Brian Riemer (47 de ani), selecționerul Danemarcei, a rămas șocat după ce Christian Eriksen (34 de ani) s-a prăbușit din nou pe gazon în timpul amicalului cu Ucraina.

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În minutul 65 al duelului de la Odense, veteranul Christian Eriksen a căzut la pământ din senin.

Din fericire, mijlocașul danez a părăsit terenul pe propriile picioare, alături de soția sa, iar partida a fost abandonată.

Brian Riemer, după ce mijlocașul s-a prăbușit din nou pe gazon: „O experiență șocantă”

Selecționerul scandinavilor a vorbit despre momentele de panică petrecute la Odense.

„În primul rând, este o experiență foarte șocantă pentru toată lumea. Pentru staff, pentru jucători, pentru adversari.

Cel mai important lucru a fost inițial faptul că am primit vești despre Christian.

Situația a fost gestionată fantastic de doctorul Morten Boesen, care a putut să ne spună că Christian se simte bine, ceea ce este singurul lucru care contează în această situație”, a declarat Brian Riemer pentru TV2.

Rimer susține că Danemarca trebuie să rămână unită acum, astfel încât fiecare să aibă pe cine să se bazeze și a subliniat că nu s-a pus problema ca echipa sa să mai continue partida.

Scene emoționante la Odense

Imediat după ce partida a fost abandonată, selecționerii Brian Riemer și Andrea Maldera, și-au chemat elevii pe teren. Aceștia au format un cerc în jurul celor doi tehnicieni.

Riemer a început apoi să discute cu ei, probabil explicându-le care este starea lui Christian Eriksen. Apoi, cele două echipe au părăsit împreună terenul.

Christian Eriksen a suferit un infarct la Euro 2020

Momentul de astăzi a amintit de cel de la Euro 2020, pe 12 iunie 2021, la Danemarca - Finlanda, când Eriksen s-a prăbușit pe gazon în minutul 43.

A fost resuscitat chiar pe gazon, fiind conștient în momentul în care a fost transportat de urgență la spital. La câteva zile distanță, i-a fost implantat un defibrilator cardiac.

La aproape jumătate de an distanță, Eriksen a început să se antreneze cu Odense și și-a reziliat contractul cu Inter Milano. N-ar mai fi putut să joace în Serie A, care nu le permite fotbaliștilor cu defibrilator să își continue cariera.

A semnat cu Brentford la începutul lui 2022, revenind pe gazon la sfârșitul lui februarie, după 8 luni de la infarct.

La finalul sezonului a semnat cu Manchester United, unde a evoluat până în 2025, când s-a transferat la Wolfsburg.

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