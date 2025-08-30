Brazilian împotriva României Cipru a naturalizat un portar cu două titluri câștigate cu FC Porto
Portarul Fabiano Freitas este căpitanul Omoniei Nicosia (Foto: Instagram)
Nationala

Brazilian împotriva României Cipru a naturalizat un portar cu două titluri câștigate cu FC Porto

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 16:51
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 16:53
  • Naționala Ciprului a convocat în premieră un portar brazilian, naturalizat recent, pentru meciul din preliminariile CM 2026 cu România.
  • Meciul Cipru - România se dispută pe 9 septembrie și poate fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro și la Prima TV.

Naționala României se reunește duminică la Mogoșoaia pentru a pregăti amicalul cu Canada (5 septembrie, Arena Națională, ora 21:00), și meciul oficial din preliminariile Mondialului 2026 cu Cipru, programat pe 9 septembrie, la ora 21:45, pe stadionul GSP din Nicosia.

De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Citește și
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Citește mai mult
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”

Portarul brazilian Fabiano Freitas, convocat la naționala Ciprului pentru meciul cu România

Partida cu ciprioții are o miză uriașă. România, aflată pe locul 3 în grupă după înfrângerile cu Bosnia (0-1 la București) și Austria (1-2 la Viena), are nevoie de un parcurs perfect în retur pentru a mai spera la calificarea directă la Mondialul din SUA, Canada și Mexic.

Naționala Ciprului, pe care tricolorii au învins-o cu 2-0 pe 10 iunie, la București, ocupă locul 4, cu 3 puncte din 3 meciuri și joacă o carte mare în dubla cu Austria (6 septembrie, deplasare) și România (9 septembrie, acasă).

Este prima acțiune a echipei naționale din mandatul noului președinte al Federației Cipriote de Fotbal, Haris Loizides, care a venit cu ambiții mari.

Selecționerul Ciprului, Apostolos Mantzios, a anunțat un lot de 26 de jucători pentru cele două meciuri.

Noutatea majoră este convocarea portarului brazilian Fabiano Freitas (37 de ani), legitimat la Omonia Nicosia din 2019, care a obținut recent cetățenia cipriotă.

Fabiano, considerat cel mai bun portar din campionatul Ciprului, deține în palmares două titluri de campion al Portugaliei cu FC Porto (2013 și 2014) și este pregătit să devină titularul porții în aceste preliminarii.

Născut la Sao Paulo, unde și-a început cariera de fotbalist, Fabiano a ajuns în Portugalia, în 2011, la Olhanense, de unde a fost transferat la FC Porto, în 2015.

Înainte de a începe aventura la Omonia Nicosia, el a apărat două sezoane și la Fenerbahce, împrumutat de FC Porto.

Cipru are în lot doi jucători din Superliga

Pe lângă Fabiano, Mantzios mizează pe doi jucători care activează în Superliga României:

  • Charalampos Kyriakou (Dinamo București / 30 de ani) - mijlocaș defensiv experimentat, cu peste 69 de selecții la echipa națională.
  • Marinos Tzionis (UTA Arad / 23 de ani) - extremă stângă, capabil să ofere viteză și imprevizibilitate, o posibilă armă pe contraatac împotriva României.

Lotul Ciprului pentru meciurile cu Austria și România

  • PORTARI: Joel Moll (Servette), Neofytos Michael (Pafos), Fabiano Freitas (Omonia Nicosia)
  • FUNDAȘI: Nicolas Panagiotou (Omonia Nicosia), Costas Pileas (Pafos), Christos Sielis (Panaitolikos), Konstantinos Laifis (APOEL Nicosia), Anderson Correia (Aris Limassol), Giorgos Malekidis (Apollon Limassol), Andreas Siikkis (Apollon Limassol), Stelios Andreou (Widzew Łódź)
  • MIJLOCAȘI: Charalambos Charalambous (Aris Limassol), Ioannis Kousoulos (Omonia Nicosia), Giannis Satsias (APOEL Nicosia), Antonio Fotis (Borussia Dortmund II), Grigoris Kastanos (Verona), Ioannis Kostis (Levadiakos), Kostakis Artymatas (Anorthosis Famagusta), Ektor Kyprianou (Watford), Charalampos Kyriakou (Dinamo București)
  • ATACANȚI: Marinos Tzionis (UTA), Loizos Loizou (Omonia Nicosia), Pieros Sotiriou (APOEL Nicosia), Ioannis Pittas (CSKA Sofia), Nicolas Koutsakos (APOEL Nicosia), Andronikos Kakoullis (Aris Limassol)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia3 (4-1)9
2. Austria2 (6-1)6
3. România4 (8-4)6
4. Cipru3 (3-4)3
5. San Marino4 (1-12)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și:

Premieră la meciul naționalei La România - Canada nu se va intra decât prin aplicație pe telefon
Citește și
Premieră la meciul naționalei La România - Canada nu se va intra decât prin aplicație pe telefon
Citește mai mult
Premieră la meciul naționalei La România - Canada nu se va intra decât prin aplicație pe telefon
Lotul pentru Canada și Cipru Mircea Lucescu a anunțat lista „tricolorilor” convocați pentru meciurile din septembrie » Marii absenți
Citește și
Lotul pentru Canada și Cipru Mircea Lucescu a anunțat lista „tricolorilor” convocați pentru meciurile din septembrie » Marii absenți
Citește mai mult
Lotul pentru Canada și Cipru Mircea Lucescu a anunțat lista „tricolorilor” convocați pentru meciurile din septembrie » Marii absenți

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
cipru romania PRELIMINARII cm 2026 Fabiano Freitas
Știrile zilei din sport
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Stranieri
30.08
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Citește mai mult
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Europa League
30.08
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Citește mai mult
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Superliga
00:11
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Citește mai mult
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Conference League
30.08
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Citește mai mult
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:51
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
10:47
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
11:01
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat: „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat:  „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
10:25
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Superliga
30.08
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Citește mai mult
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Campionate
30.08
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea. Acuzații de furt: „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Tenis
30.08
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Citește mai mult
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
30.08
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 44 dinamo bucuresti 16 rapid 6 Universitatea Craiova 52 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
31.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share