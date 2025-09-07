Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România

Apostolos Mantzios, antrenorul grec al Ciprului, a protestat după înfrângerea la limită în fața Austriei (0-1).

Mantzios susține că adversarii au fost protejați: „Penalty dat să-i ajute pe cei puternici”.

Marți, ciprioții îi așteaptă pe „tricolori” la Nicosia, în preliminariile CM 2026.

La fel ca împotriva României, pe 10 iunie, când au jucat bine, dar au pierdut, 0-2 pe Arena Națională, ciprioții lui Apostolos Mantzios au fost învinși și sâmbătă seară, la Linz, deși au fost de trei ori foarte aproape de a înscrie.

Penalty cu VAR la unicul gol al Austriei cu Cipru

Înfrângere cu Austria (0-1) la sfârșitul unui meci prelungit mai mult de zece minute din cauza unei gropi de pe teren.

Momentul care a decis partida, în minutul 51. Baumgartner a căzut în careu după un duel cu Shelis, însă arbitrul danez Jakob Kehlet nu a văzut nimic neregulamentar inițial.

Baumgartner (dreapta) greșise finalizarea, dar a fost faultat de Shelis (în albastru) Foto: Imago

Avertizat de VAR, „centralul” a analizat faza și a observat că stoperul cu numărul 15 a aterizat cu gheata pe glezna austriacului.

Cipriotul i-a prins glezna lui Baumgartner Foto: Captură TV

Penalty transformat de Sabitzer, unicul gol al confruntării.

Selecționer Cipru: „Nimeni nu știe de ce a fost dată această lovitură de pedeapsă”

O decizie care l-a înfuriat pe selecționerul Mantzios înaintea duelului de la Nicosia cu „tricolorii”.

Acuză în stilul Mircea Lucescu o conspirație împotriva echipei sale. Concluzia lui: arbitrul a dictat 11 metri „pentru a-i ajuta pe cei puternici”.

Mantzios e selecționerul Ciprului din ianuarie 2025 Foto: Imago

„Nimeni nu știe de ce a fost dată această lovitură de pedeapsă”, a protestat Mantzios, potrivit celui mai mare ziar cipriot, Phileleftheros.

„A fost un penalty pe care-l dai pentru a-i ajuta pe cei puternici. Nu putem face altceva, important e că acest eșec nedrept arată că suntem în creștere”.

Selecționerul Cipru: „Nu am primit ce meritam. Austriecii au tras de timp”

Antrenorul grec, 55 de ani, nu-și ascunde dezamăgirea și evidențiază cum au terminat austriecii meciul de la Linz.

„Suntem tot mai buni în fața unor adversari de calitate. Iar faptul că austriecii au tras de timp ca să încheie partida spune ceva”, a afirmat Mantzios.

„Băieții sunt supărați, au fost grozavi, au luptat, însă nu au primit ceea ce meritau. La un moment dat, vor veni și rezultatele”.

Programul grupei H din preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 4 (10-1) 12 2. Austria 3 (7-1) 9 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 4 (3-5) 3 5. San Marino 5 (1-18) 0

