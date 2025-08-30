Brazilian împotriva României Cipru a naturalizat un portar cu două titluri câștigate cu FC Porto

Naționala Ciprului a convocat în premieră un portar brazilian, naturalizat recent, pentru meciul din preliminariile CM 2026 cu România.

Meciul Cipru - România se dispută pe 9 septembrie și poate fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro și la Prima TV.

Naționala României se reunește duminică la Mogoșoaia pentru a pregăti amicalul cu Canada (5 septembrie, Arena Națională, ora 21:00), și meciul oficial din preliminariile Mondialului 2026 cu Cipru, programat pe 9 septembrie, la ora 21:45, pe stadionul GSP din Nicosia.

Portarul brazilian Fabiano Freitas, convocat la naționala Ciprului pentru meciul cu România

Partida cu ciprioții are o miză uriașă. România, aflată pe locul 3 în grupă după înfrângerile cu Bosnia (0-1 la București) și Austria (1-2 la Viena), are nevoie de un parcurs perfect în retur pentru a mai spera la calificarea directă la Mondialul din SUA, Canada și Mexic.

Naționala Ciprului, pe care tricolorii au învins-o cu 2-0 pe 10 iunie, la București, ocupă locul 4, cu 3 puncte din 3 meciuri și joacă o carte mare în dubla cu Austria (6 septembrie, deplasare) și România (9 septembrie, acasă).

Este prima acțiune a echipei naționale din mandatul noului președinte al Federației Cipriote de Fotbal, Haris Loizides, care a venit cu ambiții mari.

Selecționerul Ciprului, Apostolos Mantzios, a anunțat un lot de 26 de jucători pentru cele două meciuri.

Noutatea majoră este convocarea portarului brazilian Fabiano Freitas (37 de ani), legitimat la Omonia Nicosia din 2019, care a obținut recent cetățenia cipriotă.

Fabiano, considerat cel mai bun portar din campionatul Ciprului, deține în palmares două titluri de campion al Portugaliei cu FC Porto (2013 și 2014) și este pregătit să devină titularul porții în aceste preliminarii.

Născut la Sao Paulo, unde și-a început cariera de fotbalist, Fabiano a ajuns în Portugalia, în 2011, la Olhanense, de unde a fost transferat la FC Porto, în 2015.

Înainte de a începe aventura la Omonia Nicosia, el a apărat două sezoane și la Fenerbahce, împrumutat de FC Porto.

Cipru are în lot doi jucători din Superliga

Pe lângă Fabiano, Mantzios mizează pe doi jucători care activează în Superliga României:

Charalampos Kyriakou (Dinamo București / 30 de ani) - mijlocaș defensiv experimentat, cu peste 69 de selecții la echipa națională.

- mijlocaș defensiv experimentat, cu peste 69 de selecții la echipa națională. Marinos Tzionis (UTA Arad / 23 de ani) - extremă stângă, capabil să ofere viteză și imprevizibilitate, o posibilă armă pe contraatac împotriva României.

Lotul Ciprului pentru meciurile cu Austria și România

PORTARI: Joel Moll (Servette), Neofytos Michael (Pafos), Fabiano Freitas (Omonia Nicosia)

Joel Moll (Servette), Neofytos Michael (Pafos), Fabiano Freitas (Omonia Nicosia) FUNDAȘI: Nicolas Panagiotou (Omonia Nicosia), Costas Pileas (Pafos), Christos Sielis (Panaitolikos), Konstantinos Laifis (APOEL Nicosia), Anderson Correia (Aris Limassol), Giorgos Malekidis (Apollon Limassol), Andreas Siikkis (Apollon Limassol), Stelios Andreou (Widzew Łódź)

Nicolas Panagiotou (Omonia Nicosia), Costas Pileas (Pafos), Christos Sielis (Panaitolikos), Konstantinos Laifis (APOEL Nicosia), Anderson Correia (Aris Limassol), Giorgos Malekidis (Apollon Limassol), Andreas Siikkis (Apollon Limassol), Stelios Andreou (Widzew Łódź) MIJLOCAȘI: Charalambos Charalambous (Aris Limassol), Ioannis Kousoulos (Omonia Nicosia), Giannis Satsias (APOEL Nicosia), Antonio Fotis (Borussia Dortmund II), Grigoris Kastanos (Verona), Ioannis Kostis (Levadiakos), Kostakis Artymatas (Anorthosis Famagusta), Ektor Kyprianou (Watford), Charalampos Kyriakou (Dinamo București)

Charalambos Charalambous (Aris Limassol), Ioannis Kousoulos (Omonia Nicosia), Giannis Satsias (APOEL Nicosia), Antonio Fotis (Borussia Dortmund II), Grigoris Kastanos (Verona), Ioannis Kostis (Levadiakos), Kostakis Artymatas (Anorthosis Famagusta), Ektor Kyprianou (Watford), Charalampos Kyriakou (Dinamo București) ATACANȚI: Marinos Tzionis (UTA), Loizos Loizou (Omonia Nicosia), Pieros Sotiriou (APOEL Nicosia), Ioannis Pittas (CSKA Sofia), Nicolas Koutsakos (APOEL Nicosia), Andronikos Kakoullis (Aris Limassol)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

