Fotbal gratuit pentru fani Competiții de top, transmise și în România de o echipă din Italia: „O experiență unică!"
Como TV (FOTO: Instagram @como_tv)
Fotbal gratuit pentru fani Competiții de top, transmise și în România de o echipă din Italia: „O experiență unică!"

Silviu Dumitru
Publicat: 08.08.2025, ora 16:30
Actualizat: 08.08.2025, ora 16:55
  • Como TV, platforma de streaming a clubului italian din Serie A, va difuza gratuit competiții importante de fotbal.
  • Meciurile vor fi transmise la nivel mondial, inclusiv în România.

Patronii clubului Como 1907 sunt indonezienii Michael și Robert Budi Hartono, frați care au o avere cumulată de aproximativ 50 de miliarde de dolari.

Como TV va transmite gratuit competiții importante de fotbal

Până în prezent, fanii fotbalului internațional aveau nevoie de un abonament pentru a putea urmări partide pe Como TV.

Începând din această săptămână, platforma online va putea fi folosită gratuit și va oferi „o experiență sportivă internațională unică”. Există și aplicații pentru Android și iOS.

„Como 1907 este singura echipă care permite fanilor să urmărească gratuit meciuri din unele dintre cele mai interesante campionate internaționale”, se arată în comunicatul clubului.

Competițiile care vor fi transmise în direct pe Como TV:

  • Copa Libertadores, Copa Sudamericana și Recopa Sudamericana
  • Prima ligă și Cupa din Argentina
  • Prima ligă, Cupa și Supercupa din Arabia Saudită
  • Primele două ligi, Cupa și Cupa Ligii din Scoția
  • Cupa și Supercupa Portugaliei
  • Prima ligă din Olanda
  • Prima ligă din Croația
  • Cupa Franței

În plus, vor fi transmise competiții din sporturi de contact, arte marțiale mixte (MMA) sau box, precum „Cage Warriors” sau „Karate Combat” și imagini exclusive din cadrul clubului Como, scrie calcioefinanza.it.

