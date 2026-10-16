Unde va juca Petrolul Detalii de ultimă oră despre gazonul de pe „Ilie Oană”, după ce LPF a avertizat clubul

În această pauză competițională s-au efectuat mai multe lucrări de întreținere a gazonului de pe stadionul „Ilie Oană”, astfel încât suprafața de joc să fie în condiții optime.

În acest sens, Petrolul va putea juca pe teren propriu cu Sepsi sâmbătă, de la ora 17:15, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Starea gazonului de pe „Ilie Oană” nu a fost în cea mai bună condiție în ultimele etape din Superliga, lucru care le-a pus probleme echipelor.

Liga Profesionistă de Fotbal a notificat Petrolul Ploiești, la jumătatea lunii septembrie, cu privire la starea suprafeței de joc, clubul riscând retragerea omologării arenei.

S-au efectuat lucrări de întreținere a gazonului de pe „Ilie Oană”

Petrolul Ploiești a anunțat, vineri, că după ultimul meci disputat pe teren propriu, cu Csikszereda (2-0), pe 21 septembrie, terenul de pe „Ilie Oană” a intrat într-un amplu proces de reabilitare.

Clubul a profitat de pauza competițională cauzată de meciurile echipelor naționale pentru a aduce gazonul în condiții optime.

Inclusiv Mihai Polițeanu, primarul din Ploiești, a anunțat la finalul lunii septembrie că o parte a gazonului va fi schimbată.

După toate lucrările efectuate, Petrolul va putea disputa meciul cu Sepsi de sâmbătă pe teren propriu, iar clubul nu va fi nevoit să se mute pe alt stadion.

Claudiu Tudor, președintele Petrolului, a oferit și o reacție legată de lucrările pentru îmbunătățirea suprafeței de joc.

„Primăria Ploiești și Clubul Sportiv Municipal au făcut eforturi în această perioadă, în încercarea de a aduce terenul cât mai aproape de condițiile optime de joc.

Le mulțumim și le suntem recunoscători, pentru că astfel vom putea evolua în casa noastră chiar de la următorul meci, cel de sâmbătă, cu Sepsi Sf. Gheorghe, un lucru foarte important și pentru echipă, dar și pentru toți suporterii petroliști.

Îi asigurăm de toată disponibilitatea noastră pentru o colaborare foarte bună, așa cum a fost și până acum, și prin planul de reorganizare al clubului vom regla toate restanțele existente în prezent.

Vreau, totodată, să le mulțumesc și reprezentanților Consiliului Județean, pentru deschiderea manifestată și pentru faptul că au identificat soluții prin care să sprijine clubul fanion nu doar al orașului, ci al întregii comunități prahovene.

Un ajutor foarte important atât pentru prezent, cât mai ales pentru viitorul Petrolului”, a transmis Claudiu Tudor.

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