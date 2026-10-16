Unde va juca Petrolul Detalii de ultimă oră despre gazonul de pe „Ilie Oană”, după ce LPF a avertizat clubul +9 foto
Foto: Facebook/FC Petrolul Ploiești
Superliga

Unde va juca Petrolul Detalii de ultimă oră despre gazonul de pe „Ilie Oană”, după ce LPF a avertizat clubul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 10:15
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 12:28
  • În această pauză competițională s-au efectuat mai multe lucrări de întreținere a gazonului de pe stadionul „Ilie Oană”, astfel încât suprafața de joc să fie în condiții optime.
  • În acest sens, Petrolul va putea juca pe teren propriu cu Sepsi sâmbătă, de la ora 17:15, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Starea gazonului de pe „Ilie Oană” nu a fost în cea mai bună condiție în ultimele etape din Superliga, lucru care le-a pus probleme echipelor.

Liga Profesionistă de Fotbal a notificat Petrolul Ploiești, la jumătatea lunii septembrie, cu privire la starea suprafeței de joc, clubul riscând retragerea omologării arenei.

„Nu-l prea mai văd din iarnă” Atacantul care ia în calcul despărțirea de U Craiova: „Nu e mulțumit de asta”
Citește și
„Nu-l prea mai văd din iarnă” Atacantul care ia în calcul despărțirea de U Craiova: „Nu e mulțumit de asta”
Citește mai mult
„Nu-l prea mai văd din iarnă” Atacantul care ia în calcul despărțirea de U Craiova: „Nu e mulțumit de asta”

S-au efectuat lucrări de întreținere a gazonului de pe „Ilie Oană”

Petrolul Ploiești a anunțat, vineri, că după ultimul meci disputat pe teren propriu, cu Csikszereda (2-0), pe 21 septembrie, terenul de pe „Ilie Oană” a intrat într-un amplu proces de reabilitare.

Clubul a profitat de pauza competițională cauzată de meciurile echipelor naționale pentru a aduce gazonul în condiții optime.

Inclusiv Mihai Polițeanu, primarul din Ploiești, a anunțat la finalul lunii septembrie că o parte a gazonului va fi schimbată.

Îmbunătățirile aduse infrastructurii de sport din Ploiești / foto: Facebook/Mihai Polițeanu
Îmbunătățirile aduse infrastructurii de sport din Ploiești / foto: Facebook/Mihai Polițeanu

Galerie foto (9 imagini)

Îmbunătățirile aduse infrastructurii de sport din Ploiești / foto: Facebook/Mihai Polițeanu Îmbunătățirile aduse infrastructurii de sport din Ploiești / foto: Facebook/Mihai Polițeanu Îmbunătățirile aduse infrastructurii de sport din Ploiești / foto: Facebook/Mihai Polițeanu Îmbunătățirile aduse infrastructurii de sport din Ploiești / foto: Facebook/Mihai Polițeanu Îmbunătățirile aduse infrastructurii de sport din Ploiești / foto: Facebook/Mihai Polițeanu
+9 Foto
labels.photo-gallery

După toate lucrările efectuate, Petrolul va putea disputa meciul cu Sepsi de sâmbătă pe teren propriu, iar clubul nu va fi nevoit să se mute pe alt stadion.

Claudiu Tudor, președintele Petrolului, a oferit și o reacție legată de lucrările pentru îmbunătățirea suprafeței de joc.

„Primăria Ploiești și Clubul Sportiv Municipal au făcut eforturi în această perioadă, în încercarea de a aduce terenul cât mai aproape de condițiile optime de joc.

Le mulțumim și le suntem recunoscători, pentru că astfel vom putea evolua în casa noastră chiar de la următorul meci, cel de sâmbătă, cu Sepsi Sf. Gheorghe, un lucru foarte important și pentru echipă, dar și pentru toți suporterii petroliști.

Îi asigurăm de toată disponibilitatea noastră pentru o colaborare foarte bună, așa cum a fost și până acum, și prin planul de reorganizare al clubului vom regla toate restanțele existente în prezent.

Vreau, totodată, să le mulțumesc și reprezentanților Consiliului Județean, pentru deschiderea manifestată și pentru faptul că au identificat soluții prin care să sprijine clubul fanion nu doar al orașului, ci al întregii comunități prahovene.

Un ajutor foarte important atât pentru prezent, cât mai ales pentru viitorul Petrolului”, a transmis Claudiu Tudor.

Citește și

Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
petrolul ploiesti liga 1 GAZON ilie oana
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:49
Românii nu l-au iertat Gafa comisă de Borja Mayoral după egalul cu Craiova: „A învățat geografia de la un american” 😅
Românii nu l-au iertat  Gafa comisă de Borja Mayoral după egalul cu Craiova: „A învățat geografia de la un american” 😅
13:09
Candidează Figo? „Un laș!” Surpriză la alegerile pentru președinția FIFA. Atac extrem anti-Infantino
Candidează Figo? „Un laș!” Surpriză la alegerile pentru președinția FIFA. Atac extrem anti-Infantino
11:56
„Amintiți-vă ce a făcut Chivu!” Fost mare jucător al Interului, despre problema nerazzurrilor
„Amintiți-vă ce a făcut Chivu!” Fost mare jucător al Interului, despre problema nerazzurrilor
12:09
Și-a pierdut viața pe front Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat
Și-a pierdut viața pe front  Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Top stiri
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Superliga
16.10
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Citește mai mult
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Nationala
16.10
Cât îl mai ignoră Hagi? Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Citește mai mult
Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Tenis
16.10
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Citește mai mult
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei
B365
16.10
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei
Citește mai mult
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 24 rapid 18 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share