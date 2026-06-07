Zverev a rupt blestemul Neamțul îl învinge pe Cobolli și câștigă la Roland Garros primul Grand Slam, după 3 finale pierdute

Alexander Zverev (29 de ani, #3 ATP) a câștigat turneul de Grand Slam de la Roland Garros, învingându-l în ultimul act pe Flavio Cobolli (24 de ani, #14 ATP).

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Odată cu acest succes, sportivul german și-a trecut în palmares primul turneu de Grand Slam, după ce în anii trecuți pierduse 3 finale.

Alexander Zverev, noul campion de la Roland Garros

Zverev, pornit ca favorit, și-a confirmat acest statut încă din startul meciului, reușind un break încă din primul game al partidei. Ulterior, acesta și-a păstrat ritmul și s-a impus în primul set după doar 35 de minute cu 6-1.

Setul al doilea a fost mult mai echilibrat, italianul reușind să facă diferența după 3-3, când a luat un avans de două game-uri. A egalat după 6-4 în 56 de minute de joc.

Și cel de-al treilea set a fost unul echilibrat, dar experiența și-a spus cuvântul în cazul lui Zverev, care a profitat pe final și s-a impus cu 6-4.

Setul al patrulea a fost cu adevărat dramatic, diferența dintre cei doi fiind minimă. Totuși, Cobolli a reușit să se impună la tie-break și să trimită meciul în decisiv.

Zverev a început cum nu se putea mai bine setul cinci, câștigând primele patru game-uri. O diferență imposibil de recuperat de un Cobolli sleit, care a cedat, 1-6.

Astfel, germanul a reușit să rupă blestemul finalelor pierdute și să câștige primul Grand Slam din carieră.

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