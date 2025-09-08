Reproșurile lui Lucescu Ce nu-i place selecționerului la jocul „tricolorilor”.  Spune după un an cu ei: „Nu fac asta și asta”

Mircea Lucescu are un an de la primul meci după întoarcerea la națională.

Selecționerul încă e nemulțumit de două aspecte: unul legat de joc, altul de atitudine.

Ambele probleme evidențiate în fața Canadei și care ne-ar putea afecta în Cipru.

Mircea Lucescu s-a întors la națională pe 6 august 2024, după 38 de ani, și a debutat la întoarcere pe 6 septembrie, 3-0 în Kosovo, în Liga Națiunilor C.

După 12 luni ca selecționer în al doilea mandat (perioadă de la primul meci), antrenorul în vârstă de 80 de ani are încă nemulțumiri asupra jocului, reproșuri pentru „tricolori” legate de decizii luate pe teren și atitudine.

Lucescu: „Au pierdut mingea prea ușor la mijloc”. De aici, suferința apărării

Înaintea confruntării din Cipru, „Il Luce” a evidențiat ce i-a displăcut la amicalul pierdut în fața Canadei, 0-3.

Două aspecte ale jocului la care tehnicianul aștepta altceva, mai ales de la titularii săi.

Două detalii care ar putea afecta naționala și marți seară, la Nicosia.

În primul rând, de ce au venit atacurile adverse direct pe apărare, de ce a fost constant surprinsă linia defensivă, în special în prima repriză.

Marius Marin, sub presingul adversarilor David și Kone la 0-3 cu Canada Foto: Sport Pictures

„Pentru că au pierdut mingea prea ușor la mijlocul terenului”, a reacționat selecționerul.

Nu i-a numit, dar i-a punctat pe Răzvan Marin, Marius Marin și Nicolae Stanciu, cei trei care au format tridentul median. Ei vor fi probabil în primul „11” și contra Ciprului.

Spre deosebire de adversari, care jucau din una-două atingeri rapide, dublau și schimbau, ei încercau să se întoarcă având mingea la picior, voiau să o protejeze sub presingul adversarului, care a fost agresiv. Mircea Lucescu, selecționer România

Ce le lipsește „tricolorilor”. Lucescu: „Să jucăm mult mai agresiv”. Lipsă de atitudine?

De la agresivitatea rivalilor a apărut o altă întrebare legată de atitudine: de ce nu suntem și noi agresivi în joc? De ce nu avem acea răutate care să-i ajute să câștige duelurile individuale și să le arate celor din fața lor că le va fi greu cu ei?

Lucescu a fost de acord: „Ar fi trebuit să jucăm și noi mult mai agresiv, mult mai puternic”.

A găsit doar un exemplu într-o singură acțiune: „O dată, Man l-a aruncat în afara terenului pe Cornelius, ar fi trebuit să facă mai mulți lucrul ăsta”.

Și a reproșat: „Nu să iasă un adversar dintre trei-patru jucători de-ai noștri, preocupați mai mult să recupereze mingea decât să oprească jocul”.

A ajuns la un moment-cheie al jocului, în faza defensivă. Și nu i-a plăcut cum au tratat-o împotriva canadienilor.

E o chestie foarte importantă. Când pierzi mingea, trebuie să încerci recuperarea. Dacă nu, faci fault tactic, nu lași adversarul să iasă. Ei nu ne-au lăsat. Cum au prins un jucător de-al nostru cu avantaj, cu posibilitate de accelerare, l-au pus jos. Mircea Lucescu, selecționer România

„Tricolorii” vor avea nevoie marți și să joace mai simplu la mijlocul terenului, să fie mai atenți să nu piardă mingea pentru ca apărarea să nu fie pusă imediat sub presiune, și să aibă altă atitudine. Să fie mai agresivi.

