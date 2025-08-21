Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă

Château Palmer, o prestigioasă cramă franceză, susține că denumirea „Cold Palmer” ar crea confuzie și ar știrbi imaginea lor rafinată.

O situație bizară care leagă lumea sportului de cea a vinului de elită e semnalată de englezii de la The Sun, după ce renumita cramă Château Palmer l-a reclamat pe Cole Palmer în justiție pentru utilizarea unui nume și a unei mărci comerciale care, în opinia celor de la cramă, ar putea genera confuzii grave.

Concret, Cole Palmer, vedeta lui Chelsea, vrea să-și înregistreze celebrul său nickname, „Cold Palmer”, și gestul pe care îl face după fiecare gol, când își freacă brațele tremurând ca și când i-ar fi frig, pentru o serie de produse: haine, parfumuri, cosmetice, ba chiar și băuturi alcoolice. Inclusiv vin!

Cole Palmer a devenit faimos în toată lumea pentru modul în care își celebrează golurile FOTO Imago

Crama e o referință mondială în producția de vinuri de înaltă calitate

Château Palmer, o prestigioasă cramă din Margaux, Franța, cunoscută pentru sticle ce pot costa până la 870 euro, a depus opoziție . Ei susțin că denumirea ar crea confuzie și ar știrbi imaginea lor rafinată.

Chateaux Palmer, castelul care dă numele produselor viticole

Fondată în secolul al XIX-lea, crama are o istorie bogată și este considerată o referință mondială în ceea ce privește producția de vinuri de înaltă calitate.

Reprezentanții ei au emis un comunicat oficial, în care subliniază că marca lor este înregistrată la nivel internațional de decenii și ar putea suferi daune serioase dacă fotbalistul e lăsat să înregistreze marca sa asemănătoare.

„Cold celebration” e deja un brand personal al lui Cole

Gestul „înghețat” al lui Cole nu e doar pentru meciuri: e un brand în devenire. Cole Palmer sărbătorește golurile cu o postură caracteristică de „cold celebration” („celebrarea rece”), în care își freacă brațele ca și cum ar fi frig, ca și cum ar încerca să-și încălzească trupul.

Gestul a devenit rapid emblema sa pe teren și i-a adus porecla „Cold Palmer”. Până acum, celebra sărbătorire a fost folosită în memeuri și reclame și chiar la Campionatul Mondial de Darts! Dar acum, Cole vrea să vadă dacă-l poate transforma într-un brand care să producă bani frumoși.

