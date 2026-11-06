„Aș refuza din prima secundă!” Un fost mare jucător al lui Dinamo surprinde, după revenirea lui Răducioiu: „Nu merge așa!”

Claudiu Vaișcovici (64 de ani), fost atacant al lui Dinamo, a comentat revenirea lui Florin Răducioiu (56 de ani) în conducerea clubului.

Acesta explicat de ce ar refuza o eventuală ofertă de a ocupa o funcție la gruparea din „Ștefan cel Mare”.

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Răducioiu se va ocupa de relațiile cu academiile europene, de identificarea unor oportunități de colaborare și de organizarea unor activități internaționale pentru juniorii clubului.

Claudiu Vaișcovici, după revenirea lui Florin Răducioiu la Dinamo: „Nu mai e bun?”

Revenirea lui Răducioiu la Dinamo nu a fost primită bine de toți suporterii. Unii dintre ei își amintesc de conflictul din 2022, când fostul internațional a dat clubul în judecată pentru a-și recupera salariile restante.

„Cred că totul are legătură cu o declarație mai veche de-ale lui, atunci când a activat în club. El atunci nu și-a primit banii. E normal, la ceea ce muncești, să ți se dea banii. Poate a făcut declarațiile alea ca să se elibereze, că oricum banii nu i-a mai văzut. Nu?

Acum vreun an, doi, galeria voia să vină în club foști jucători. Acum, Răducioiu e unul dintre foștii jucători, printre cei foarte mari. Nu mai e bun? Sau doar ce vor ei?”, a declarat Vaișcovici, la Prima Sport.

FOTO. Răducioiu, prezent la FC Argeș - Dinamo

Fostul atacant consideră că suporterii au ajuns să pună prea multă presiune asupra conducerii și că nemulțumirile acestora pot influența deciziile luate în cadrul clubului.

„În ultima perioadă, conducătorii trebuie să facă numai ce vor suporterii. Cam așa e. Că dacă nu, iese scandal. Iar îl înjură pe președinte.

Eu nu țin partea președintelui, nu țin partea nimănui. Nu mă interesează”, a adăugat Vaișcovici.

Ce fac oamenii ăştia, ce au făcut într-un an şi jumătate de insolvenţă? Ce au făcut? Cum au gestionat? Nu sunt competent în această discuţie, vorbesc ca suporter, mi se pare mai aproape de faliment. Atunci o lăsaţi să intre în faliment şi gata. E bolnav terminal Dinamo. Mi-aş dori să se înceapă cu o nouă echipă, s-a făcut mai mult rău decât bine. Florin Răducioiu, în 2022, conform orangesport.ro

Claudiu Vaișcovici ar refuza o funcție la Dinamo: „Nu mă pricep la nimic”

Deși le-a reproșat suporterilor că pun prea multă presiune pe conducere, Vaișcovici a spus că el ar refuza o eventuală ofertă de a lucra la Dinamo.

„Dacă mi-ar propune mâine să vin în club, să fiu nu știu ce, aș refuza din prima secundă. Pentru că nu mă pricep la nimic! Ce să fac? Să vin să învăț? Dinamo nu are nevoie de asta.

Trebuie să aduci pe cineva care se știe, se pricepe, nu pe unul care învață meseria acum.

Mă duc să stau să iau niște bani? Nu merge așa, trebuie să întorc ceva pentru banii ăia”, a spus Vaișcovici, potrivit Prima Sport.

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