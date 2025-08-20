„A greșit abordarea” Un fost mare jucător de tenis a identificat motivul scăderii de formă a Emmei Răducanu, după US Open 2021

Mats Wilander (60 de ani), fost mare jucător de tenis, a vorbit despre scăderea de formă a Emmei Răducanu (22 de ani, 35 WTA) după câștigarea US Open 2021.

Fostul multiplu câștigător de Grand Slam crede că schimbarea imediată a antrenorului a fost un factor important pentru lipsa de performanțe.

Emma Răducanu a cucerit trofeul la US Open 2021, la vârsta de 18 ani, însă apoi nu a mai reușit să se apropie de un astfel de succes până în prezent.

Mats Wilander, despre Emma Răducanu: „A greșit abordarea după US Open”

Fostul jucător suedez, de 7 ori câștigător de Grand Slam, crede că atât schimbarea antrenorului, cât și multiplele accidentări au oprit ascensiunea tinerei sportive.

„Aș spune că a greșit abordarea imediat după US Open, pentru că știu că antrenorul pe care l-a avut - Andrew Richardson - nu a mai rămas mult timp ulterior.

Dar, mai important în cazul Emmei Răducanu, a fost accidentată. S-a accidentat la scurt timp după, a avut operații la încheieturile mâinilor, în mai multe părți ale corpului și nu a fost aptă de joc.

Cred că trebuie să o punem pe Emma Răducanu într-o categorie diferită, dar, ca regulă generală, da, cred că trebuie să îți păstrezi antrenorii.

Dacă ai avut succes la 17-18-19 ani cu un antrenor, ar trebui să îl mai ții cel puțin încă trei-patru ani, ca să vezi cât de departe poți să ajungi cu acel antrenor,” a declarat Mats Wilander, potrivit sport.ro.

Răducanu a debutat ieri la dublu mixt la US Open 2025, alături de Carlos Alcaraz, însă aceștia au fost eliminați din primul tur de perechea Draper/Pegula.

