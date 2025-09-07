Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România
Protestul jucătorilor ciprioți nu a schimbat decizia arbitrului danez Kehlet la înfrângerea cu Austria Foto: Imago
Nationala

Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.09.2025, ora 10:47
alt-text Actualizat: 07.09.2025, ora 10:48
  • Apostolos Mantzios, antrenorul grec al Ciprului, a protestat după înfrângerea la limită în fața Austriei (0-1).
  • Mantzios susține că adversarii au fost protejați: „Penalty dat să-i ajute pe cei puternici”.
  • Marți, ciprioții îi așteaptă pe „tricolori” la Nicosia, în preliminariile CM 2026.

La fel ca împotriva României, pe 10 iunie, când au jucat bine, dar au pierdut, 0-2 pe Arena Națională, ciprioții lui Apostolos Mantzios au fost învinși și sâmbătă seară, la Linz, deși au fost de trei ori foarte aproape de a înscrie.

Întrerupt de groapa din gazon FOTO.   Nu s-a jucat timp de 5 minute în Austria - Cipru: au adus pământ cu găleata, pe final de meci
Citește și
Întrerupt de groapa din gazon FOTO. Nu s-a jucat timp de 5 minute în Austria - Cipru: au adus pământ cu găleata, pe final de meci
Citește mai mult
Întrerupt de groapa din gazon FOTO.   Nu s-a jucat timp de 5 minute în Austria - Cipru: au adus pământ cu găleata, pe final de meci

Penalty cu VAR la unicul gol al Austriei cu Cipru

Înfrângere cu Austria (0-1) la sfârșitul unui meci prelungit mai mult de zece minute din cauza unei gropi de pe teren.

Momentul care a decis partida, în minutul 51. Baumgartner a căzut în careu după un duel cu Shelis, însă arbitrul danez Jakob Kehlet nu a văzut nimic neregulamentar inițial.

Baumgartner (dreapta) greșise finalizarea, dar a fost faultat de Shelis (în albastru) Foto: Imago Baumgartner (dreapta) greșise finalizarea, dar a fost faultat de Shelis (în albastru) Foto: Imago
Baumgartner (dreapta) greșise finalizarea, dar a fost faultat de Shelis (în albastru) Foto: Imago

Avertizat de VAR, „centralul” a analizat faza și a observat că stoperul cu numărul 15 a aterizat cu gheata pe glezna austriacului.

Cipriotul i-a prins glezna lui Baumgartner Foto: Captură TV Cipriotul i-a prins glezna lui Baumgartner Foto: Captură TV
Cipriotul i-a prins glezna lui Baumgartner Foto: Captură TV

Penalty transformat de Sabitzer, unicul gol al confruntării.

Selecționer Cipru: „Nimeni nu știe de ce a fost dată această lovitură de pedeapsă”

O decizie care l-a înfuriat pe selecționerul Mantzios înaintea duelului de la Nicosia cu „tricolorii”.

Acuză în stilul Mircea Lucescu o conspirație împotriva echipei sale. Concluzia lui: arbitrul a dictat 11 metri „pentru a-i ajuta pe cei puternici”.

Mantzios e selecționerul Ciprului din ianuarie 2025 Foto: Imago Mantzios e selecționerul Ciprului din ianuarie 2025 Foto: Imago
Mantzios e selecționerul Ciprului din ianuarie 2025 Foto: Imago

„Nimeni nu știe de ce a fost dată această lovitură de pedeapsă”, a protestat Mantzios, potrivit celui mai mare ziar cipriot, Phileleftheros.

„A fost un penalty pe care-l dai pentru a-i ajuta pe cei puternici. Nu putem face altceva, important e că acest eșec nedrept arată că suntem în creștere”.

Selecționerul Cipru: „Nu am primit ce meritam. Austriecii au tras de timp”

Antrenorul grec, 55 de ani, nu-și ascunde dezamăgirea și evidențiază cum au terminat austriecii meciul de la Linz.

„Suntem tot mai buni în fața unor adversari de calitate. Iar faptul că austriecii au tras de timp ca să încheie partida spune ceva”, a afirmat Mantzios.

„Băieții sunt supărați, au fost grozavi, au luptat, însă nu au primit ceea ce meritau. La un moment dat, vor veni și rezultatele”.

Programul grupei H din preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia4 (10-1)12
2. Austria3 (7-1)9
3. România4 (8-4)6
4. Cipru4 (3-5)3
5. San Marino5 (1-18)0

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Lucescu a șocat Observație controversată făcută de selecționer cu privire la jucătorii Canadei
Nationala
12:38
Lucescu a șocat Observație controversată făcută de selecționer cu privire la jucătorii Canadei
Citește mai mult
Lucescu a șocat Observație controversată făcută de selecționer cu privire la jucătorii Canadei
Lucescu nu-l schimbă pe Moldovan Selecționerul insistă cu Horațiu pentru meciul cu Cipru, în ciuda gafei cu Canada: „Nu e momentul să pedepsesc un portar”
Nationala
09:00
Lucescu nu-l schimbă pe Moldovan Selecționerul insistă cu Horațiu pentru meciul cu Cipru, în ciuda gafei cu Canada: „Nu e momentul să pedepsesc un portar”
Citește mai mult
Lucescu nu-l schimbă pe Moldovan Selecționerul insistă cu Horațiu pentru meciul cu Cipru, în ciuda gafei cu Canada: „Nu e momentul să pedepsesc un portar”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
austria Echipa Nationala selectioner cipru preliminarii cm 2026 Apostolos Mantzios conspirație
Știrile zilei din sport
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei
Tenis
07.09
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei
Citește mai mult
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult”
Superliga
07.09
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult”
Citește mai mult
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult”
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar nu vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim”
Superliga
07.09
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar nu vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim”
Citește mai mult
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar nu vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim”
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani
Campionatul Mondial
00:06
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani
Citește mai mult
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:11
Are loc Fică la Rapid? Cum vede un fost internațional posibila mutare a mijlocașului de la CFR Cluj: „Nu cred că e atât de bun”
Are loc Fică la Rapid? Cum vede un fost internațional posibila mutare a mijlocașului de la CFR Cluj: „Nu cred că e atât de bun”
09:04
Ce se întâmplă cu arbitrii la pauză? Dezvăluiri incredibile din interior: „Fără excepție, toți își verifică telefoanele. Primesc mesaje”
Ce se întâmplă cu arbitrii la pauză? Dezvăluiri incredibile din interior: „Fără excepție, toți își verifică telefoanele. Primesc mesaje”
09:38
Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani!
Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani!
10:06
Au sărit scântei între Yamal și Guler Jucătorul lui Real Madrid l-a îmbrâncit pe cel al Barcelonei. La final, turcul a plâns
Au sărit scântei între Yamal și Guler Jucătorul lui Real Madrid l-a îmbrâncit pe cel al Barcelonei. La final, turcul a plâns
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Top stiri din sport
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani  Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului”
Special
07.09
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului”
Citește mai mult
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani  Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului”
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”
Diverse
07.09
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”
Citește mai mult
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Diverse
07.09
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Citește mai mult
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!”
Nationala
07.09
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!”
Citește mai mult
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!”

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 14 rapid 12 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
08.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share