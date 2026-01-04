Derby istoric PSG a învins-o pe Paris FC, la prima confruntare directă după aproape 5 decenii!
PSG - Paris FC 2-1 FOTO: IMAGO
Campionate

Derby istoric PSG a învins-o pe Paris FC, la prima confruntare directă după aproape 5 decenii!

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 04.01.2026, ora 23:59
alt-text Actualizat: 05.01.2026, ora 01:15
  • PSG - Paris FC 2-1. Elevii lui Luis Enrique au câștigat derby-ul capitalei Franței, disputat după o pauză de 47 de ani.
  • Deși ambele sunt două echipe de tradiție în Paris, acesta a fost doar al treilea meci oficial din istorie!

În minutul 28 al duelului, după un fault al lui Otavio în careu, jucătorii lui Luis Enrique au cerut o lovitură de la 11 metri.

PSG - Paris FC 2-1. Campioana Franței câștigă primul derby după 47 de ani

Totuși, după ce a revăzut fața, arbitrul Benoit Bastien a decis să nu acorde penalty.

Eforturile gazdelor au fost răsplătite în prelungirile primei reprize, când Fabian Ruiz i-a pasat lui Desire Doue în interiorul careului.

Extrema lui PSG a preluat balonul și a șutat puternic, la semiînălțime, iar Kevin Trapp nu a putut respinge.

Paris FC a revenit pe tabelă, în minutul 51, când Willem Geubbels a șutat în colțul drept al porții lui Lucas Chevalier. Portarul s-a întins pentru a respinge balonul, însă fără succes.

Totuși, bucuria nou-promovatei a ținut numai 2 minute, întrucât șutul deviat al lui Ousmane Dembele a intrat în poarta lui Trapp.

Oaspeții au putut egala, prin Willem Geubbels și Vincent Marchetti, însă Chevalier s-a opus de fiecare dată.

Acesta este primul meci direct care se încheie cu o victorie, după ce primele două dueluri au fost remize.

În urma succesului, PSG a acumulat 39 de puncte în Ligue 1 și s-a apropiat la o lungime în spatele liderului campionatului, Lens.

Programul lui PSG în luna ianuarie:

  • PSG - Paris FC 2-1
  • Supercupa Franței, 8 ianuarie, ora 20:00, PSG - Olympique Marseille
  • Cupa Franței, 12 ianuarie, ora 22:00, PSG - Paris FC
  • Ligue 1, 16 ianuarie, ora 22:00, PSG - LOSC Lille
  • Liga Campionilor, 20 ianuarie, ora 22:00, Sporting - PSG
  • Ligue 1, 23 ianuarie, ora 21:00, Auxerre - PSG
  • Liga Campionilor, 28 ianuarie, 22:00, PSG - Newcastle

