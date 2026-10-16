Conference League Pe ce loc se află Craiova după etapa #1 + toate rezultatele serii

- S-a încheiat prima etapă din faza ligii din Conference League.
- Runda următoare va avea loc pe 22 octombrie, când Craiova o va întâlni pe Inter d'Escaldes.
A fost o seară dificilă pentru pentru Vlad Dragomir (27 de ani), la Pafos, și Cătălin Itu (26 de ani), la CSKA Sofia. Ambele echipe au fost învinse de Atalanta, respectiv AS Monaco.
Universitatea Craiova, singura reprezentantă a României în faza principală se află pe locul 15 după prima rundă. Oltenii au obținut un egal, 1-1, în debutul dificil cu Getafe de pe „Oblemenco”.
Clasamentul în Conference League
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Brighton
|1
|3
|2
|FC Copenhaga
|1
|3
|3
|Trabzonspor
|1
|3
|4
|Atalanta
|1
|3
|5-6
|Mjallby
|1
|3
|St.Truiden
|1
|3
|7-8
|Freiburg
|1
|3
|Lugano
|1
|3
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9-12
|AS Monaco
|1
|3
|Hajduk Split
|1
|3
|Panathinaikos
|1
|3
|Brann
|1
|3
|13-14
|Gent
|1
|3
|Twente
|1
|3
|15-22
|U CRAIOVA
|1
|1
|Midtjylland
|1
|1
|Nordsjaelland
|1
|1
|Kairat Almaty
|1
|1
|Hearts
|1
|1
|Egnatia
|1
|1
|Getafe
|1
|1
|Riga FC
|1
|1
|23-24
|Jablonec
|1
|0
|Steaua Roșie Belgrad
|1
|0
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25-28
|Ajax
|1
|0
|Borac Banja Luka
|1
|0
|Lincoln
|1
|0
|CSKA Sofia
|1
|0
|29-30
|Aarhus
|1
|0
|Thun
|1
|0
|31
|KuPS
|1
|0
|32
|Pafos
|1
|0
|33-34
|Inter Escaldes
|1
|0
|Iberia 1999
|1
|0
|35
|Braga
|1
|0
|36
|Kauno Zalgiris
|1
|0
Toate rezultatele serii
CSKA Sofia - AS Monaco 1-2
- Au marcat: Zwartes ('76)/ Brunner ('3), Fati ('43)
- Stadion: Vasil Levski National Stadium
- Arbitru: Joao Goncalves
Egnatia - Midtijylland 1-1
- Au marcat: Gruda ('26)/ Cho Gue-Sung ('33)
- Stadion: Air Albania Stadium
- Arbitru: Stefan Ebner
Gent - Aarhus 1-0
- A marcat: Goore ('87)
- Stadion: Planet Group Arena
- Arbitru: Bulat Sariev
Hajduk Split - Ajax 2-1
- Au marcat: Sanyang ('37), Soticek ('58)/ Klasse ('53)
- Stadion: Poljud
- Arbitru: Ciochirca
KuPS - Trabzonspor 2-4
- Au marcat: Pennanen ('54)/ Onuachu ('3), Salah ('44), Franculino ('47)
- Stadion: Tammelan Stadion
- Arbitru: Ishmael Barbara
Lugano - Steaua Roșie Belgrad 3-2
- Au marcat: Ajeti ('25), Moncado ('84), Grgic ('89, pen)/ Elsnik ('32), Krunic ('67)
- Stadion: Lugano Arena
- Arbitru: Florian Badstubner
Mjallby - Inter Escaldes 2-0
- Au marcat: Bergstrom ('54), Noren ('65)
- Stadion: Olympia
- Arbitru: Menelaos Antoniou
Panathinaikos - Borac Banja Luka 2-1
- Au marcat: Dessers ('10, pen), Kangwa ('70)/ Jojic ('80)
- Stadion: Olympic Stadium of Athens „Spyros Louis”
- Arbitru: Bence Csonka
Riga FC - Kairat Almaty 1-1
- Au marcat: Oulad M'Hand ('12)/ Gual ('5, pen)
- Stadion: Skonto Stadium
- Arbitru: Florjan Lata
U Craiova - Getafe 1-1
- Au marcat: Al Hamlawi ('59)/ Gudelj ('81)
- Stadion: „Ion Oblemenco”
- Arbitru: David Smajc
Atalanta - Pafos 3-1
- Au marcat: Elmas ('1), Raspadori ('18), Scamacca ('44)/ Biel ('88)
- Stadion: Stadio Atleti Azzurri d'Italia
- Arbitru: Adam Ladeback
Brann - Lincoln 2-1
- Au marcat: Castro ('64, '81)/ Gomez ('59)
- Stadion: Brann Stadion
- Arbitru: Dalibor Cerny
Brighton - Kauno Zalgiris 4-0
- Au marcat: Rutter ('41, '53), Hinshvelwwod ('45+2), O'Riley ('67)
- Stadion: Amex Stadium
- Arbitru: Mikkel Redder
FC Copenhaga - Braga 3-0
- Au marcat: Elynoussi ('49), Cornelius ('79, '86)
- Stadion: Parken Stadium
- Arbitru: Joey Kooij
Freiburg - Jablonec 3-2
- Au marcat: Grifo ('15), Pavlovic ('53, aut), Eggestein ('65)/ Rusek ('28), Kuoul ('90+3)
- Stadion: Europa-Park Stadion
- Arbitru: Edgars Malcevs
Hearts - Nordsjaelland 1-1
- Au marcat: McEntee ('33)/ Rojkjaer ('86)
- Stadion: Tynecastle Park
- Arbitru: Damian Kos
St Truiden - Iberia 1999 2-0
- Au marcat: Vanwesemael ('11), Sebaoui ('88)
- Stadion: Stayen
- Arbitru: Mehmet Turkmen
Twente - Thun 1-0
- A marcat: Zerrouki ('65)
- Stadion: De Grolsch Veste
- Arbitru: Genc Nuza
Ce urmează după faza principală din Conference League:
- 15 ianuarie: tragerea la sorți pentru „șaisprezecimi”
- 18-25 februarie: „șaisprezecimi”
- 26 februarie: tragerea la sorți a tabloului
- 11-18 martie: optimi de finală
- 8-15 aprilie: sferturi de finală
- 29 aprilie - 6 mai: semifinale
- 2 iunie: finala (Istanbul)