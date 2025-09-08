„Le ia locul alor noștri!” Controversă în Cipru înaintea meciului cu România. Brazilianul naturalizat, în ochiul furtunii
Fabiano, portarul brazilian care a debutat pentru Cipru la 0-1 cu Austria, sâmbătă Foto: Imago
Nationala

„Le ia locul alor noștri!” Controversă în Cipru înaintea meciului cu România. Brazilianul naturalizat, în ochiul furtunii

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.09.2025, ora 20:03
alt-text Actualizat: 08.09.2025, ora 20:03
  • Fabiano, 37 de ani și jumătate, portarul brazilian care a debutat sâmbătă la naționala Ciprului după ce a primit noul pașaport, va apăra și marți, împotriva „tricolorilor”. Dar decizia selecționerului Mantzios e contestată de localnici.

Cipru îi așteaptă pe „tricolori” cu un portar nou. Un brazilian care a fost naturalizat de curând și care de-abia a debutat la națională. Împotriva selecționatei lui Lucescu, va fi al doilea meci.

Reproșurile lui Lucescu Ce nu-i place selecționerului la jocul „tricolorilor”.  Spune după un an cu ei: „Nu fac asta și asta”
Citește și
Reproșurile lui Lucescu Ce nu-i place selecționerului la jocul „tricolorilor”. Spune după un an cu ei: „Nu fac asta și asta”
Citește mai mult
Reproșurile lui Lucescu Ce nu-i place selecționerului la jocul „tricolorilor”.  Spune după un an cu ei: „Nu fac asta și asta”

Numele său: Fabiano Ribeiro de Freitas. Mai scurt: Fabiano Freitas. Și mai scurt: Fabiano.

125.000 de euro
este cota lui Fabiano acum, potrivit Transfermarkt. A atins maximum în iulie 2015: 6,5 milioane

Fabiano a jucat 105 meciuri la Porto și Fenerbahce

Pentru un brazilian, și goalkeeper, e dificil să joace pentru Selecao. Poate spera totuși, la un moment dat, să reprezinte altă țară.

Fabiano, 37 de ani și jumătate, s-a lansat în fotbalul profesionist la FC Sao Paulo, dar după mai multe împrumuturi a ajuns în Portugalia.

Fabiano a primit un singur gol, din penalty, la debutul în naționala Ciprului, la 0-1 cu Austria Foto: Imago Fabiano a primit un singur gol, din penalty, la debutul în naționala Ciprului, la 0-1 cu Austria Foto: Imago
Fabiano a primit un singur gol, din penalty, la debutul în naționala Ciprului, la 0-1 cu Austria Foto: Imago

Întâi la Olhanense, ulterior la FC Porto B, fiind promovat apoi la prima echipă.

A apărat 74 de meciuri la Porto între 2012 și 2019, perioadă în care a fost cedat două sezoane la Fenerbahce, unde a evoluat în 31 de partide în toate compețiile.

4 trofee
a cucerit Fabiano cu FC Porto, două titluri de campion și două Supercupe

Fabiano a avut câteva ezitări la centrări, deși are 1,97 m

Cea mai bună parte a carierei, în care a jucat cel mai mult, a fost în ultimii șase ani. În Cipru, la Omonia Nicosia.

Titular indiscutabil la echipa de club, printre cei mai valoroși în campionatul intern, a fost naturalizat. Și convocat imediat la națională de Apostolos Mantzios, 55 de ani, din ianuarie 2025 selecționerul Ciprului.

197 de partide
a jucat Fabiano la Omonia Nicosia începând din 2019

Debutul a fost sâmbătă seară, la înfrângerea suferită în fața Austriei, 0-1 la Linz.

Nu a dezamăgit, dar nici nu a impresionat. A avut câteva ezitări la centrări, deși e foarte înalt: 1,97 m.

„Nu sunt de acord cu convocarea lui Fabiano. De ce nu le dăm și lor spațiu?”

În Cipru, decizia de a-l naturaliza și chema la lot pe Fabiano nu e apreciată de toți. Mai ales antrenorii locali o contestă.

Chrysis Michael, 48 de ani, 69 de selecții și 7 goluri la națională ca jucător, fost tehnician la Olympiakos Nicosia, e unul dintre ei. Concluzia sa: „Le ia locul alor noștri!”.

„Vorbim de un portar excelent, dar nu sunt de acord cu convocarea lui”, a protestat Michael la postul de radio cipriot Super Sport FM, preluat și de cotidianul Phileleftheros.

Grecul Apostolos Mantzios are 5 partide ca selecționer al Ciprului: 4 oficiale (o victorie, 3 înfrângeri) în preliminariile CM 2026, una amicală, 2-2 cu Bulgaria Foto: Imago Grecul Apostolos Mantzios are 5 partide ca selecționer al Ciprului: 4 oficiale (o victorie, 3 înfrângeri) în preliminariile CM 2026, una amicală, 2-2 cu Bulgaria Foto: Imago
Grecul Apostolos Mantzios are 5 partide ca selecționer al Ciprului: 4 oficiale (o victorie, 3 înfrângeri) în preliminariile CM 2026, una amicală, 2-2 cu Bulgaria Foto: Imago

„Ar fi putut fi acum șansa lui Neofytos Michail (n.r. al treilea portar în lotul actual, 15 selecții), de la Pafos, care a avut multă răbdare.

I-am văzut pe Toumpas (n.r. Ethnikos), un goalkeeper foarte bun, pe Panagis, de la Anorthosis, și pe Panagiotou, de la ENP. Au experiență, de ce nu le dăm și lor spațiu?”.

Mai sunt doi naturalizați în lotul Ciprului: un elvețian și un brazilian

Michael vrea să vadă la națională numai jucători autohtoni, dar Fabiano nu este singurul naturalizat în actuala echipă a Ciprului.

Inclusiv printre portari mai e unul: Joel Mall (acum la Servette Geneva), 34 de ani, născut în Elveția, care a primit cetățenia cipriotă în 2023 și a debutat atunci pentru reprezentativa albastră, având până astăzi 18 selecții.

Fundașul stânga Anderson Correia, brazilian, 34 de ani (Aris Limassol), a primit și el noul pașaport în 2023. A jucat de nouă ori pentru Cipru. 

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România
Nationala
10:47
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România
Citește mai mult
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România
Brazilian împotriva României Cipru a naturalizat un portar cu două titluri câștigate cu FC Porto
Nationala
16:51
Brazilian împotriva României Cipru a naturalizat un portar cu două titluri câștigate cu FC Porto
Citește mai mult
Brazilian împotriva României Cipru a naturalizat un portar cu două titluri câștigate cu FC Porto

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
Echipa Nationala cipru preliminarii cm 2026 brazilian Fabiano Freitas naturalizat
Știrile zilei din sport
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Nationala
14:24
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Citește mai mult
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
Campionatul Mondial
12:52
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
Citește mai mult
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Superliga
13:11
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Citește mai mult
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Campionatul Mondial
11:47
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Citește mai mult
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:42
„Eram deja foarte nervoși” Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții”
„Eram deja foarte nervoși”  Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții”
17:31
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro
18:09
Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest
Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest
11:47
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Top stiri din sport
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Campionate
11:31
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Citește mai mult
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
Superliga
11:20
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
Citește mai mult
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Superliga
11:42
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Citește mai mult
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular
Special
08.09
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular
Citește mai mult
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 13 rapid 15 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
09.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share