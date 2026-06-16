Theodor Jumătate Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat 
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Theodor Jumătate Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 09:35
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 09:35
  • Cine s-ar fi așteptat să vadă Spania încurcată de Capul Verde și Noua Zeelandă conducând de două ori Iranul! 
  • Posesia copleșitoare, zecile de șuturi și ocazii nu mai ajută. Nici clasamentele. Totul poate fi dat peste cap. 
  • Avertismentul unui vicecampion mondial. De ce startul turneului nu e niciodată foarte bun.
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Au fost mereu surprize la Campionatul Mondial, rezultate care te fac și acum să te întrebi cum au fost posibile, rezultate care au marcat istoria fotbalului.

Echipe mari, nume mari, învinse sau egalate de adversare la care nimeni nu s-ar fi așteptat să reușească asemenea performanțe.

Uneori, nici statisticile meciului, nici clasamentele, nici cotele jucătorilor nu ajută

La acest turneu însă, nu mai e zi fără să te minunezi. Și de-abia a început CM 2026.

Uneori, statisticile nu mai sunt atât de importante. Nici posesia, nici șuturile, nici măcar ocaziile. Dacă plasa nu tremură, domini fără efect, tragi la poartă inutil, îți creezi șanse de gol degeaba.

Joao Paulo, jucătorul lui FCSB cu o cotă de 900.000 de euro, egalul lui Lamine Yamal, starul Barcelonei, cel mai scump jucător al lumii, 200 de milioane! A fost posibil la Spania - Capul Verde 0-0. Foto: Imago Joao Paulo, jucătorul lui FCSB cu o cotă de 900.000 de euro, egalul lui Lamine Yamal, starul Barcelonei, cel mai scump jucător al lumii, 200 de milioane! A fost posibil la Spania - Capul Verde 0-0. Foto: Imago
Joao Paulo, jucătorul lui FCSB cu o cotă de 900.000 de euro, egalul lui Lamine Yamal, starul Barcelonei, cel mai scump jucător al lumii, 200 de milioane! A fost posibil la Spania - Capul Verde 0-0. Foto: Imago

Uneori, nici clasamentele nu mai reflectă ce se întâmplă pe teren. Sau pe tabela de marcaj, la sfârșit.

Uneori, nici cotele jucătorilor nu mai asigură victorii. Un grup care depășește miliardul de euro poate fi blocat de altul evaluat la 55 de milioane. Ca Spania contra Capului Verde

Avertismentul lui Tchouameni și două exemple: Italia 1982 și Argentina 2022

Francezul Aurelien Tchouameni, vicecampion mondial, atrage atenția asupra unui amănunt important.

„Primul meci într-o competiție nu e niciodată foarte bun”, avertizează el în L’Equipe. Adrenalina e prea mare, nerăbdarea de a începe. „La joc, sunt mereu detalii de corectat”. 

Corectezi, câștigi! Iată doar două exemple la Mondial!

În 1982, Italia a suferit mult în grupă, 0-0 cu Polonia, 1-1 cu Peru, 1-1 cu Camerun, și de-abia s-a calificat. La final, a cucerit lumea.

În 2022, Argentina a pornit cu 1-2 în fața Arabiei Saudite. La fel, trofeul a fost al ei.

Turcia, cum să domini și să pierzi! Ce-am fi făcut noi?

Opt meciuri pe care le vedeam altfel la început. Șapte egaluri și o victorie:

  • 13 iunie: Qatar - Elveția 1-1. Superficialitatea jucătorilor lui Murat Yakin i-a costat în final. 
  • 13 iunie: Brazilia - Maroc 1-1. Orice mi-ați spune, chiar dacă Marocul a fost semifinalista precedentului Mondial, tot surpriză a fost. Mă așteptam la mult mai mult de la Ancelotti și Vinicius. 
  • 13 iunie: Australia - Turcia 2-0. Cum e să domini și să pierzi. Ce-am fi făcut noi?
Arda Guler (dreapta) și Hakan Calhanoglu ne-au învins pe noi cu 1-0 în baraj, dar au început Mondialul cu o înfrângere. Foto: Imago Arda Guler (dreapta) și Hakan Calhanoglu ne-au învins pe noi cu 1-0 în baraj, dar au început Mondialul cu o înfrângere. Foto: Imago
Arda Guler (dreapta) și Hakan Calhanoglu ne-au învins pe noi cu 1-0 în baraj, dar au început Mondialul cu o înfrângere. Foto: Imago
  • 14 iunie: Țările de Jos - Japonia 2-2. Meciul în care japonezii s-au agățat de olandezi. De două ori conduși, de fiecare dată au egalat. Știu, în urmă cu patru ani, niponii au învins Germania și Spania în grupe. Totuși, batavii au o cotă totală de piață de 754 de milioane de euro. Rivalii, doar 271. 

Ziua în care nicio favorită n-a învins. Nici măcar Spania miliardului de euro

  • 15 iunie: Belgia - Egipt 1-1. „Diavolii” puteau pierde cu ușurință acest duel. 
  • 15 iunie: Iran - Noua Zeelandă 2-2. Diferența de 59 de locuri din clasamentul FIFA (23 vs 82) nu a mai contat. Neozeelandezii au condus de două ori!
  • 15 iunie: Spania - Capul Verde 0-0. Prima e campioana Europei și are un lot de 1,22 miliarde. A doua, debutantă la Mondial, cu un grup de jucători estimat la 55 de milioane! Prima e pe 3 în lume. A doua, pe 64. 
  • 15 iunie: Arabia Saudită - Uruguay 1-1. După 2-1 cu Argentina în 2022, saudiții încurcă altă echipă sud-americană la startul CM. 
Campionatul Mondial spania SURPRIZE OPINIE Capul Verde cm 2026
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