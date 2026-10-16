Conference League Pe ce loc se află Craiova după etapa #1 + toate rezultatele serii
Conference League/ Foto: IMAGO
Conference League

Conference League Pe ce loc se află Craiova după etapa #1 + toate rezultatele serii

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 00:12
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 00:13
  • S-a încheiat prima etapă din faza ligii din Conference League.
  • Runda următoare va avea loc pe 22 octombrie, când Craiova o va întâlni pe Inter d'Escaldes.
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A fost o seară dificilă pentru pentru Vlad Dragomir (27 de ani), la Pafos, și Cătălin Itu (26 de ani), la CSKA Sofia. Ambele echipe au fost învinse de Atalanta, respectiv AS Monaco.

Universitatea Craiova, singura reprezentantă a României în faza principală se află pe locul 15 după prima rundă. Oltenii au obținut un egal, 1-1, în debutul dificil cu Getafe de pe „Oblemenco”.

Clasamentul în Conference League

LocEchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Brighton13
2FC Copenhaga13
3Trabzonspor13
4Atalanta13
5-6Mjallby13
St.Truiden13
7-8Freiburg13
Lugano13
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9-12AS Monaco13
Hajduk Split13
Panathinaikos13
Brann13
13-14Gent13
Twente13
15-22U CRAIOVA11
Midtjylland11
Nordsjaelland11
Kairat Almaty11
Hearts11
Egnatia11
Getafe11
Riga FC11
23-24Jablonec10
Steaua Roșie Belgrad10
Zona echipelor eliminate⤵️
25-28Ajax10
Borac Banja Luka10
Lincoln10
CSKA Sofia10
29-30Aarhus10
Thun10
31KuPS10
32Pafos10
33-34Inter Escaldes10
Iberia 199910
35Braga10
36Kauno Zalgiris10

Toate rezultatele serii

CSKA Sofia - AS Monaco 1-2

  • Au marcat: Zwartes ('76)/ Brunner ('3), Fati ('43)
  • Stadion: Vasil Levski National Stadium
  • Arbitru: Joao Goncalves

Egnatia - Midtijylland 1-1

  • Au marcat: Gruda ('26)/ Cho Gue-Sung ('33)
  • Stadion: Air Albania Stadium
  • Arbitru: Stefan Ebner

Gent - Aarhus 1-0

  • A marcat: Goore ('87)
  • Stadion: Planet Group Arena
  • Arbitru: Bulat Sariev

Hajduk Split - Ajax 2-1

  • Au marcat: Sanyang ('37), Soticek ('58)/ Klasse ('53)
  • Stadion: Poljud
  • Arbitru: Ciochirca

KuPS - Trabzonspor 2-4

  • Au marcat: Pennanen ('54)/ Onuachu ('3), Salah ('44), Franculino ('47)
  • Stadion: Tammelan Stadion
  • Arbitru: Ishmael Barbara

Lugano - Steaua Roșie Belgrad 3-2

  • Au marcat: Ajeti ('25), Moncado ('84), Grgic ('89, pen)/ Elsnik ('32), Krunic ('67)
  • Stadion: Lugano Arena
  • Arbitru: Florian Badstubner

Mjallby - Inter Escaldes 2-0

  • Au marcat: Bergstrom ('54), Noren ('65)
  • Stadion: Olympia
  • Arbitru: Menelaos Antoniou

Panathinaikos - Borac Banja Luka 2-1

  • Au marcat: Dessers ('10, pen), Kangwa ('70)/ Jojic ('80)
  • Stadion: Olympic Stadium of Athens „Spyros Louis”
  • Arbitru: Bence Csonka

Riga FC - Kairat Almaty 1-1

  • Au marcat: Oulad M'Hand ('12)/ Gual ('5, pen)
  • Stadion: Skonto Stadium
  • Arbitru: Florjan Lata

U Craiova - Getafe 1-1

  • Au marcat: Al Hamlawi ('59)/ Gudelj ('81)
  • Stadion: „Ion Oblemenco”
  • Arbitru: David Smajc

Atalanta - Pafos 3-1

  • Au marcat: Elmas ('1), Raspadori ('18), Scamacca ('44)/ Biel ('88)
  • Stadion: Stadio Atleti Azzurri d'Italia
  • Arbitru: Adam Ladeback

Brann - Lincoln 2-1

  • Au marcat: Castro ('64, '81)/ Gomez ('59)
  • Stadion: Brann Stadion
  • Arbitru: Dalibor Cerny

Brighton - Kauno Zalgiris 4-0

  • Au marcat: Rutter ('41, '53), Hinshvelwwod ('45+2), O'Riley ('67)
  • Stadion: Amex Stadium
  • Arbitru: Mikkel Redder

FC Copenhaga - Braga 3-0

  • Au marcat: Elynoussi ('49), Cornelius ('79, '86)
  • Stadion: Parken Stadium
  • Arbitru: Joey Kooij

Freiburg - Jablonec 3-2

  • Au marcat: Grifo ('15), Pavlovic ('53, aut), Eggestein ('65)/ Rusek ('28), Kuoul ('90+3)
  • Stadion: Europa-Park Stadion
  • Arbitru: Edgars Malcevs

Hearts - Nordsjaelland 1-1

  • Au marcat: McEntee ('33)/ Rojkjaer ('86)
  • Stadion: Tynecastle Park
  • Arbitru: Damian Kos

St Truiden - Iberia 1999 2-0

  • Au marcat: Vanwesemael ('11), Sebaoui ('88)
  • Stadion: Stayen
  • Arbitru: Mehmet Turkmen

Twente - Thun 1-0

  • A marcat: Zerrouki ('65)
  • Stadion: De Grolsch Veste
  • Arbitru: Genc Nuza

Ce urmează după faza principală din Conference League:

  • 15 ianuarie: tragerea la sorți pentru „șaisprezecimi”
  • 18-25 februarie: „șaisprezecimi”
  • 26 februarie: tragerea la sorți a tabloului
  • 11-18 martie: optimi de finală
  • 8-15 aprilie: sferturi de finală
  • 29 aprilie - 6 mai: semifinale
  • 2 iunie: finala (Istanbul)

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