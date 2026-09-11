S-a schimbat planul anti Infantino?! Președintele FIFA are încă forță să câștige alegerile. Ce nu vor să riște contestatarii

Gianni Infantino poate să rămână președintele FIFA chiar și atacat după scandalurile în care a fost implicat liderul forului mondial.

Cei care i se opun elvețianului nu vor ca acesta să aibă o putere și mai mare în cazul în care își păstrează postul.

Ce vor să facă reprezentanții UEFA într-o încercare de a evita răzbunarea lui Infantino.

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Gianni Infantino, 56 de ani, din 2016 președinte FIFA, nu și-a modificat deloc planurile. Vrea să-și păstreze postul și salariul care depășește 5 milioane de euro.

Cu toate scandalurile în care a fost implicat și la Campionatul Mondial, și după turneul final, oficialul elvețian face orice pentru a dezbina alianțele formate împotriva lui. În special UEFA, AFC (Asia) și CONCACAF (America de Nord și Centrală).

Legat puternic de Donald Trump, liderul SUA, apelează și la dictatorul rus Vladimir Putin.

Infantino încă poate câștiga alegerile FIFA din 18 martie 2027

Principalii contestatari, conduși de Aleksander Ceferin, șeful UEFA, nu au stabilit încă oficial un contracandidat puternic (termenul limită e 18 noiembrie) - însuși Ceferin a refuzat acest scenariu, la fel ca Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG și al Asociației Cluburilor Profesioniste Europene (EFC). Iar canadianul Victor Montagliani nu e încă 100% decis, deși boss-ul CONCACAF părea cel mai tare combatant.

Ceferin și Al-Khelaifi, marii contestatari ai lui Infantino. Foto: Imago

Ei realizează că Infantino are încă suficientă forță și multe conexiuni la cel mai înalt nivel pentru a câștiga alegerile din 18 martie 2027, organizate în Maroc, unul dintre marii săi aliați. Are nevoie de minumum 106 din cele 211 voturi ale federațiilor-membre FIFA.

„Acum trei săptămâni, credeam că Infantino e mort”. Vor să-i restricționeze puterea

Potrivit Reuters, tabăra opozanților nu vrea ca el să învingă primăvara viitoare și să aibă o putere mai mare ca președinte, plus o dorință de răzbunare uriașă asupra tuturor celor care l-au atacat. Inclusiv Răzvan Burleanu.

Oficialii anti-Infantino și-au schimbat planul, a aflat Reuters. De la un atac total la ideea reducerii puterii la FIFA, dacă va fi reales.

Infantino și doi aliați la cel mai înalt nivel politic: președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul saudit Mohamed bin Salman. Foto: Imago

„Atenția s-ar putea îndrepta către controale mai stricte asupra deciziilor strategice și comerciale majore și către o reechilibrare a autorității în cadrul conducerii FIFA”, a comentat Reuters.

„Acum trei săptămâni, credeam că Infantino e mort”, a susținut o sursă din interiorul conducerii fotbalului internațional.

„Există un risc și mai mare pentru UEFA să meargă la vot și să nu câștige”

„Ceea ce nu ne-am dat seama a fost măsura în care, după zece ani la putere, relațiile pe care le-a construit sunt aproape imposibil de rupt”.

Aceeași sursă a afirmat: „Cred că direcția s-a modificat. Există un risc și mai mare pentru UEFA să meargă la vot și să nu câștige”.

Majoritatea președinților din zona Oceania îl sprijină pe Gianni Infantino. Îl vom susține până la capăt. Când ne dăm cuvântul, suntem loiali până la sfârșit Steeve Laigle, președintele federației din Noua Caledonie

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