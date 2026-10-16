5.000 de amenințări pe zi! Patronul acuză presiuni politice: „Am umblat înarmat cu două pistoale”

Claudio Lotito, președintele lui Lazio și senator italian din partea partidului Forza Italia, a declarat că a primit numeroase amenințări de-a lungul timpului și susține că, în prezent, se confruntă și cu presiuni din zona politică.

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Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei audieri din 30 iunie, în fața procurorului Lorenzo Del Giudice, în cadrul unei anchete privind presupuse demersuri pentru schimbarea proprietarului clubului din Roma, și publicate acum.

Potrivit relatărilor din presa italiană, Lotito a vorbit despre măsurile extreme la care a apelat în trecut din cauza amenințărilor venite din partea unor grupări violente de suporteri.

„Multă vreme am umblat înarmat cu două pistoale, unul în față și unul în spate, un pistol automat și un Smith & Wesson”, a declarat acesta. Lotito a adăugat că, într-o anumită împrejurare, una dintre arme i-ar fi fost de folos și i-ar fi salvat viața.

În cadrul audierii, oficialul a susținut că tensiunile din jurul clubului ar putea reveni și a indicat că, în opinia sa, opoziția față de el nu vine doar din zona suporterilor. „Există anumite segmente ale clasei politice care lucrează împotriva mea”, a afirmat Lotito.

Ancheta privind posibila vânzare a clubului Lazio

Investigația procuraturii din Roma vizează presupuse acțiuni menite să favorizeze o schimbare a proprietarului clubului. Printre persoanele cercetate se numără omul de afaceri Luigi Bisignani, precum și Mauro Masi și Francesco Maiolini, reprezentanți ai conducerii Băncii del Fucino, potrivit informațiilor publicate de presa italiană.

Judecătorul pentru cercetări preliminare nu a autorizat interceptările solicitate în cazul persoanelor vizate. Ancheta se află în desfășurare, iar acuzațiile și circumstanțele cazului urmează să fie clarificate de autorități.

Întrebat cine ar fi persoanele din politică despre care susține că i se opun, Lotito nu a oferit nume concrete. El a indicat însă articole publicate în cotidianul Il Tempo și documentele unei audieri anterioare în fața Comisiei parlamentare antimafia, desfășurată pe 5 martie.

Lotito neagă că ar fi primit oferte pentru Lazio

Unul dintre subiectele abordate de președintele clubului a fost reprezentat de informațiile apărute în spațiul public despre posibila vânzare a lui Lazio. Lotito a respins ideea că ar fi primit oferte concrete pentru cedarea clubului și a afirmat că a făcut sesizări în legătură cu aceste relatări.

„Nu am primit niciodată oferte, dar un lucru este sigur: a trebuit să depun plângeri și să fac sesizări către Consob (n.r. autoritatea publică din Italia responsabilă cu reglementarea și supravegherea piețelor financiare și a bursei de valori), precizând că nu am primit niciodată oferte”, a declarat acesta, referindu-se la autoritatea italiană de supraveghere a pieței financiare.

Lotito a folosit și o expresie dură pentru a descrie ceea ce consideră a fi încercări de a-l determina să renunțe la club: „Ei credeau că pot apuca vaca de ugere, dar au apucat taurul de testicule”.

Amenințări și conflicte cu o parte a suporterilor

În fața parlamentarilor, Lotito a relatat și un episod în care ar fi rămas blocat în timpul inaugurării unui magazin în cartierul Montesacro din Roma, fiind necesară intervenția poliției antirevoltă pentru a putea părăsi locul. El a susținut că situația actuală îi amintește de acea perioadă.

Oficialul a afirmat că primește zilnic mii de apeluri telefonice cu amenințări și că, în urma acestora, și-a închis telefonul și a depus mai multe plângeri. Aceste declarații reprezintă relatarea sa în fața autorităților și nu constituie, în sine, o confirmare independentă a tuturor faptelor invocate.

În ciuda tensiunilor, Lotito a transmis că nu intenționează să renunțe la poziția sa. „În viață sunt un luptător, nu un veteran care s-a retras. Sunt împotriva abuzurilor”, a spus acesta. În ceea ce privește nemulțumirile unor suporteri, care îi reproșează că nu le mai oferă motive să viseze la performanțe, președintele a răspuns ironic: „Luați un somnifer dacă vreți să visați”.

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