SPANIA - CAPUL VERDE 0-0. Joao Paulo, 28 de ani, cel mai bun transfer la FCSB în sezonul trecut, a făcut totul pentru a-l bloca pe Lamine Yamal. Și a reușit, la debutul la Mondial.

Ultima piesă a unui puzzle uluitor care a împiedicat campioana Europei Spania să câștige primul meci la CM 2026!

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În 2022, Argentina era campioana Americii de Sud și a pierdut la startul Mondialului, total neașteptat, 1-2 cu Arabia Saudită. În cele din urmă, Leo Messi și echipa albiceleste au depășit acea înfrângere șocantă și au cucerit trofeul.

În 2026, o surpriză și mai mare. Selecționata Capului Verde, debutantă la CM, nu i-a permis Spaniei, campioana Europei, să câștige primul meci al turneului final. 0-0!

Joao Paulo, cea mai importantă piesă a puzzle-ului : bodyguard la Lamine Yamal

În ultima parte a acestei confruntări de la Atlanta, un jucător de la FCSB a fost cea mai importantă piesă a unui puzzle defensiv care a încurcat luni seară La Roja.

Joao Paulo, 28 de ani, transferat pe 3 februarie de la Oțelul și devenit unul dintre cei mai buni roș-albaștri ai returului, a intrat în minutul 76 pe teren împotriva Spaniei.

Cine s-ar fi așteptat ca un asemenea duel, împotriva lui Lamine Yamal, să fie câștigat de Joao Paulo. Foto: GettyImages

Mijlocaș defensiv la FCSB, a jucat fundaș stânga la „rechinii albaștri”, cu o singură misiune: să-l blocheze pe Lamine Yamal, care apăruse în iarbă cu șase minute mai devreme, deși nu era refăcut complet după o accidentare suferită la Barcelona.

600.000 de euro a plătit FCSB pentru a-l cumpăra pe Joao Paulo de la Oțelul

Secretul Capului Verde: Joao Paulo i-a blocat acțiunile lui Lamine Yamal

Surprinzător, Joao Paulo chiar a reușit. A evoluat în total 19 minute, incluzându-le pe cele cinci de prelungiri, și nu l-a lăsat pe cel mai talentat jucător al planetei să se miște liber, așa cum voia.

L-a blocat imediat, aproape de linia de fund, când Lamine se pregătea să centreze.

A respins altă diagonală spaniolă care-l căuta pe Yamal. L-a mai „închis” o dată la marginea careului. Și încă o dată.

42 de selecții are Joao Paulo la naționala Capului Verde (un gol, o pasă decisivă). Ultima partidă, unică în carieră: împotriva lui Yamal, la Mondial

Joao Paulo, faultat de Lamine. Eroul Insulelor Capului Verde

A încercat să și avanseze în ofensivă. L-a întors pe starul Barcelonei în tușă, fiind faultat de acesta.

Au trecut și prelungirile și, cu Joao Paulo în față, i-a fost imposibil lui Lamine să creeze o acțiune periculoasă individuală. Numai o lansare de lângă Joao Paulo spre Dani Olmo, fază încheiată cu ocazia ratată de Oyarzabal.

Lamine Yamal nu a putut scăpa de Joao Paulo la Atlanta. Foto: Imago

Ultimul blocaj al lui Joao Paulo la Yamal, în al 5-lea minut al prelungirilor.

Așa a rezistat naționala Capului Verde până la sfârșit. Eroic. Un 0-0 despre care se va vorbi întregul Mondial.

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