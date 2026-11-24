Ciprian Marica (41 de ani) și Răzvan Raț (45 de ani), foști internaționali, au analizat duelul naționalei României cu Estonia, de la barajul pentru menținerea în Liga B a Ligii Națiunilor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

România va juca primul meci în deplasare, în Estonia, în timp ce returul va avea loc pe teren propriu, în fața suporterilor români, pe Arena Națională.

Răzvan Raț, despre barajul cu Estonia: „Uite că nu e așa simplu”

Fostul fundaș Răzvan Raț este de părere că duelul cu Estonia va fi unul strâns și România nu poate fi considerată favorită pentru că pot exista mari surprize din partea balticilor.

„Înainte de cele 4 meciuri (n.r. - din prima acțiune a naționalei din Liga Națiunilor) ne-am dat cu părerea câte puncte facem, n-am luat niciunul! Ziceam 12, 10, 6... Unii, ca să nu zic, au zis 6,5. E mai puțin important.

Cred că, de fiecare dată când vorbim despre partea asta, unii ar tinde să spună: «Domne, am căzut bine. Dacă nu batem nici Estonia, pe cine mai batem?». Uite că nu e așa simplu. S-a dovedit!

100% am avut echipe și mai puternice, dar poți să pui mâna pe inimă să spui că o să câștigăm sigur? Nu! Asta spun! Noi, cu tot respectul, dăm senzația la momentul ăsta că sigur trecem de Estonia?

Mai departe avem șanse foarte bune, pe hârtie să zicem, mai multe decât ei. E irelevant”, a declarat Răzvan Raț, conform sport.ro.

Avem două fețe. Prima am arătat-o în primele patru jocuri, după am jucat bine cu Polonia și ne-am revenit și au revenit speranțele. Mereu spun: «Un meci bun, și gata!». Așa e, într-adevăr, oscilăm foarte tare. Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei României

Meciul tur Estonia - România se va disputa pe 27 martie, de la ora 19:00, la Tallinn, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1.

Meciul retur România - Estonia se va juca pe 30 martie, de la ora 21:45, la București, pe Arena Națională, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1.

FOTO. Bosnia - România 2-1, ultimul meci jucat de „tricolori” în Liga Națiunilor

Răzvan Raț: „Un lucru pozitiv sunt suporterii echipei naționale”

Răzvan Raț a evidențiat și dăruirea suporterilor naționalei, care nu au încetat să-i susțină pe „tricolori”, în ciuda înfrângerilor suferite în prima acțiune din Liga Națiunilor.

„Pe de altă parte, totuși un lucru pozitiv sunt suporterii echipei naționale. După cele patru meciuri pierdute, la următoarea acțiune a fost stadionul plin (n.r. - în meciul cu Polonia, 2-1).

Ce e important de notat e că suporterii echipei naționale cumva înțeleg că nu suntem neapărat ceea ce ne dorim noi.

Și cu siguranță nu știu câți suporteri mulțumiți avem, dar și cu această nemulțumire și cu faptul că România nu este echipa pe care noi ca suporteri ne-o dorim, uite că lumea vine la meci, atmosfera n-a fost deloc rea. Noi după aceea în teren n-am jucat deloc rău. Fotbalul te pedepsește”, a mai spus Raț.

FOTO. România - Polonia 2-1, pe Arena Națională, la care au asistat 45.827 spectatori

La meciul de acasă, stadionul va fi parțial închis. Mai exact, fanii nu vor avea acces în sectoarele 105, 106 și 107 din Peluza Sud a Arenei Naționale ca urmare a unei sancțiuni dictate de UEFA pentru incidentele produse la partida România - Polonia 2-1, jucat pe 14 noiembrie 2026.

România a ajuns la baraj după ce a încheiat pe ultimul loc Grupa B4, în timp ce Estonia a terminat pe poziția secundă în Grupa C4.

Răzvan Raț: „Rațiu e cât lotul lor”

Ciprian Marica a vorbit mai apoi despre cota de piață a Estoniei (18 mil. de euro), care este mult mai scăzută față de cea a României (109 mil. de euro).

„Mă uitam așa puțin peste o prezentare a Estoniei. Au cotă de piață de 20 de milioane de euro, cel mai scump jucător joacă la Portsmouth, cumva un lot destul de subțire”, a precizat Marica.

Cel mai scump jucător din lotul Estoniei este mijlocașul Rocco Shein (23 de ani), de la Portsmouth, cotat la 2,3 milioane de euro.

Răzvan Raț a adăugat: „Noi avem cotă de piață 106, 107 milioane. Până în 110!”.

„143 de milioane avem. Bîrligea costă 5 milioane, Louis Munteanu costă 5 milioane, noi avem jucători de milioane. Dennis Man costă 12, Rațiu 22 de milioane și Drăgușin 14”, a completat Marica.

„Practic, Rațiu e cât lotul lor”, a răspuns Raț. „Și Ionuț Radu, 9,7 milioane”, a încheiat Ciprian Marica.

Ciprian Marica a jucat 72 de meciuri pentru echipa națională, reușind să înscrie 25 de goluri și să ofere 8 pase decisive.

Răzvan Raț a bifat 113 prezențe la națională, în care a marcat 2 goluri și a livrat 15 pase decisive.

Rezultatele României în Liga Națiunilor

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport