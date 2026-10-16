Conference League Pe ce loc se află Craiova după etapa #1 + toate rezultatele serii

S-a încheiat prima etapă din faza ligii din Conference League.

Runda următoare va avea loc pe 22 octombrie, când Craiova o va întâlni pe Inter d'Escaldes.

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A fost o seară dificilă pentru pentru Vlad Dragomir (27 de ani), la Pafos, și Cătălin Itu (26 de ani), la CSKA Sofia. Ambele echipe au fost învinse de Atalanta, respectiv AS Monaco.

Universitatea Craiova, singura reprezentantă a României în faza principală se află pe locul 15 după prima rundă. Oltenii au obținut un egal, 1-1, în debutul dificil cu Getafe de pe „Oblemenco”.

Clasamentul în Conference League

Loc Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Brighton 1 3 2 FC Copenhaga 1 3 3 Trabzonspor 1 3 4 Atalanta 1 3 5-6 Mjallby 1 3 St.Truiden 1 3 7-8 Freiburg 1 3 Lugano 1 3 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9-12 AS Monaco 1 3 Hajduk Split 1 3 Panathinaikos 1 3 Brann 1 3 13-14 Gent 1 3 Twente 1 3 15-22 U CRAIOVA 1 1 Midtjylland 1 1 Nordsjaelland 1 1 Kairat Almaty 1 1 Hearts 1 1 Egnatia 1 1 Getafe 1 1 Riga FC 1 1 23-24 Jablonec 1 0 Steaua Roșie Belgrad 1 0 Zona echipelor eliminate⤵️ 25-28 Ajax 1 0 Borac Banja Luka 1 0 Lincoln 1 0 CSKA Sofia 1 0 29-30 Aarhus 1 0 Thun 1 0 31 KuPS 1 0 32 Pafos 1 0 33-34 Inter Escaldes 1 0 Iberia 1999 1 0 35 Braga 1 0 36 Kauno Zalgiris 1 0

Toate rezultatele serii

CSKA Sofia - AS Monaco 1-2

Au marcat: Zwartes ('76)/ Brunner ('3), Fati ('43)

Stadion: Vasil Levski National Stadium

Vasil Levski National Stadium Arbitru: Joao Goncalves

Egnatia - Midtijylland 1-1

Au marcat: Gruda ('26)/ Cho Gue-Sung ('33)

Stadion: Air Albania Stadium

Air Albania Stadium Arbitru: Stefan Ebner

Gent - Aarhus 1-0

A marcat: Goore ('87)

Stadion: Planet Group Arena

Planet Group Arena Arbitru: Bulat Sariev

Hajduk Split - Ajax 2-1

Au marcat: Sanyang ('37), Soticek ('58)/ Klasse ('53)

Stadion : Poljud

: Poljud Arbitru: Ciochirca

KuPS - Trabzonspor 2-4

Au marcat: Pennanen ('54)/ Onuachu ('3), Salah ('44), Franculino ('47)

Stadion: Tammelan Stadion

Tammelan Stadion Arbitru: Ishmael Barbara

Lugano - Steaua Roșie Belgrad 3-2

Au marcat: Ajeti ('25), Moncado ('84), Grgic ('89, pen)/ Elsnik ('32), Krunic ('67)

Stadion: Lugano Arena

Lugano Arena Arbitru: Florian Badstubner

Mjallby - Inter Escaldes 2-0

Au marcat: Bergstrom ('54), Noren ('65)

Stadion: Olympia

Olympia Arbitru: Menelaos Antoniou

Panathinaikos - Borac Banja Luka 2-1

Au marcat: Dessers ('10, pen), Kangwa ('70)/ Jojic ('80)

Stadion: Olympic Stadium of Athens „Spyros Louis”

Olympic Stadium of Athens „Spyros Louis” Arbitru: Bence Csonka

Riga FC - Kairat Almaty 1-1

Au marcat: Oulad M'Hand ('12)/ Gual ('5, pen)

Stadion: Skonto Stadium

Skonto Stadium Arbitru: Florjan Lata

U Craiova - Getafe 1-1

Au marcat: Al Hamlawi ('59)/ Gudelj ('81)

Stadion: „Ion Oblemenco”

„Ion Oblemenco” Arbitru: David Smajc

Atalanta - Pafos 3-1

Au marcat: Elmas ('1), Raspadori ('18), Scamacca ('44)/ Biel ('88)

Stadion: Stadio Atleti Azzurri d'Italia

Stadio Atleti Azzurri d'Italia Arbitru: Adam Ladeback

Brann - Lincoln 2-1

Au marcat: Castro ('64, '81)/ Gomez ('59)

Stadion: Brann Stadion

Brann Stadion Arbitru: Dalibor Cerny

Brighton - Kauno Zalgiris 4-0

Au marcat: Rutter ('41, '53), Hinshvelwwod ('45+2), O'Riley ('67)

Stadion: Amex Stadium

Amex Stadium Arbitru: Mikkel Redder

FC Copenhaga - Braga 3-0

Au marcat: Elynoussi ('49), Cornelius ('79, '86)

Stadion: Parken Stadium

Parken Stadium Arbitru: Joey Kooij

Freiburg - Jablonec 3-2

Au marcat: Grifo ('15), Pavlovic ('53, aut), Eggestein ('65)/ Rusek ('28), Kuoul ('90+3)

Stadion: Europa-Park Stadion

Europa-Park Stadion Arbitru: Edgars Malcevs

Hearts - Nordsjaelland 1-1

Au marcat: McEntee ('33)/ Rojkjaer ('86)

Stadion: Tynecastle Park

Tynecastle Park Arbitru: Damian Kos

St Truiden - Iberia 1999 2-0

Au marcat: Vanwesemael ('11), Sebaoui ('88)

Stadion: Stayen

Stayen Arbitru: Mehmet Turkmen

Twente - Thun 1-0

A marcat: Zerrouki ('65)

Stadion: De Grolsch Veste

De Grolsch Veste Arbitru: Genc Nuza

Ce urmează după faza principală din Conference League:

15 ianuarie: tragerea la sorți pentru „șaisprezecimi”

18-25 februarie: „șaisprezecimi”

26 februarie: tragerea la sorți a tabloului

11-18 martie: optimi de finală

8-15 aprilie: sferturi de finală

29 aprilie - 6 mai: semifinale

2 iunie: finala (Istanbul)

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