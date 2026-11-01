Vin indemnizațiile pentru Steaua '86 Când ar urma să fie semnată legea de  președintele Nicușor Dan +8 foto
Steaua 86
Diverse

Vin indemnizațiile pentru Steaua '86 Când ar urma să fie semnată legea de președintele Nicușor Dan

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 13:19
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 13:23
  • Ciprian Paraschiv (51 de ani), fost director de dezvoltare în cadrul FRF și actual deputat AUR, a dezvăluit când ar urma să fie promulgată legea privind acordarea unei indemnizații de merit membrilor echipei Steaua, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.
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Proiectul de lege a fost adoptat pe 14 octombrie de Camera Deputaților, iar președintele Nicușor Dan ar urma să îl semneze cel târziu până la jumătatea lunii noiembrie.

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Vin indemizațiile pentru componenții Stelei '86: „Termenul se duce undeva în 13-14 noiembrie”

„Așteptăm. Chiar în această dimineață (n.r. 1 noiembrie) m-am uitat pe Administrația Prezidențială.

Nu era încă semnat, termenul se duce undeva în 13-14 noiembrie. Eu zic că într-o săptămână, maxim două, va fi semnată această lege și vor putea să-și primească indemnizația, care zic eu că este meritată.

Exact cum a spus și Gabi Balint în scrisoarea din Parlament, «am fost o echipă la Sevilla, tratați-ne și acum ca o echipă»”, a declarat Ciprian Paraschiv, inițiatorul proiectului, citat de digisport.ro.

La toate sporturile de echipă care au câștigat Liga Campionilor se aplică această indemnizație. Ciprian Paraschiv, deputat AUR

Indemnizații pentru 13 membri ai Stelei ’86

De indemnizații ar urma să beneficieze 13 steliști, jucători și membri ai staffului din 1986.

Inclusiv preparatorul fizic sensei Marinescu (80 de ani) și antrenorul de portarii Vasile Iordache, supranumit „Eroul de pe Wembley”.

Galerie foto (8 imagini)

Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago
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Lor li se vor adăuga toți cei care au mai luat Cupe ale Campionilor Europeni la alte sporturi de echipă, conform unui amendament de ultimă oră introdus în proiect.

Inițiativa a primit 253 de voturi favorabile, din tot atâția parlamentari prezenți în Camera Deputaților, for decizional. Anterior, pe 16 septembrie, propunerea legislativă fusese adoptată și de Senat.

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