„Le ia locul alor noștri!” Controversă în Cipru înaintea meciului cu România. Brazilianul naturalizat, în ochiul furtunii

Fabiano, 37 de ani și jumătate, portarul brazilian care a debutat sâmbătă la naționala Ciprului după ce a primit noul pașaport, va apăra și marți, împotriva „tricolorilor”. Dar decizia selecționerului Mantzios e contestată de localnici.

Cipru îi așteaptă pe „tricolori” cu un portar nou. Un brazilian care a fost naturalizat de curând și care de-abia a debutat la națională. Împotriva selecționatei lui Lucescu, va fi al doilea meci.

Numele său: Fabiano Ribeiro de Freitas. Mai scurt: Fabiano Freitas. Și mai scurt: Fabiano.

125.000 de euro este cota lui Fabiano acum, potrivit Transfermarkt. A atins maximum în iulie 2015: 6,5 milioane

Fabiano a jucat 105 meciuri la Porto și Fenerbahce

Pentru un brazilian, și goalkeeper, e dificil să joace pentru Selecao. Poate spera totuși, la un moment dat, să reprezinte altă țară.

Fabiano, 37 de ani și jumătate, s-a lansat în fotbalul profesionist la FC Sao Paulo, dar după mai multe împrumuturi a ajuns în Portugalia.

Fabiano a primit un singur gol, din penalty, la debutul în naționala Ciprului, la 0-1 cu Austria Foto: Imago

Întâi la Olhanense, ulterior la FC Porto B, fiind promovat apoi la prima echipă.

A apărat 74 de meciuri la Porto între 2012 și 2019, perioadă în care a fost cedat două sezoane la Fenerbahce, unde a evoluat în 31 de partide în toate compețiile.

4 trofee a cucerit Fabiano cu FC Porto, două titluri de campion și două Supercupe

Fabiano a avut câteva ezitări la centrări, deși are 1,97 m

Cea mai bună parte a carierei, în care a jucat cel mai mult, a fost în ultimii șase ani. În Cipru, la Omonia Nicosia.

Titular indiscutabil la echipa de club, printre cei mai valoroși în campionatul intern, a fost naturalizat. Și convocat imediat la națională de Apostolos Mantzios, 55 de ani, din ianuarie 2025 selecționerul Ciprului.

197 de partide a jucat Fabiano la Omonia Nicosia începând din 2019

Debutul a fost sâmbătă seară, la înfrângerea suferită în fața Austriei, 0-1 la Linz.

Nu a dezamăgit, dar nici nu a impresionat. A avut câteva ezitări la centrări, deși e foarte înalt: 1,97 m.

„Nu sunt de acord cu convocarea lui Fabiano. De ce nu le dăm și lor spațiu?”

În Cipru, decizia de a-l naturaliza și chema la lot pe Fabiano nu e apreciată de toți. Mai ales antrenorii locali o contestă.

Chrysis Michael, 48 de ani, 69 de selecții și 7 goluri la națională ca jucător, fost tehnician la Olympiakos Nicosia, e unul dintre ei. Concluzia sa: „Le ia locul alor noștri!”.

„Vorbim de un portar excelent, dar nu sunt de acord cu convocarea lui”, a protestat Michael la postul de radio cipriot Super Sport FM, preluat și de cotidianul Phileleftheros.

Grecul Apostolos Mantzios are 5 partide ca selecționer al Ciprului: 4 oficiale (o victorie, 3 înfrângeri) în preliminariile CM 2026, una amicală, 2-2 cu Bulgaria Foto: Imago

„Ar fi putut fi acum șansa lui Neofytos Michail (n.r. al treilea portar în lotul actual, 15 selecții), de la Pafos, care a avut multă răbdare.

I-am văzut pe Toumpas (n.r. Ethnikos), un goalkeeper foarte bun, pe Panagis, de la Anorthosis, și pe Panagiotou, de la ENP. Au experiență, de ce nu le dăm și lor spațiu?”.

Mai sunt doi naturalizați în lotul Ciprului: un elvețian și un brazilian

Michael vrea să vadă la națională numai jucători autohtoni, dar Fabiano nu este singurul naturalizat în actuala echipă a Ciprului.

Inclusiv printre portari mai e unul: Joel Mall (acum la Servette Geneva), 34 de ani, născut în Elveția, care a primit cetățenia cipriotă în 2023 și a debutat atunci pentru reprezentativa albastră, având până astăzi 18 selecții.

Fundașul stânga Anderson Correia, brazilian, 34 de ani (Aris Limassol), a primit și el noul pașaport în 2023. A jucat de nouă ori pentru Cipru.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport