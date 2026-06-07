Christian Eriksen (34 de ani) s-a prăbușit din nou pe gazon în timpul partidei amicale dintre Danemarca și Ucraina, abandonată la 2-1 pentru nordici.

Mijlocașul danez a părăsit terenul pe propriile picioare, alături de soția sa.

Incidentul vine la aproape 5 ani de la infarctul suferit la Euro 2020.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Momente de panică la Odense, unde, în minutul 65 al meciului de pregătire, veteranul Christian Eriksen a căzut la pământ din senin.

Mijlocașul lui Wolfsburg a fost surprins de camere în timp ce ducea mâna în dreptul inimii cu doar câteva secunde înainte să se prăbușească.

Momente de panică la Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon!

Conform TV2, medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor, iar mijlocașul danez a fost conștient. A fost înconjurat de colegi și adversari, iar camerele TV au fost întoarse către alte zone ale arenei.

Zece minute mai târziu, întreg stadionul a început să aplaude, iar Tipsbladet scrie că Eriksen s-a ridicat în picioare. Pe gazon a coborât și Sabrina, soția sa. Eriksen a fost dus la vestiare înconjurat de toți colegii.

În ceea ce ar fi fost minutul 79 al meciului, Hojbjerg, căpitanul danezilor, a revenit pe teren alături de echipa sa și i-a făcut semn arbitrului Sondre Kringstad că nu vor să mai joace. Imediat, „centralul” a fluierat finalul meciului.

La scurt timp după ce Eriksen a fost dus la spital, Morten Boesen, doctorul naționalei daneze, a vorbit despre incident: „Christian e bine, a ieșit pe propriile picioare de pe teren. Din câte am văzut, defibrilatorul funcționează cum trebuie. Și-a pierdut puțin cunoștința, dar și-a recăpătat-o foarte repede, am putut vorbi imediat cu el”.

Sunt imagini teribile. Gândurile mele sunt alături de familia sa și de copiii săi. O decizie foarte bună să se oprească definitiv meciul. Cel mai important e că a părăsit terenul pe picioare Nicklas Bendtner la TV2

Scene emoționante la Odense

Imediat după ce partida a fost abandonată, selecționerii Brian Riemer și Andrea Maldera, și-au chemat elevii pe teren. Aceștia au format un cerc în jurul celor doi tehnicieni.

Riemer a început apoi să discute cu ei, probabil explicându-le care este starea lui Christian Eriksen. Apoi, cele două echipe au părăsit împreună terenul.

Christian Eriksen a suferit un infarct la Euro 2020

Momentul de astăzi a amintit de cel de la Euro 2020, pe 12 iunie 2021, la Danemarca - Finlanda, când Eriksen s-a prăbușit pe gazon în minutul 43.

A fost resuscitat chiar pe gazon, fiind conștient în momentul în care a fost transportat de urgență la spital. La câteva zile distanță, i-a fost implantat un defibrilator cardiac.

La aproape jumătate de an distanță, Eriksen a început să se antreneze cu Odense și și-a reziliat contractul cu Inter Milano. N-ar mai fi putut să joace în Serie A, care nu le permite fotbaliștilor cu defibrilator să își continue cariera.

A semnat cu Brentford la începutul lui 2022, revenind pe gazon la sfârșitul lui februarie, după 8 luni de la infarct.

La finalul sezonului a semnat cu Manchester United, unde a evoluat până în 2025, când s-a transferat la Wolfsburg.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport