșa în fața celor de la Bologna după eliminarea din semifinalele Supercupei Italiei, 1-1 și 2-3 la penalty-uri.

Inter - Bologna 3-1 . Kolarov a fost nevoit să se prezinte la interviu î n locul lui Chivu

Kolarov a explicat motivul pentru care tehnicianul român nu s-a putut prezenta la interviul de după meci: a rămas fără glas.

„Chivu pare un tip calm, dar nu este deloc, cred că Cristian țipă mai mult decât Simone (n.r. - Inzaghi, precedentul antrenor al lui Inter).

Eu trebuie să mențin un nivel bun de comunicare, pentru că el vorbește într-un mod cu adevărat frumos.

Și el a înțeles că la Riad (n.r. - în meciul cu Bologna din Supercupă) nu am profitat de ocaziile noastre, însă echipa a jucat bine încă din primul minut”, a spus Kolarov, conform gazzetta.it.

Întrebat ce s-a schimbat la Inter odată cu venirea lui Chivu, Kolarov a răspuns:

Noi nu am vrut să schimbăm totul, am vrut să adăugăm ceva. Echipa fusese deja aproape să câștige multe lucruri anul trecut, am atins câteva aspecte, iar apoi am muncit mult pe teren și echipa prinde o direcție importantă. Suntem pe primul loc și vrem să rămânem acolo. Aleksandar Kolarov, antrenor secund Inter

Kolarov a vorbit și despre atacantul Lautaro Martinez, care a reușit să înscrie și să ofere o pasă decisivă în meciul cu Bologna:

„Lautaro? Este extraordinar, este liderul nostru și este așa și la antrenamente. Nu greșește niciodată. Înțelege foarte bine unde trebuie să fie pe teren, iar faza primului gol este rodul acestei munci”.

FOTO: Primul gol marcat de Inter în partida cu Bologna

Start perfect de an pentru echipa lui Cristi Chivu

Elevii lui Cristi Chivu au început mai hotărât partida de pe „Giuseppe Meazza”, iar Marcus Thuram și Lautaro Martinez l-au pus la grea încercare pe Ravaglia.

Cu doar câteva minute înaintea finalului primei reprize, Inter a reușit să deschidă scorul prin Piotr Zielinski, care a trimis un șut puternic din marginea careului la care portarul oaspeților nu a putut să se opună.

Presiunea gazdelor a continuat și în actul secund, iar, la trei minute de la reluarea jocului, Martinez a dus scorul la 2-0, după un corner de pe partea stângă.

Thuram și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, cu reușita din minutul 74.

Santiago Castro a redus din diferență nouă minute mai târziu, însă reușita sa a mai contat doar pentru statistică.

S-a terminat 3-1 pentru Inter, iar formația antrenată de Cristi Chivu e lider în Seria A, cu 39 de puncte, unul în fața marii rivale AC Milan.

Miercuri, Inter se va deplasa pe „Ennio Tardini” unde va da piept cu Parma.

